Viettel cung cấp dịch vụ database điện toán đám mây đầu tiên của Việt Nam

Với dịch vụ này, doanh nghiệp không cần tự vận hành cơ sở dữ liệu mà chỉ cần đi thuê với chi phí rẻ hơn ít nhất 3 lần.

Viettel IDC StartDB là dịch vụ cơ sở dữ liệu điện toán đám mây “Make in Vietnam”, giúp các doanh nghiệp triển khai một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu hoàn toàn tự động một cách nhanh chóng. Thay vì phải mua máy chủ và có nhân sự vận hành cơ sở dữ liệu, doanh nghiệp chỉ cần thuê cấu hình phù hợp, có thể thay đổi theo nhu cầu và được tối ưu bởi các chuyên gia cơ sở dữ liệu giàu kinh nghiệm của Viettel IDC.

Dịch vụ cơ sở dữ liệu StartDB do Viettel IDC phát triển là sản phẩm

Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, doanh nghiệp không phải lo về việc vận hành, vá lỗi an toàn thông tin hay backup, dự phòng thảm họa hay xử lý các lỗi treo server, corrupt ổ đĩa ... Họ chỉ cần kết nối với ứng dụng và sử dụng cơ sở dữ liệu của mình.

Với giá từ 450.000 đồng đến 1.400.000 đồng/tháng, chi phí sử dụng Viettel IDC StartDB rẻ hơn ít nhất 3 lần so với số tiền doanh nghiệp phải bỏ ra khi tự vận hành quản lý cơ sở dữ liệu. Thêm vào đó, dịch vụ “database as a service” do Viettel IDC cung cấp được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp Việt nên thói quen sử dụng không bị thay đổi như dùng sản phẩm của nước ngoài. Sản phẩm này góp phần xây dựng một hệ thống hạ tầng dịch vụ công nghệ thông tin hoàn chỉnh, an toàn, dễ sử dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiện tại, StartBD là dịch vụ duy nhất trên thị trường cung cấp cơ chế dự phòng cho khách hàng ở mức cao nhất. Theo đó, hệ thống sẽ vận hành tự động và chuyển sang một node khác khi có lỗi gián đoạn hoạt động xảy ra, giúp việc thay thế diễn ra không có thời gian trễ.

Hệ thống máy chủ của Viettel IDC

Bên cạnh đó, StartDB cũng đáp ứng các yêu cầu cao nhất của các hệ thống chứng chỉ chất lượng uy tín như ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, PCI DSS…, đảm bảo khả năng bảo mật thông tin cho khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Kết hợp với các dịch vụ khác của Viettel IDC cung cấp như Managed - service nâng cao, hạ tầng Datacenter…

Trên thế giới, trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ, “database as a service” có nhu cầu lớn thứ 2 và chỉ sau cho thuê máy chủ cloud.

Tại giải thưởng Sao Khuê 2020, Tập đoàn Viettel có tổng cộng 21 trên tổng số 112 giải thưởng được trao, với 2 giải thưởng thuộc Top 10 và cũng là đơn vị nhận được số lượng giải nhiều nhất. Đây cũng là năm Viettel có số lượng giải cao nhất trong lịch sử trao giải Sao Khuê, gần gấp đôi năm 2019. Riêng Viettel IDC – thành viên của Tập đoàn Viettel, đơn vị phát triển StartDB, đạt 3 giải thưởng tại Sao Khuê 2020.