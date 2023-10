Đổi mã pin thẻ ATM có cần đúng cây ATM?

(VTC News) -

Vì sao phải đổi mã PIN thẻ ATM?

Thay đổi mã PIN hay còn gọi đổi mật khẩu thẻ ATM giúp bảo mật cho thẻ. Với lần đầu lấy thẻ, việc đổi mã PIN còn giúp kích hoạt thẻ.

Trường hợp chủ thẻ không đổi mã PIN thì thẻ sẽ sử dụng mật khẩu mặc định do ngân hàng cấp. Điều này dẫn đến nguy cơ thẻ ATM bị truy cập trái phép.

Đổi mà PIN thẻ ATM có cần đúng cây ATM?

Lần đầu khách hàng đăng ký mở thẻ ATM tại ngân hàng, mã PIN sẽ được cung cấp sẵn trên bao bì đựng thẻ. Nếu muốn sử dụng thẻ, đặc biệt là rút tiền tại cây ATM, khách hàng phải tiến hành đổi mã PIN.

Lưu ý, rêng với việc đổi mã PIN thẻ ATM, bắt buộc khách phải làm trên cây ATM của ngân hàng phát hành thẻ.

Lý do là mỗi ngân hàng sẽ có hệ thống quản lý tài khoản riêng. Trên thẻ ATM có gắn một con chip mà chỉ cây ATM của ngân hàng đó mới nhận diện được. Những cây ATM khác hệ thống với ngân hàng mở thẻ chỉ cho phép bạn thực hiện một số giao dịch nhất định như chuyển khoản, rút tiền, kiểm tra số dư chứ không cho đổi mã PIN.

Đổi mã PIN bắt buộc phải thực hiện tại đúng cây ATM của ngân hàng. (Ảnh minh họa: VIB)

Không đổi được mã PIN thẻ ATM phải làm sao?

Khi đến đúng cây ATM và thực hiện đúng các thao tác đổi mã PIN nhưng vẫn không được, khách hàng cần đến chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng đang sử dụng để được giải quyết.

Nhân viên ngân hàng sẽ giúp bạn tìm hiểu nguyên nhân cũng như đưa ra cách khắc phục. Việc không đổi được mã PIN thẻ ATM có thể do thẻ ATM bị khóa do nhập sai mã PIN nhiều lần, hoặc do hệ thống cây ATM đang bị lỗi.

Những lưu ý khi đổi mật khẩu thẻ ATM

Để quá trình đổi mã PIN thẻ ATM đúng cách, khách hàng cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Không tiết lộ mã PIN của thẻ ATM cho bất kỳ ai. Không nên đổi mã PIN theo ngày tháng năm sinh của bản thân.

- Chú ý để không nhập sai mã PIN quá ba lần, bởi khi đó thẻ sẽ bị tạm khóa.

- Đổi mã PIN yêu cầu bắt buộc phải thực hiện trên cùng hệ thống cây ngân hàng đang sử dụng.

- Nếu lỗi không đổi được mã PIN, ngay lập tức phải đến chi nhánh ngân hàng để kiểm tra.