Đội mưa trao sữa, bánh, nước và sửa xe miễn phí cho người hồi hương

Gom góp tiền bạc mua bánh mì, nước, sữa và cũng không ngại xắn tay áo sửa xe - đó là những hành động vô cùng ý nghĩa, đầy nhân văn mà cán bộ, bà con ở miền Trung - Tây Nguyên dành cho những dòng người đã và đang chạy xe máy rời tâm dịch phía Nam về quê.

Bánh mì, nước, sữa tiếp sức người hồi hương

Hai hôm nay, bên lề Quốc lộ 14B đoạn qua thôn Hòa Hữu Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam được dựng tấm bảng thông báo phát quà miễn phí. Tại đây, một nhóm phụ nữ, thanh niên không ngại đội mưa, trao tận tay từng chai nước, hộp sữa, ổ bánh mì, bánh chưng nhằm tiếp sức cho người dân đang chạy xe máy về quê.

Nhóm của chị Ly trao đồ ăn, thức uống cho người hồi hương.

Đó là hành động xuất phát từ ý tưởng của chị Nguyễn Thị Ly (38 tuổi) - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Hòa Hữu Tây.

Chị Ly cho hay, thời gian qua, chị thường xuyên chứng kiến cảnh từng đoàn người chạy xe máy rời các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch và đi ngang qua địa bàn chị đang sinh sống. Hình ảnh những chiếc xe chở đồ đạc lỉnh kỉnh, các em bé đôi ba tuổi theo chân cha mẹ về quê...khiến chị nung nấu ý định làm một điều gì đó nhằm san sẻ với bà con trong hành trình hồi hương đầy khó nhọc.

"Trưa qua (5/10), tôi dùng tiền túi của mình để mua bánh mì, sữa, nước suối, sau đó dựng lên cây dù bạt ven Quốc lộ 14B ngay trước nhà mình và trực tiếp đứng phát bánh cho đoàn người từ phía Nam đang di chuyển về quê ở miền Bắc.

Từ hành động nhỏ của tôi, một số đoàn viên, thanh niên và chị em phụ nữ trong thôn liền bày tỏ mong muốn được tham gia và chung tay ủng hộ tiền để mua thêm bánh, nước. Vậy là hai hôm nay, nhóm của chúng tôi đã phát miễn phí tổng cộng hơn 600 suất quà cho hai đoàn người", chị Ly nói và chia sẻ thêm, từ tối 5/10, tại địa phương xuất hiện mưa to. Bất chấp thời tiết, các thành viên trong nhóm không ngại đội mưa, xuyên đêm trao tận tay những suất quà đầy nghĩa tình nhằm tiếp sức thêm cho bà con trong chặng đường về quê.

Dự kiến trong những ngày tới, nhóm chị Ly sẽ tiếp tục trao đồ ăn, thức uống cho người hồi hương và hỗ trợ thêm một số đèn pin đội đầu cho những xe không có đèn.

Tương tự, trước tình hình người dân ở các tỉnh, thành phía Nam ồ ạt về quê và đi qua địa phận tỉnh Gia Lai rất đông, từ ngày 3/10 đến nay, tại khu vực chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu 110, người dân huyện Chư Sê đã tình nguyện nấu cơm và phục vụ miễn phí.

Người dân huyện Chư Sê nấu cơm và phục vụ miễn phí cho người dân rời tâm dịch phía Nam về quê.

Người khởi xướng hoạt động này là chị Nguyễn Thị Nguyệt, trú thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê.

Chị Nguyệt tâm sự, khi thấy mọi người ăn bánh mì, người thì đói meo ngủ vạ vật bên đường, chị không làm sao cầm lòng được. Từ đó, chị cùng một số bạn bè, người thân đã đứng ra vận động, quyên góp kinh phí, các nhu yếu phẩm để nấu cơm phục vụ bà con đang chờ làm thủ tục khai báo y tế tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 cầu 110.

Tính từ trưa 3/10 đến chiều 5/10, nhóm của chị Nguyệt đã hỗ trợ gần 2.000 suất cơm cùng bánh mì, sữa và nước uống cho người dân chạy xe về quê.

“Tuy các suất ăn còn hạn chế nhưng đó là tấm lòng của tôi và các nhà hảo tâm muốn gửi đến bà con đang trên đường về quê", chị Nguyệt bộc bạch.

Cảnh sát đội mưa sửa xe giúp dân

Dù những ngày qua trên địa bàn Quảng Bình xuất hiện mưa nặng hạt, thế nhưng lực lượng Công an tỉnh vẫn không ngại đội mưa để thực hiện công tác đón và hỗ trợ người dân hồi hương từ các tỉnh, thành phía Nam.

Lực lượng CSGT Quảng Bình trao suất ăn miễn phí cho người dân chạy xe máy về quê.

Với lượng người di chuyển bằng phương tiện xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê ngày càng đông, quá trình di chuyển quãng đường dài, không ít các phương tiện hư hỏng, trục trặc. Bên cạnh đó, người dân không đủ lương thực, nước uống trong quá trình di chuyển.

Những suất ăn như bánh mì, sữa, nước lọc, đồ ăn nhanh được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trao tặng như tiếp thêm năng lượng, nâng bước những công dân trong hành trình trở về quê hương của mình.

Trong những ngày qua, lực lượng CSGT đã phối hợp với Công ty TNHH Hiếu Hằng và một số đơn vị tài trợ tổ chức “Điểm sửa chữa xe, hỗ trợ lương thực và nước uống cho người dân di chuyển về quê từ các tỉnh phía Nam” trên tuyến đường tránh đoạn qua địa bàn TP Đồng Hới.

Ước tính, chỉ trong vài ngày, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ, giúp đỡ cho gần 5.000 công dân, với gần 3.000 phương tiện xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê.

Điểm sửa xe máy miễn phí.

Hàng ngàn người trên được lực lượng Ccông an, UBND tỉnh và các đoàn thiện nguyện hỗ trợ đồ ăn, nước uống, xăng, sửa xe miễn phí...Để đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức dẫn đoàn, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn đều nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo thông suốt, an toàn và thuận tiện cho đoàn người hồi hương đi qua.