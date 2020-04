5 bí kíp giúp bạn giàu hơn trong năm 2020

Tạo ít nhất 2 nguồn thu nhập

Thomas C. Corley, tác giả cuốn sách “Change Your Habits, Change Your Life” (Thay đổi thói quen, Thay đổi cuộc đời) dành nhiều năm nghiên cứu về các triệu phú tự thân và thấy rằng “người giàu không dựa vào một nguồn thu nhập duy nhất".

Những người giàu có thường có nhiều hơn một nguồn thu nhập. (Ảnh: CNBC)

Theo Corley, khoảng 65% triệu phú tự thân có ít nhất 3 nguồn thu nhập trước khi kiếm được 1 triệu USD đầu tiên. Nguồn thu của họ có thể đến từ việc cho thuê bất động sản, công việc phụ hoặc công việc bán thời gian.

Khi có hai nguồn thu nhập, hãy thử chiến lược của Jay Leno: Tiết kiệm số tiền lớn hơn và sống bằng số tiền còn lại. Cách này không chỉ giúp bạn có nhiều tiền mặt, tăng nguồn tiết kiệm mà còn giúp ngăn ngừa lối sống “lạm phát”, đó là khi bạn tăng chi tiêu nhiều hơn so với thu nhập.

Tiết kiệm để đầu tư

Triệu phú tự thân Grant Cardone cho rằng, đầu tư là cách giúp bạn trở nên siêu giàu. Lý do duy nhất để tiết kiệm tiền đó là đầu tư.

Còn theo chuyên gia tài chính cá nhân Ramit Sethi, trên thực tế, số tiền tiết kiệm và đầu tư thường quan trọng hơn tiền lương của bạn. Trung bình, các triệu phú đầu tư 20% thu nhập của họ mỗi năm. Sự giàu có của họ không được đo bằng số tiền họ kiếm được hàng năm, mà bằng cách họ tiết kiệm và đầu tư theo thời gian.

Tự động hóa tài chính

Khi cam kết đầu tư tiền của mình, cách đơn giản nhất để duy trì thói quen này là làm cho quy trình trở nên tự động hóa. Hãy thiết lập việc chuyển khoản tự động từ tiền lương đến tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản đầu tư của bạn mỗi tháng.

Chẳng hạn, mục tiêu năm 2020 của bạn là có 2.000 USD trong quỹ dự phòng khẩn cấp. Hãy bắt đầu bằng cách tìm ra số tiền bạn phải tiết kiệm cho cho mỗi tháng để đạt được mục tiêu này. Sau đó, hãy thiết lập chuyển khoản tự động để bạn chuyển tiền từ tài khoản lương của mình sang tiền tiết kiệm mỗi tháng.

Nếu bạn có mục tiêu lớn hơn về tài chính, tự động hóa cũng có thể giúp bạn đạt được điều đó.

Xây dựng mối quan hệ với người thành công

Theo triệu phú tự thân Steve Siebold, mối quan hệ xã hội rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản ròng của bạn.

Ở phần lớn các trường hợp, giá trị ròng phản ánh mức độ thân thiết trong những mối quan hệ. Bạn có xu hướng trở nên giống như những người bạn của mình và đó là lý do tại sao những người thành công thường bị thu hút bởi những người thành công khác.

Nếu bạn không có những người giúp tạo động lực, Corley khuyên bạn nên tham gia vào nhóm những người có chung mục tiêu nghề nghiệp hoặc sở thích cá nhân.

Suy nghĩ lớn

Nếu đặt những kỳ vọng cao và sẵn sàng cho mọi thử thách, bạn sẽ đi đúng hướng.

Muốn giàu có hơn, đừng chỉ biết đặt mục tiêu mà hãy bắt đầu ngay ngày hôm nay. Bởi theo ông Siebold, yếu tố quan trọng nhất để làm giàu là hãy bắt đầu chứ không nhất thiết bạn phải là người thông minh nhất.