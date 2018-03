Đội hình cầu thủ tuổi Tuất hy vọng có một năm bứt phá

Tiền vệ Emre Can: Cầu thủ người Đức thi đấu rất tốt trong màu áo Liverpool những năm qua. Việc Juventus đang liên hệ với Emre Can cho thấy tiền vệ 24 tuổi này chất lượng thế nào. Luôn ra sân với sự máu lửa, Emre Can rất được lòng các CĐV Liverpool. Can chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng khi cần cũng có thể đá như một trung vệ.