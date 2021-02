Doanh nghiệp mở hầu bao trả cổ tức cuối năm: Tiền về tay ai?

(VTC News) -

Trong văn bản gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới đây, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN) cho biết Hội đồng quản trị đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 5% mệnh giá (tương đương 500 đồng một cổ phiếu). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 3/2/2021, ngày thanh toán là 19/2.

Với mức vốn hiện tại, ước tính số tiền PAN bỏ ra để thanh toán cổ tức vào khoảng 111 tỷ đồng. Nhờ nắm giữ hơn 19,2% vốn tại PAN, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ nhận về hơn 21 tỷ đồng trong đợt cổ tức này.

Trên thị trường, cổ phiếu PAN chốt ngày giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch ở mức 25.500 đồng/cổ phiếu, tăng 3,6% so phiên liền trước. Tuy vậy, từ đầu năm, mã PAN giảm xấp xỉ 25%, tương đương mỗi cổ phiếu “bốc hơi” gần 8.500 đồng.

Ngoài PAN, tuần cuối năm Canh Tý, Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP) cũng công bố kế hoạch trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền đợt này là 4/2, ngày thanh toán là 25/2.

Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh sẽ cần chi khoảng 164 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt 2. Nhờ sở hữu hơn 44,5 triệu cổ phiếu BMP, The Nawaplastic Industries (Thái Lan) sẽ được nhận về khoảng 88 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/2, mã BMP tăng nhẹ 0,3% lên 60.100 đồng/cổ phiếu. Tương tự PAN, từ đầu năm 2021, mỗi cổ phiếu BMP giảm nhẹ 481 đồng.

Báo cáo tài chính cho thấy, năm 2020, Nhựa Bình Minh đạt doanh thu 4.685,6 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 522,7 tỷ đồng, tăng 23,6% so với 2019.

Thêm một doanh nghiệp trả cổ tức dịp cuối năm là Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2). Theo báo cáo, TN2 trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thanh toán lần lượt là 5/2 và 15/3.

Với gần 288 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhơn Trạch 2 sẽ chi khoảng 288 tỷ đồng trong đợt tới. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) sẽ được nhận khoảng 170 tỷ đồng cổ tức nhờ sở hữu hơn 59% vốn của NT2.

Trong dịp này, Công ty Cơ khí chế tạo Hải Phòng (mã CKH) cũng thông báo chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận 1000 đồng). Thời gian thanh toán 5/4/2021. Trên thị trường, cổ phiếu CKH đang giao dịch dưới mệnh giá và thường xuyên trong cảnh “đóng băng” thanh khoản.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC) cho hay ngày 9/2 là ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (một cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/2/2021.

Báo cáo tài chính gần nhất cho thấy quý III/2020, doanh thu thuần của Thuỷ điện Thác Bà đạt 159,5 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2019. Thủy điện Thác Bà cho hay doanh thu tăng do tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ tăng 70% so với cùng kỳ dẫn đến sản lượng điện thương phẩm tăng 64% so với quý III/2019, tương ứng tăng 43,5 triệu kWh.

Trên thị trường, mã TBC đang giao dịch mức 25.000 đồng/cổ phiếu.