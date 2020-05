Vincom Retail tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội cũng công bố mục tiêu năm 2020 sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam.

Tại cuộc họp, Ban Giám đốc đã báo cáo kết quả kinh doanh với các chỉ số tăng trưởng tốt. Theo đó, năm 2019, tổng doanh thu thuần của Vincom Retail đạt 9.259 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.852 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2018.

Về quy mô, năm 2019 đánh dấu tốc độ mở rộng hệ thống ấn tượng của Vincom Retail khi ra mắt 13 trung tâm thương mại (TTTM) mới, phủ sóng tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước, nâng tổng số TTTM toàn hệ thống lên 79 cơ sở, bao gồm ba Vincom Maga Mall, bảy Vincom Center, 54 Vincom Plaza và 15 Vincom+. Với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ đạt 1,6 triệu m2, Vincom Retail hiện là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam về thị phần và số lượng TTTM sở hữu.

Tròn 15 năm đồng hành cùng cuộc sống người Việt, Vincom Retail đã và đang góp phần thay đổi văn hoá mua sắm, vui chơi giải trí, ẩm thực của nhiều thế hệ người Việt Nam và trở thành biểu tượng cho sự phát triển của các đô thị nơi mình hiện diện.

Năm 2019, Vincom Retail tiếp tục mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam các xu hướng mua sắm và trải nghiệm mới lạ. Không chỉ là đối tác đồng hành tin cậy của hơn 1.000 thương hiệu bán lẻ nổi tiếng trong nước và quốc tế như Zara, Mango, H&M, Adidas, Nike, CGV Cinemas…,Vincom Retail còn góp phần đưa các thương hiệu mới đến thị trường trong nước như Decathlon, OVS, Cotton:On, MLB, Jaju…

Nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng về quy mô và đổi mới trong chất lượng dịch vụ, Vincom Retail đã đón tiếp lượng khách kỷ lục: 225 triệu lượt khách tới tham quan, mua sắm và sử dụng dịch vụ trong năm 2019, tăng 40% so với năm 2018.

Với những dấu ấn thành công được ghi nhận, Vincom được vinh danh Top 10 thương hiệu giá trị nhất do tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn. Đặc biệt, Vincom Center Landmark 81 đã trở thành trung tâm thương mại Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt giải thưởng kép: Trung tâm thương mại tốt nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương và tốt nhất thế giới tại Giải thưởng Bất động sản thế giới International Property Awards 2019.

Kế hoạch năm 2020 được đặt ra với dự đoán là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong quý 1 và nửa đầu quý 2. Các hoạt động bán lẻ tại TTTM bị gián đoạn vì yêu cầu giãn cách xã hội. Nhằm đồng hành và chia sẻ với khách thuê trong giai đoạn khó khăn, Vincom Retail đã kịp thời đưa ra gói hỗ trợ trị giá 600 tỷ đồng dành cho các đối tác thuê mặt bằng TTTM trên toàn hệ thống trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020.

Nhìn nhận những khó khăn nhưng cũng đồng thời không ngừng tìm kiếm các cơ hội phát triển mới, Hội đồng quản trị Vincom đặt mục tiêu kế hoạch năm 2020 không chỉ giữ vững vị trí dẫn dắt thị trường bán lẻ Việt Nam cả về quy mô và chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà còn tiên phong trong việc mang tới các xu hướng tiêu dùng hiện đại và trải nghiệm mới dành cho khách hàng.

Đại hội nhất trí với một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Vincom Retail. Cụ thể, doanh thu thuần dự kiến đạt 9.900 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 2.500 tỷ đồng, giảm 12,3% so với năm 2019 do mảng cho thuê trung tâm thương mại và bán bất động sản nhà phố thương mại bị ảnh hưởng do COVID-19.

Đặc biệt, Vincom Retail sẽ là đơn vị hành chính triển khai việc cho thuê và vận hành mô hình kinh doanh mới - bán lẻ kết hợp du lịch quy mô lớn tại dự án Grand World Phú Quốc – “thành phố mua sắm không ngủ” đầu tiên tại Việt Nam.

Đồng thời, Vincom sẽ tiếp tục là điểm đến của các thương hiệu quốc tế uy tín như: Uniqlo, H&M, Haidilao Hot Pot, Pizza 4P’s, các thương hiệu ẩm thực thuộc chuỗi Golden Gate và CGV Cinemas...

Về quản trị vận hành, đón đầu xu hướng số hóa trong ngành bán lẻ của thế giới, năm 2020, Vincom Retail sẽ đưa các công nghệ, ứng dụng hiện đại vào quá trình vận hành và marketing, hứa hẹn tạo ra sự thay đổi đột phá trong kinh doanh và trải nghiệm của khách hàng tại TTTM.

Kết thúc cuộc họp, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua những kế hoạch phát triển, đầu tư - kinh doanh cho năm 2020 với phương châm “Lấy khách hàng làm trung tâm” nhằm nỗ lực mang tới chất lượng dịch vụ đẳng cấp vươn tầm quốc tế.