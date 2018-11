Đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ: Anh thợ điện được miễn tiền phạt

(VTC News) - Anh thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng sẽ được miễn tiền phạt, tuy nhiên anh bị tịch thu số tiền đã đổi tại tiệm vàng.

Chiều 5/11, ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ gặp anh Nguyễn Cà Rê để trực tiếp xem xét đơn cứu xét và nghe báo cáo kết quả xác minh của các cơ quan chức năng.

Anh Nguyễn Cà Rê.

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao các cơ quan chức năng làm thủ tục miễn tiền phạt cho anh Nguyễn Cà Rê.

Trước đó, vào 11h15 ngày 30/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều) với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Ngay thời điểm bắt quả tang vụ việc, cơ quan công an thi hành quyết định khám xét nhà của ông Lực. Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo (trị giá hơn 485 triệu đồng) của ông Lực với lý do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Theo quyết định xử phạt hành chính của UBND TP. Cần Thơ).

Tiệm vàng Thảo Lực.

Ngày 4/9, UBND TP. Cần Thơ ra quyết định xử phạt anh Rê 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” và tịch thu tang vật là số tiền 2.260.000 đồng.

Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như: Mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; đồng thời tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo.

THANH TIẾN