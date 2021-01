Doanh số máy bay tàng hình F-35 của Mỹ sụt giảm do COVID-19

(VTC News) -

Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin cho biết, COVID-19 đã tác động vào các đơn hàng máy bay chiến đấu F-35 Lightning II của Mỹ trong năm 2020. Đại dịch khiến việc cung cấp các thành phần chế tạo máy bay thế hệ thứ năm bị gián đoạn.

Theo báo cáo, thời gian lắp ráp F-35 bị chậm hơn so với kế hoạch, do tiến độ cung cấp thiết bị của các nhà thầu phụ sản xuất bị giảm sút. Do đó, chỉ có 123 máy bay chiến đấu F-35 đã được chuyển giao cho Lầu Năm Góc và các khách hàng nước ngoài trong năm 2020, thay vì 141 chiếc theo dự kiến.

Cụ thể kết thúc năm 2020, tập đoàn Lockheed Martin sản xuất 74 máy bay F-35 cho Bộ Quốc phòng Mỹ, thêm 31 chiếc cho các quốc gia đối tác và 18 chiếc cho khách hàng nước ngoài.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II của Mỹ.

"Để đối phó với tình trạng chậm trễ của nhà cung cấp liên quan đến COVID-19, mục tiêu cung cấp ban đầu đã được sửa đổi từ 141 máy bay thành 117-123 chiếc vào tháng 5/2020. Đây là cách để tránh việc giá thành tăng vọt có thể làm tăng chi phí sản xuất và gây ra sự chậm trễ, gián đoạn trong tương lai", tập đoàn Lockheed Martin cho biết.

Gần đây, do dịch COVID-19, tỷ lệ lắp ráp máy bay chiến đấu F-35 giảm xuống còn 8-10 chiếc/tháng. Lockheed Martin đang cố gắng tăng sản lượng lên 14 chiếc/tháng. Tuy nhiên, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ sẽ chỉ đạt được sản lượng này vào năm 2023.

Năm 2019, Lầu Năm Góc và tập đoàn Lockheed Martin ký kết hợp đồng chế tạo 478 máy bay ném bom F-35 thế hệ thứ 5, trị giá 34 tỷ USD. Các máy bay chiến đấu F-35 hiện đại này sẽ phục vụ đa nhiệm cho lực lượng quân đội Mỹ trên toàn cầu.

Theo thông tin ban đầu, số lượng lớn máy bay chiến đấu F-35 của “siêu hợp đồng” này sẽ được cung cấp cho Không quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.

F-35 là máy bay chiến đấu đa năng, sử dụng công nghệ tiên tiến để tăng tầm quan sát và có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Dự án chế tạo máy bay thế hệ thứ 5 này đã tiêu tốn khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, cho kế hoạch chế tạo khoảng 2400 chiếc. F-35 được xem là dòng máy bay quân sự đắt nhất trong lịch sử thế giới.

Máy bay chiến đấu đa nhiệm F-35 có thể thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền, trên biển và thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Tập đoàn Lockheed Martin và các thành viên BAE Systems và Northrop Grumman là đơn vị thiết kế và chế tạo F-35. Dự án đắt đỏ này được nhiều quốc gia tham gia tài trợ (gồm Anh, Italy, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Canada).

Dòng máy bay này có ba biến thể F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như chiến đấu cơ thông thường, F-35B cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, F-35C được triển khai trên các tàu sân bay.

Mọi phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình, đạt tốc độ siêu thanh và gắn camera hiện đại giúp phi công quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất. Dự án F-35 được coi là trụ cột trong chương trình phát triển máy bay chiến đấu tương lai của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Interfax, quân đội Mỹ hiện có 2 loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Tại Mỹ, chúng thường xuyên được so sánh với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga và đối thủ cạnh tranh J-20 của Trung Quốc.