Doanh nhân Leo Cường: Giá trị ưu việt của Thiền trong đời sống doanh nhân

Chúng tôi có buổi trò chuyện với anh Leo Cường, CEO công ty đào tạo Eduworld. Là một doanh nhân dành thời gian thiền để cân bằng giữa cuộc sống và công việc, thiền giúp anh nuôi dưỡng, phát triển những giá trị tích cực, đẹp đẽ vốn có sẵn bên trong chính con người mình.

Doanh nhân Đào tạo Leo Cường – CEO Eduworld

- Chào anh! Cơ duyên nào khiến anh tiếp cận về thiền?

Ngày nay, cuộc sống của một doanh nhân thường bị gắn với sự lo lắng, căng thẳng, thiếu ngủ. Trong môi trường với sự cạnh tranh cao, chăm chỉ là điều giúp một doanh nhân thành công, tuy nhiên theo thời gian, nó có thể gây ra kiệt sức và các căn bệnh tiềm ẩn. Tôi cũng không ngoại lệ. Trước đây, tôi có thói quen đi du lịch để giảm stress nhưng cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Trong những chuyến du lịch ghé thăm các địa danh tâm linh, tôi nghe nhiều về thiền và lấy làm tò mò. Tuy nhiên lúc đó tôi lại không thể ngồi yên quá 5 phút.

Khi tôi may mắn gặp được một người thầy hướng dẫn và học được phương pháp thiền hiện đại đúc kết từ trí tuệ cổ Tây Tạng. Kể từ đó, thiền giúp tôi rất nhiều trong giảm căng thẳng và duy trì tâm an, trí sáng hàng ngày.

- Là một doanh nhân trẻ, vì sao anh chọn thiền mà không phải cách khác để giảm stress và thư giãn cho mình?

Nếu nghĩ thiền chỉ dành cho người tu hành hoặc người lớn tuổi, theo tôi, bạn đã đánh mất một phương pháp khai mở trí tuệ và gia tăng năng suất tuyệt vời dành cho doanh nhân. Rất nhiều doanh nhân nổi tiếng trên thế giới đã xem thiền là phương pháp giúp họ có những ý tưởng siêu việt và phát minh vĩ đại, như là Steve Jobs, Jack Dorsey, Bill Ford …

Thực tế, thiền hữu ích cho bất kỳ ai, không giới hạn độ tuổi hay ngành nghề. Thực hành thiền sớm và đều đặn, không chỉ giúp giảm stress mà còn rất nhiều lợi ích khác giúp bạn hoàn thiện Thân – Tâm – Trí của mình.

Leo Cường tại Bồ Đề Đạo Tràng - Ấn Độ

- Vậy đối với doanh nhân thì những lợi ích đó là gì?

Có rất nhiều lợi ích từ thiền định, nhưng đây là những lợi ích cơ bản mà doanh nhân sẽ nhận được để thành công trong sự nghiệp.

Giảm căng thẳng: Thiền giúp làm chủ sự nóng nảy, dạy cách khu biệt cảm xúc và từ đó kiểm soát căng thẳng tốt hơn. Đây là một kỹ năng cần thiết giúp các doanh nhân tìm thấy chính mình trong những tình huống khó khăn.

Tăng khả năng tập trung: Các nghiên cứu đều khẳng định giá trị của sự tập trung giúp con người cải thiện đáng kể khả năng làm việc, giao tiếp và bất cứ hoạt động nào cũng dễ thành công hơn với khả năng tập trung tốt hơn.

Cải thiện các mối quan hệ: Thực hành thiền giúp con người gắn kết và nhìn thấy sâu hơn, rõ ràng hơn cảm xúc, suy nghĩ, hành động của mình, từ đó gặt hái nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

Thúc đẩy sự sáng tạo, tìm thấy ý nghĩa của công việc: Steven Jobs cũng chia sẻ thiền định giúp ông đã thấu tỏ được mình muốn gì ở cuộc sống này và làm thế nào để đạt được những mục tiêu trong công việc. Tư tưởng thiền đã ảnh hưởng rất sớm đến triết lý sống, tư duy trong công việc và cả cách điều hành doanh nghiệp của ông khi trở thành chủ tịch của Apple.

