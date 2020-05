Zcare - Thương hiệu chăm sóc sức khỏe mẹ và bé tốt nhất

Luôn muốn dành sự chăm sóc tốt nhất bà bầu - đối tượng vất vả và dễ chịu tổn thương nhất, Zcare liên tục hoàn thành sứ mệnh của mình với nhiều sản phẩm chất lượng nhất.

Chính điều đó giúp Zcare khẳng định được thương hiệu, vị thế của mình trên thị trường. Mặc dù hiện nay, liên tục có các thương hiệu cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ra đời nhưng Zcare - đơn vị tiên phong hàng đầu trong lĩnh vực này vẫn đứng vững suốt 8 năm qua.

Gối chữ U cho bà cầu cao cấp

Bởi lẽ, Zcare luôn thấu hiểu những gì mà khách hàng cần và luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để hoàn thành những điều khách hàng mong đợi. Hiện nay, nhằm phục vụ nhu cầu của người sử dụng trên toàn quốc, ngoài trụ sở ở Tân Bình(tpHCM) thì Zcare còn xây dựng thêm 5 đại lý ở Đà Nẵng cũng như 1 đại lý ở Gia Lai, 1 đại lí ở Bình Phước. Ngoài ra, nếu quý khách hàng có nhu cầu mua hàng tại các tỉnh thành khác, đơn vị vẫn luôn sẵn sàng phục vụ.

Không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng, tuyệt vời, Zcare còn luôn đảm bảo chính sách phục vụ tận tình và chu đáo. Trong đó là hàng loạt chính sách phục vụ tốt như chính sách bảo hành - đổi trả, cam kết giao hàng, chính sách cho đơn vị mua sỉ cũng như quy định về bảo mật thông tin tốt. Vì vậy Zcare ngày càng trở thành đơn vị nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mẹ và bé hiện nay, gối bà bầu chữ U nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhất. Zcare luôn thấu hiểu những vấn đề mà bà bầu thường gặp phải như đau hông dai dẳng, chuột rút bất ngờ, đau thắt lưng, tê chân cả ngày,... Ngoài ra còn là những vấn đề như sợ nằm ngửa, nằm sấp ảnh hưởng đến em bé, khó nằm nghiêng trái theo lời khuyên của bác sĩ... đều được giải quyết ngay với gối chữ U bà bầu tiêu chuẩn của Zcare.

Thiết kế gối đặc biệt, độc quyền dành riêng cho bà bầu

Trong đó, sản phẩm được thiết kế dành riêng cho mẹ bầu tại Việt Nam với chiều dài ôm dọc cơ thể của mỗi chị em mang bầu. Từng đường nét trên sản phẩm được chăm chút kỹ lưỡng, ôm trọn lưng, bụng, giúp mẹ luôn cảm thấy êm ái và bụng được nâng đỡ nhẹ nhàng với đường cong tinh tế như hình chiếc bụng bầu. Với sản phẩm gối ôm này, những cơn đau hông dai dẳng kéo dài, chứng chuột rút bất ngờ hay những cơn đau thắt lưng và thậm chí là tê chân khi ngủ cũng giảm thiểu hoàn toàn đến 85%.

Lợi ích đặc biệt mà sản phẩm gối ôm của Zcare mang đến cho mọi người là nâng đỡ 6 điểm trên cơ thể giúp cho các bà bầu luôn có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái nhất. Bên cạnh đó, sản phẩm còn hỗ trợ các mẹ bầu nằm nghiêng, đặc biệt là nghiêng trái rất tốt cho con. Chứng đau lưng thai kỳ cũng sẽ được cải thiện hoàn toàn. Cùng với đó, là vấn đề sưng, chuột rút, phù nề chân được cải thiện đáng kể.

Zcare luôn hiểu nỗi băn khoăn của các mẹ bầu là sợ mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng fake không an toàn cũng như vấn đề sợ bị bóp giá, hét giá cao,... Vì vậy từng sản phẩm của đơn vị được chăm chút kỹ lưỡng. Trong đó, ngay từ khâu đầu tiên, chọn nguyên vật liệu, Zcare đã lựa chọn những nguyên vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Trong đó, gối được SGS Thụy Sỹ chứng nhận. Do đó, các mẹ bầu sử dụng sản phẩm hoàn toàn có an tâm về chất lượng.

Sản phẩm đảm bảo chất lượng với độ êm ái

Zcare cam kết mang đến sản phẩm đúng như hình quảng cáo. Trong đó, những tính năng hiện đại của sản phẩm là mát, êm, mềm mại, mang đến cảm giác thoải mái cũng như những giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn. Giá thành sản phẩm của gối chữ U bà bầu luôn đi xứng đáng với chất lượng. Ngoài ra, mọi sản phẩm của đơn vị đều có chế độ bảo hành nên mẹ bầu hoàn toàn có thể yên tâm.

Đặc biệt, nhờ có thiết kế đặc biệt nên gối không chỉ dùng dùng được cho bà bầu mà còn cực kỳ phù hợp với cả em bé, mang đến giá trị sử dụng của gối lâu dài. Chính vì thế, dù trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu, sản phẩm gối ôm cho bà bầu ra đời nhưng Zcare luôn được nhiều người tin tưởng nhất.

Trên đây là những thông tin về sản phẩm gối chữ U cho bà bầu mà nhiều người hiện nay quan tâm. Nhằm hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của mình, Zcare luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng mang đến những sản phẩm chất lượng hơn.