'Vua tôm' Minh Phú mất gần 400 tỷ đồng lợi nhuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do tỷ suất lợi nhuận gộp trong 3 tháng cuối năm 2019 chỉ đạt 7%, giảm mạnh so với mức biên lãi gộp 11% của cùng kỳ 2018 nên lợi nhuận gộp của Minh Phú giảm tới hơn 40%, còn 275 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gắn với biệt danh "vua tôm" giảm gần 80% còn 33 tỷ đồng dù Minh Phú đã tiết giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng so với cùng kỳ.

Cộng thêm phần lợi nhuận trong các công ty liên kết, liên doanh, "vua tôm" Minh Phú báo lãi ròng 52 tỷ đồng trong 3 tháng cuối 2019. So với cùng kỳ 2018, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 64%.

Lũy kế cả năm 2019, Minh Phú đạt doanh thu thuần 16.395 tỷ đồng, không chênh lệch đáng kể so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, do tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn năm trước 1%, lợi nhuận gộp của "vua tôm" giảm 24% so với năm trước, đạt 1.677 tỷ đồng.

Dù các khoản chi phí trong năm qua đều giảm so với 2018 trong khi phần lợi nhuận từ công ty liên kết, liên doanh cùng thu nhập khác tăng, "vua tôm" Minh Phú vẫn sụt giảm 46% lợi nhuận sau thuế, còn 443 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp báo lãi ròng 824 tỷ.

Năm qua, ban lãnh đạo Minh Phú nhiều lần nhắc đến việc nguồn cung nguyên liệu thiếu hụt, không đáp ứng đủ công suất nhà máy. Để huy động được tôm nguyên liệu phục vụ các đơn hàng, công ty phải mua nguyên liệu với giá cao hơn. Giá thành đội lên trong khi giá bán không tăng khiến tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp sụt giảm.

Vừa qua, Minh Phú bị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) chính thức khởi xướng điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá (Thuế CBPG) đối với MSeafood, công ty con của Minh Phú tại Mỹ và áp dụng biện pháp tạm thời sơ bộ theo cáo buộc của Ủy ban Thực thi Thương mại Tôm Mỹ (AHSTEC).

Phía Minh Phú cho biết luật sư của mình tại Mỹ đã đăng ký với CBP để chính thức tham gia vào cuộc điều tra và cung cấp thông tin cùng các bằng chứng cụ thể để CBP xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Doanh nghiệp cho rằng cuộc điều tra mang tính chất áp đặt, không minh bạch và chỉ dựa trên thông tin một chiều. “Vua tôm” khẳng định không nhập tôm thành phẩm đông lạnh từ Ấn Độ để xuất sang Mỹ như cáo buộc.

Minh Phú là một trong những doanh nghiệp thủy sản lớn của Việt Nam. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Minh Phú hiện tại là ông Lê Văn Quang. Vợ ông Quang là bà Chu Thị Bình cũng tham gia HĐQT và ban điều hành công ty.

Trong cơ cấu cổ đông của Minh Phú, vợ chồng ông Quang cùng các thành viên trong gia đình và công ty có liên quan đang nắm giữ hơn 43% cổ phần doanh nghiệp.

