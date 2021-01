Doanh nhân Trần Thị An Nhiên tái ngộ dàn sao showbiz tại sự kiện

(VTC News) -

Doanh nhân An Nhiên mong muốn “Mỗi chúng ta là một ngôi sao, hãy tỏa sáng theo cách của riêng mình”.

Tại họp báo, nữ doanh nhân Trần Thị An (An Nhiên) chia sẻ, hoạt động kinh doanh đã hình thành trong chị một sự khỏe khoắn, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Là một nữ doanh nhân thành đạt – Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng An Nhiên Prodezi, ngoài một sự nghiệp ổn định, chị còn khiến người khác ngưỡng mộ vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và giàu năng lượng.

Doanh nhân An Nhiên và Madam Trang Lê, người đưa thời trang Việt ra thế giới

Có thể thấy nữ doanh nhân An Nhiên là đại diện cho người phụ nữ hiện đại ngày nay. Chị dám dấn thân, không ngại thử thách bản thân mình để vươn tới những đỉnh cao trong công việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống. Là một phụ nữ, chị tinh tế trong cách điều hành, đủ nhẹ nhàng nhưng thừa bản lĩnh để đối mặt những khó khăn và thăng trầm nơi thương trường. Bên cạnh đó, doanh nhân An Nhiên còn khiến người đối diện không thể rời mắt bởi sự tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng tích cực, trẻ trung nhưng cũng đầy nữ tính của một nữ doanh nhân thời đại mới.

Nữ hoàng Doanh nhân An Nhiên đọ dáng cùng Nữ hoàng Hoa hồng Bùi Thanh Hương

Thông qua chương trình Golden Star Beauty Awards, chị tự hào khi phụ nữ Việt Nam ngày càng tự tin và tỏa sáng hơn. Chị chia sẻ, người phụ nữ hiện đại không chỉ biết chăm chút cho công việc, mà để thêm tự tin và thành công, phụ nữ còn phải biết yêu chiều bản thân và biết làm đẹp cho chính mình.

Nữ hoàng Doanh nhân An Nhiên cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Ban tổ chức và kỳ vọng chương trình sẽ mang lại những khoảnh khắc tỏa sáng cho tất cả những phụ nữ thời hiện đại.

Nữ hoàng Doanh nhân An Nhiên khoe thần thái trẻ trung bên cạnh diễn viên Phương Oanh

Cùng quan điểm với Nữ hoàng Doanh nhân An Nhiên, diễn viên Phương Oanh cũng cho hay: “Tất cả liên quan tới làm đẹp là Phương Oanh thích và đam mê. Oanh thấy mình có thêm năng lượng tích cực, được lan toả nhiều hơn và cảm thấy mình được đẹp hơn nữa. Đó là lý do chính Oanh tham gia chương trình. Bên cạnh đó, chương trình như sự hội tụ các ngôi sao, Oanh thấy mọi người đều là những ngôi sao của chính mình”.

Nữ hoàng Doanh nhân An Nhiên hội ngộ diễn viên Việt Anh

Diễn viên “Người phán xử” – Việt Anh cho hay, ngày xưa mọi người nghĩ làm đẹp là của chị em, không phải của đàn ông, nhưng ngày nay, càng có điều kiện kinh tế, có thành công trong công việc thì không chỉ chị em mà cánh mày râu cũng để ý tới ngoại hình rất nhiều. Đấy là lý do vì sao ra đường rất nhiều người đẹp, có ngoại hình cuốn hút vì họ có ý thức về việc luôn tạo cho mình sự chỉn chu nhất, đó là phong cách sống của người văn minh.