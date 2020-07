Doanh nhân Hàn Quốc đề nghị không phải cách ly khi nhập cảnh Việt Nam

Chiều 17/7, lần đầu tiên một cuộc đối thoại giữa hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam được tổ chức. Trong kiến nghị của mình, các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn nới lỏng nhập cảnh cho doanh nhân nước này.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham). các doanh nhân phải chi trả rất nhiều chi phí và tốn thời gian cách ly tại nhà trong 2 tuần tại Hàn Quốc và 2 tuần cách ly ở Việt Nam. Như vậy là mất tổng cộng 4 tuần cách ly nên không thể di chuyển giữa 2 nước được.

Korcham kiến nghị Chính phủ Việt Nam nên cân nhắc đến chính sách loại bỏ hoặc rút ngắn thời gian cách ly đối với những doanh nhân liên quan đến đầu tư và công nghệ do phải tiến hành đầu tư gấp rút. Các doanh nghiệp cho rằng nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định, họ có thể sang công tác và tiến hành công việc bình thường được.

Kiến nghị nới lỏng cách ly doanh nhân

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất cần phải cải thiện chế độ để các doanh nghiệp Hàn - Việt có thể làm việc và nhập cảnh mà không cần cách ly đối với một số trường hợp. Các trường hợp không phải cách ly gồm công tác ngắn hạn (ví dụ công tác ngắn hạn trong vòng 15 ngày), nhập cảnh vì các công việc quan trọng như đầu tư kinh doanh và ký kết hợp đồng, kiểm tra và xét nghiệm âm tính sau khi nhập cảnh ban đầu.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng cho biết hiện nước này đang thực hiện biện pháp cho phép người nước ngoài nhập cảnh mà không cần có thời gian cách ly bắt buộc sau khi được Lãnh sự quán cấp biên bản xác nhận miễn tự cách ly tại nhà riêng. Các trường hợp được cấp vì công việc quan trọng như đầu tư, hợp đồng.

“Chúng tôi mong rằng Việt Nam cũng sẽ có biện pháp cải thiện để nếu đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định, người Hàn Quốc có thể nhập cảnh mà không cần cách ly như Hàn Quốc để có thể kiểm soát tình hình kinh doanh của công ty”, kiến nghị nêu.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 15,7 tỷ USD, trong đó có 1.418 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt gần 8,5 tỷ USD. Trong số 61 nền kinh tế có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam thì Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ năm (sau Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong), đạt 544,8 triệu USD, chiếm 6,5%.

Tính từ trước đến nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với 70 tỷ USD với hơn 8.000 dự án, tạo việc làm cho trên 700.000 lao động ở nhiều địa phương, đóng góp 30% tổng giá trị xuất khẩu.

Phát biểu trong một cuộc gặp mặt chiều 16/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tinh thần không để làn sóng COVID-19 thứ hai quay lại Việt Nam, làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, đồng thời không để đổ gãy nền kinh tế, đạt tăng trưởng ở mức cao nhất có thể.

Về các giải pháp tái cấu trúc ngành du lịch và phục hồi du lịch quốc tế hậu COVID-19, Thủ tướng cho biết đã giao cho các bộ, ngành liên quan xử lý nhưng trong lúc này chưa thể mở cửa ngay cho khách du lịch.

Kiến nghị dùng máy bay Vietnam Airlines để chở hàng

Cũng trong cuộc đối thoại, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam có đưa ra các kiến nghị tới Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho mong muốn thủ tục đầu tư một số dự án IT được đẩy nhanh. Doanh nghiệp này từng khó khăn và có thể bị lỡ ra mắt sản phẩm mới do việc chậm trễ này. Ông Choi Joo Ho cũng đề xuất một số biện pháp để khắc phục khó khăn trong lĩnh vực logistics vốn gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tổng giám đốc Samsung Việt Nam đề xuất trong khi Việt Nam tạm dừng các đường bay quốc tế, Vietnam Airlines có thể chuyển một số máy bay từ chở khách sang chở hàng tạm thời, đặc biệt là các chuyến bay tới châu Âu. Từ đó có thể khắc phục được các khó khăn cho cả ngành hàng không và ngành logistics.

Ông Jun Sung Ho, Tổng giám đốc Lotte E&C Việt Nam, đề xuất giải quyết khó khăn cho dự án Lotte Eco Smart City tại TP.HCM. Vị này nêu thực trạng việc cấp giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản khó khăn, đặc biệt là khu Thủ Thiêm (TP.HCM).

Lotte đã thanh toán bằng tiền mặt 120 tỷ đồng làm tiền đặt cọc và đã cung cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng với giá trị là 600 tỷ đồng, đồng thời, đã hoàn thành góp vốn 4.220 tỷ. Ông này lo ngại gánh nặng về tài chính và sự không chắc chắn về dự án do bị chậm trễ thực hiện dự án.

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết dự án này đã được UBND TP.HCM báo cáo chủ trương và được Thủ tướng cho phép đầu tư. Nhưng vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã có làm việc và kết luận trong việc quản lý xây dựng tại Thủ Thiêm, thì toàn bộ đất 221 ha (có đất dự án của Lotte) được tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách.

Do đó, dự án phải thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. "UBND TP.HCM chỉ định cho Lotte là chưa đúng. Do đó, trong thời gian tới phải thực hiện đấu giá cho đúng quy định", ông Sinh nói.