Doanh nghiệp lao vào 'trận chiến' khốc liệt ngay sau Tết Nguyên đán

Trận dịch đầu tiên năm 2020, doanh nghiệp bị knockout nhưng vẫn nỗ lực, tiếp tục đứng lên chiến đấu tiếp.

Dù nhận thức sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch COVID-19, song các doanh nghiệp (DN) đều quyết tâm kiểm soát dịch, đưa doanh nghiệp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Ngay sau Tết Nguyên đán 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều địa phương, các DN trong nước đã ra quân với nỗ lực và quyết tâm cao nhất vừa thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021, vừa đảm bảo việc thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch.

Thực tế cho thấy, tình hình dịch COVID-19 đã khiến các DN buộc phải thay đổi kế hoạch sản xuất để phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều DN thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã bắt tay vào sản xuất, đáp ứng tốt các đơn hàng đã ký kết từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Các dây chuyền sản xuất tại Tổng Công ty May 10 được thực hiện cách ly, khử khuẩn đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tại Tổng Công ty May 10 những ngày đầu Xuân mới, DN đã điều chỉnh lại toàn bộ các kế hoạch sản xuất, trong đó ưu tiên tuyệt đối trong giai đoạn này của May 10 lại là công tác phòng, chống dịch. Các đơn hàng theo hợp đồng đã được tập trung sản xuất và bàn giao sản phẩm trước Tết cho đối tác, đồng thời tiếp tục xúc tiến các đơn hàng xuất khẩu.

Là DN có số lượng công nhân đông đảo, đến từ nhiều địa phương nên DN đã thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch. Cùng với việc rà soát toàn bộ những người lao động, nhất là những người về quê ăn Tết. Số công nhân này đều phải khai báo y tế, tập hợp lại toàn bộ thông tin, tổng hợp tại các đơn vị rồi báo cáo với Ban Phòng, chống dịch của tổng công ty.

Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10 cho biết, nếu trường hợp công nhân đến từ vùng dịch có nguy cơ tiếp xúc với các F, DN sẽ cho nghỉ ngay, lập tức bắt buộc công nhân phải cách ly đủ 21 ngày để các xí nghiệp sắp xếp công việc. Bên cạnh đó, tại nơi làm việc các phân xưởng thực hiện chặt chẽ công tác về phòng, chống dịch, khử khuẩn, khai báo y tế đã được kích hoạt với mức độ cảnh báo cao.

“Một số hoạt động chúc mừng năm mới như quay xổ số may mắn sẽ không được tổ chức như mọi năm. Công ty không tổ chức trực tiếp, chỉ có một vài người chứng kiến sau đấy là gửi kết quả về đơn vị tổng hợp, gửi phần thưởng cho người trúng thưởng vừa để đảm bảo phòng, chống dịch nhưng vẫn khích lệ tinh thần làm việc cho người lao động phấn đấu trong công việc”, ông Việt cho hay.

Nhân viên và khách hàng giữ khoảng cách nhất định trong mùa dịch.

Đối với tiến độ các đơn hàng xuất khẩu, ông Việt chia sẻ, ngay từ ngày 28/1 cho đến lúc nghỉ Tết chỉ còn hơn 1 tuần, May 10 đã phải huy động toàn bộ những người lao động tập trung làm việc. Một số đơn vị tại một số khu vực địa bàn Hà Nội có nguy cơ bị phong tỏa, May 10 đã phải huy động người lao động, công nhân làm thêm mã hàng, đơn hàng ngày đó để đảm bảo tiến độ. Đến thời điểm này, toàn bộ đã cơ bản được hoàn thành tiến độ.

“Những ngày đầu của năm Tân Sửu 2021, do tình hình dịch bệnh nên ban lãnh đạo May 10 đã thay đổi kế hoạch sản xuất, kinh doanh linh hoạt để tập trung hoàn thành đúng tiến độ giao hàng nhằm đảm bảo mục tiêu của cả năm đã được đề ra. Đại dịch vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, Ban lãnh đạo công ty hi vọng dịch được kiểm và sớm kết thúc sớm để hoạt động sản xuất đi vào ổn định. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động hơn lúc nào hết cần tin tưởng và cùng chung sức đưa DN vượt qua giai đoạn khó khăn và thử thách này”, ông Việt bày tỏ.

Chia sẻ trong những ngày đầu năm mới, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP M2 Việt Nam Nguyễn Hải Đường ví von, năm 2020 và đầu 2021, DN như bước vào 1 trận đấm bốc.

“Trận dịch đầu tiên năm 2020, DN bị knockout khi trọng tài đếm đến 8 nhưng M2 vẫn nỗ lực, tiếp tục đứng lên chiến đấu tiếp. Nhưng trận dịch thứ 2 thì M2 bị đấm bốc và đếm đến 9 vì trận đầu tiên không dài nhưng gây sốc, còn trận thứ 2 lại dài và ảnh hưởng đến tận mùa Đông. Xong đến trận thứ 3 đầu năm 2021 này thì trọng tài đang đếm đến 4”, ông Đường ví von.

Theo chia sẻ của Tổng Giám đốc M2 Việt Nam, trong năm 2020, trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn về dịch khiến doanh thu của DN sụt giảm hàng triệu USD nhưng nếu không có đợt dịch năm nay, DN vẫn có thể phát huy khả năng khi thời tiết thuận lợi.

Tuy nhiên, do đã chuẩn bị trước tinh thần nên năm 2021, dù tiếp tục phải ứng phó với dịch và nhu cầu tiêu thụ giảm sút, DN vẫn quyết tâm thay đổi chiến lược sản xuất kinh doanh. Theo đó, DN tập trung đầu tư vào các mặt hàng thời trang trọng điểm, nhắm đến các thị trường có mức tiêu thụ cao. Tập trung hoàn thiện các dây chuyền sản xuất tại các nhà máy đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

“Công tác sản xuất trong bối cảnh phòng chống dịch luôn được DN quan tâm và thực hiện. Việc sát khuẩn, cách ly các đối tượng có liên quan đến vùng dịch được giám sát chặt đảm bảo người lao động yên tâm sản xuất, từ đó công việc sẽ không bị đình trệ, không ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của công ty”, ông Đường cho biết.

Quy trình đo thân nhiệt, sát trùng khử khuẩn tại 1 cửa hàng thời trang của M2 Việt Nam.

Thời điểm này, cùng với việc đưa hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, nhiều DN còn đẩy mạnh phương thức bán hàng online tạo thuận lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời lên các kịch bản, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Song Phương chia sẻ, khi dịch COVID-19 bùng phát rộng trước Tết Nguyên đán, một số đơn vị đối tác mà DN đang cung cấp sản phẩm buộc phải dừng hoạt động để chung tay phòng chống dịch với cộng đồng nên ảnh hưởng lớn đến quá trình sản xuất.

“Đến nay, DN đang định hướng và triển khai mở rộng đối tượng khách hàng mới, trực tiếp đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Đồng thời sẽ khai thác nhiều mô hình kinh doanh, trong đó kênh online và chuỗi cửa hàng tiện ích thực phẩm sạch được người tiêu dùng đánh giá cao và lựa chọn để triển khai. Mong rằng, dịch sớm được khống chế để các DN yên tâm sản xuất, kinh doanh”, bà Phương cho biết.