Yêu bản thân hơn: Thiền là con đường nhanh nhất giúp con người nhận thức rõ ràng và yêu thương bản thân mình hơn. Bằng cách dành một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày đối diện với chính mình, đây là một cơ hội tốt để bạn lấp đầy những cảm xúc đang bị thiếu hụt trong mình.

- Ngoài những lợi ích thiền mang lại, theo anh điều gì cản trở các doanh nhân khi tìm đến thiền?

Theo tôi có hai lý do: Một là do bận rộn, ít thời gian để thực hành. Thực tế, bạn chỉ cần dành ra 15 phút – 20 phút một ngày và thiền đúng phương pháp sẽ hiệu quả hơn so với dành 1-2 giờ mà không thể tịnh tâm được.

Lý do thứ hai là doanh nhân không thể kiểm soát tâm trí của mình bởi hàng trăm suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Họ không thể ngồi im lặng được lâu, thậm chí còn bị cuốn theo các dòng thác suy tưởng từ đó làm mệt mỏi, thậm chí stress. Để giải quyết điều này, thầy tôi có dạy tâm pháp “dọn vườn tâm” giúp nhận ra và “thanh tẩy” các suy nghĩ hiện hữu, miên man để từ đó đưa về trạng thái cực tĩnh. Phương pháp này để giúp cho các doanh nhân có thể thiền hiệu quả mà không mất nhiều thời gian.

Các chương trình chia sẻ về thiền thu hút nhiều doanh nhân tham dự

- Anh có thể mô tả rõ hơn về phương pháp này?

Hãy tưởng tượng bạn có khu vườn thật đẹp. Để có thể tươi xanh, đơm hoa, kết trái bạn cần được chăm sóc đầy đủ, cắt tỉa cành lá, dọn dẹp cỏ dại. Tâm hồn cũng vậy. Những suy nghĩ lo âu, phiền não, đố kị, nghi ngờ, giận dữ, sợ hãi là chính là rào cản lớn khiến con người bó tâm, hẹp tuệ và không có được cuộc sống hạnh phúc. Như vậy chúng ta phải “dọn sạch” những cỏ dại này ra để giúp những hoa màu đón nhận ánh sáng và dưỡng chất.

Ba bước để mô tả phương pháp này một là: Nhận ra những suy tưởng đang hiện hữu trong chính bạn. Như các suy nghĩ tiêu cực, tích cực, không tích cực, không tiêu cực. Hai là: “Nhận ra” rằng “đó chỉ là sản phẩm tâm trí”. Ba là: Trí tự động về trạng thái cực sạch. Thì tâm tự nhiên sẽ về trạng thái cực tĩnh và thân sẽ trở nên bình an.

Eduworld thường kết hợp thiền trong các chương trình đào tạo kinh doanh

- Hiện nay anh đã có tổ chức khoá thiền dành cho doanh nhân và kết quả như thế nào?

Tôi đã hướng dẫn cho các đối tác, đồng nghiệp trong công ty cùng thực hành rất được sự đón nhận và đem lại kết quả cho nhiều người. Chúng tôi đã mở rộng chia sẻ phương pháp thiền kết hợp trong các chương trình đào tạo phát triển bản thân của Eduworld. Đến nay, đã có hàng trăm doanh nhân trải nghiệm và thực hành đều đặn hàng ngày qua đó lan toả một lối sống tích cực, lành mạnh và viên mãn hơn.

Mục tiêu của tôi là giúp nhiều người hơn nữa biết đến và thực hành thiền, qua đó xây dựng một cộng đồng "Tâm An – Trí Sáng và Nhiều Phước Báu". Nếu bạn đang là doanh nhân và tìm kiếm một phương pháp giúp bình tâm, phát huy trí tuệ, tăng năng suất thì có thể tham gia các khoá học của Eduworld trong thời gian tới.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!