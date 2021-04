Doanh nghiệp lữ hành khóa sổ sớm vì quá tải, khách khó đặt tour dịp nghỉ lễ 30/4

(VTC News) -

Thông tin từ nhiều công ty lữ hành cho biết, đến thời điểm hiện nay, những điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Đà Lạt, Hạ Long, Sa Pa, Lý Sơn... đã kín tour, doanh nghiệp dừng nhận thêm khách. Việc đặt tour của du khách ở thời điểm hiện tại gần như “bất khả thi", đặc biệt là những tour du lịch bằng đường bay. Nếu có thể đặt được thì giá cả sẽ bị đội lên rất cao.

Đặc biệt, năm nay, khách còn đi du lịch sớm, đi vào cả tuần trước dịp nghỉ lễ (23-27/4), hoặc sau đó (từ 2-3/5)... nên dịch vụ liên tục kín chỗ cả chục ngày liền.

Sapa hút khách du lịch mùa nghỉ lễ năm nay.

Theo Viettravel, trong tháng 4, doanh nghiệp đã ghi nhận 35.000 lượt khách đặt tour du lịch, trong đó phần lớn đổ xô vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hiện tại, hầu hết các tour dịp này đều đã kín chỗ. Với những tour còn trống, Viettravel vẫn tiếp tục nhận khách, tùy theo tình trạng các tuyến du lịch. Tuy nhiên, không nói trước được gì, doanh nghiệp có thể nhanh chóng khóa sổ nếu lượng khách đặt tour vẫn tiếp tục tăng nhanh như vừa qua.

Đại diện đơn vị này cũng nhận định, sau COVID-19, xu hướng du lịch của du khách đã có sự thay đổi lớn, từ việc đi theo đoàn, lịch trình có sẵn sang loại hình du lịch tự do, ít người hơn với các nhóm từ 2 đến dưới 10 người. Mặc dù nhu cầu tăng cao, nhưng dịp lễ năm nay giá tour không tăng so với mọi năm. Hơn nữa việc dịch chuyển xu hướng du lịch tự do với nhóm nhỏ, khách hàng còn được hưởng lợi nhiều hơn nhờ các gói combo từ các bên cung cấp dịch vụ.

Thông tin với VTC News, ông Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist - cũng cho biết, đã chốt sổ các tour du lịch phục vụ du khách dịp nghỉ lễ từ cách đây khoảng 1 tuần. Các tour hot nhất trong dịp 30/4 - 1/5 năm nay là Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hạ Long Sapa. Nhiều tour trong số này còn từ chối nhận khách sớm hơn do đã full dịch vụ.

"Lượng khách đặt tour trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cao hơn hẳn năm ngoái. Nguyên nhân dễ hiểu là do dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt, người dân muốn tranh thủ đi du lịch ngay trong khoảng thời gian này với tâm lý lo sợ có thể dịch bệnh bùng phát trở lại.

Hiện vẫn còn rất nhiều khách hàng có nhu cầu gọi điện đến đặt tour. Hanoitourist vẫn tiếp tục phục vụ và có thể tăng thêm các tour đường bộ đi Cao Bằng, Hà Giang, Sapa… Còn đối với các tour đường bay, đến Quy Nhơn, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc thì hiện tại đã khoá sổ và không nhận thêm nữa”, ông Thái nói.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một công ty du lịch khác. Đại diện của công ty Du lịch Việt cho biết, đơn vị này hiện tại đã dừng nhận khách đi các tour đường bay tới các địa điểm như Phú Quốc, Côn Đảo, Nha Trang… Lý do là lượng khách đặt các tour này đã đầy, hơn nữa giá vé máy bay hiện cũng rất cao. "Đặt chuyến ở thời điểm hiện tại, giá vé bay dao động từ 6 - 8 triệu đồng, bằng giá cả tour đi Phú Quốc nếu đặt sớm", vị này nói.

Phú Quốc là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất trong kỳ nghỉ lễ này nhưng hiện tại rất khó để đặt tour đến đó.

Theo thông tin từ Hiệp hội Du lịch Phú Quốc, khách sạn tại các khu du lịch tại Phú Quốc hầu như quá tải, khách hàng nếu muốn đặt phòng cho kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 phải đặt từ trước đó cả tháng. Các khách sạn, nhà nghỉ tại Phú Quốc đã mở cửa 100% và hoạt động hết công suất ngoại trừ tỉ lệ rất nhỏ các cơ sở khó khăn đóng cửa để sửa chữa.

Bà Hoàng Phương Thảo - Giám đốc Kinh doanh Tiếp thị tại Salinda Resort Phú Quốc cho biết, khách đã đặt kín phòng tại resort này từ hai tuần trước và hiện tại không thể nhận thêm khách. Đơn vị này hiện cũng đã và đang hoạt động hết 100% công suất để phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ này.