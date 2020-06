Vinhomes Grand Park mở rộng quần thể thấp tầng The Manhattan

Khu vực được mở rộng sẽ có tên The Manhattan Glory với tổng diện tích 48ha, thể hiện mong muốn lan tỏa sự thịnh vượng và phong cách sống đẳng cấp tại trung tâm mới phía Đông TP.HCM.

The Manhattan Glory là tiểu khu mở rộng của phân khu The Manhattan, thuộc Vinhomes Grand Park – dự án được phát triển theo mô hình Đại đô thị đẳng cấp quốc tế tại Quận 9, TP.HCM. Sau khi được mở rộng, phân khu thấp tầng liên hoàn The Manhattan và The Manhattan Glory sẽ có tổng diện tích lên đến 84ha, ôm trọn công viên trung tâm của dự án, tạo nên quần thể sinh thái ven sông quy mô tầm cỡ và đáng sống bậc nhất Sài Gòn.

Vinhomes công bố mở rộng The Manhattan Glory về phía sông Tắc, nâng quy mô toàn khu The Manhattan lên tới 84ha

The Manhattan Glory bao gồm chuỗi biệt thự cổ điển - boutique villa, nhà phố thương mại - shophouse và các biệt thự ven sông mang phong cách Đông Dương có diện tích đa dạng từ 84 - 630m2. Nằm trong quần thể thấp tầng duy nhất giữa đại đô thị, The Manhattan Glory là tiểu khu được đầu tư mạnh mẽ khi bao quanh bởi 6 trụ cột tiện ích phục vụ mọi nhu cầu cuộc sống như Công viên Grand Park 36ha, TTTM Vincom Mega Mall, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trường liên cấp Vinschool…

Đặc biệt, The Manhattan Glory sở hữu chuỗi tiện ích đỉnh cao riêng biệt, nổi bật nhất là bến thuyền cao cấp với số lượng bến đỗ giới hạn và Đại lộ Ánh sáng dọc theo trục chữ Y thời thượng hướng về Đại công viên cùng các biểu tượng nghệ thuật và tiểu cảnh đầy mê hoặc, tạo nên khung cảnh hoàn mỹ hiếm có và tiện ích hoàn hảo dành cho mọi cư dân.

Các căn biệt thự The Manhattan Glory sở hữu địa thế phong thuỷ ven sông tuyệt đẹp

Ngoài ra, The Manhattan Glory còn sở hữu các công viên nội khu phong cách resort độc đáo với hệ thống bể bơi, sân tập thể thao, khu vui chơi… được thiết kế hiện đại, mới lạ. Tất cả đều mang lại cho chủ nhân phong cách sống thượng lưu đích thực giữa không gian sinh thái khoáng đạt.

Cùng với The Manhattan, The Manhattan Glory sẽ là nơi hội tụ của các thương hiệu nhà hàng, café, thời trang, làm đẹp… danh tiếng, hứa hẹn sẽ bắt trọn lưu lượng cư dân đại đô thị và toàn khu Đông thành phố đến trải nghiệm, giải trí và mua sắm.

Shophouse mang phong cách Đông Dương – sản phẩm đầu tư 3 trong 1: đầu tư, kinh doanh, mua ở tại The Manhattan Glory

Sở hữu vị trí trung tâm của toàn khu đô thị, The Manhattan Glory đồng thời mang tới những trải nghiệm sống riêng biệt, đầy đủ và an tâm cho cư dân nhờ hệ thống vận hành quản lý chuẩn đô thị thông minh, an toàn 24/7. Đặc biệt, tuyến đường nội khu 18m được chủ đầu tư xây dựng nối hai trục đường quan trọng Nguyễn Xiển và Long Phước sẽ là đòn bẩy hạ tầng quan trọng, giúp tuyến phố thương mại phát triển đúng hướng và và tiềm năng lợi nhuận kép trong tương lai.

Với quy hoạch bài bản, giao thông thuận lợi và thừa hưởng địa thế ven sông tuyệt đẹp hiếm có, The Manhattan Glory hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm sống mới, mở lối cho xu hướng phát triển của biệt thự thấp tầng tại Thành phố khu Đông.

Dự kiến, The Manhattan Glory sẽ được mở bán chính thức trong tháng 7/2020.