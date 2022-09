Độc đáo mô hình xe ba gác len lỏi ngõ nhỏ dập tắt đám cháy ở làng nghề Hà Nội

Do làng nghề ngõ nhỏ, lối vào hẹp nên nếu xảy ra hoả hoạn, xe chữa cháy to không thể tiếp cận được nếu đám cháy phát sinh ở sâu khu dân cư. Từ thực tế này, Ban Chỉ huy Công an huyện Thạch Thất phối hợp với nhân dân xây dựng mô hình cải tiến xe ba gác thành xe chữa cháy lưu động.