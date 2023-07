Doanh thu dầu khí của Nga sẽ sớm đạt 88 tỷ USD

(VTC News) -

Sputnik dẫn thông báo của Bộ Tài chính Nga cho biết, doanh thu từ hoạt xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga ước tính sẽ đạt 8.000 tỷ rúp (hơn 88 tỷ USD) trong năm 2023 dựa trên giá dầu thô hiện tại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov thậm chí còn tự tin cho rằng mục tiêu đạt doanh thu dầu khí 88 tỷ USD của Nga hoàn toàn khả thi với giá dầu 60 USD/thùng.

Ông Siluanov cũng cho biết, dự báo doanh thu dầu khí của Nga trong năm 2023 ước tính khoảng 8,900 tỷ rub. Trong đó 8 nghìn tỷ rúp sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản chi tiêu ngân sách, còn 900 tỷ rúp sẽ được chuyển vào quỹ tài sản quốc gia của Nga.

Với giá dầu 60 USD/thùng, doanh thu từ dầu khí của Nga sẽ sớm đạt được con số 88 tỷ USD. (Ảnh: Sputnik)

Trước đó, ngày 23/7, tờ Wall Street Journal cho biết giá dầu Ural của Nga đã vượt qua mức giá áp trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt lên hoạt động xuất khẩu năng lượng của Moskva. Điều này cho thấy Nga đã thắng trong cuộc chiến giành ảnh hưởng trên thị trường dầu mỏ thế giới.

Theo nhận định của Wall Street Journal, giá cao hơn có thể thúc đẩy doanh thu xuất khẩu dầu Nga, trong tháng trước đã giảm xuống chỉ bằng một nửa so với một năm trước. Mức giá áp trần, lệnh cấm vận dầu Nga ở châu Âu và xuất khẩu bị sụt giảm gần đây đã làm giảm khoản thu thuế từ năng lượng của Nga trong năm nay, khiến ngân sách bị thâm hụt.

Dù vậy Nga có thể giảm bớt áp lực do mức chiết khấu của dầu Urals so với dầu Brent đã giảm xuống còn 20 USD/thùng. Tuy nhiên, khoảng cách vẫn còn xa so với trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Trà Khánh (Nguồn: Sputnik, TASS)