Vietnam Airlines miễn phí vận chuyển hàng hoá hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Lô hàng hoá được hỗ trợ vận chuyển là 500 tấm nệm cá nhân phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến và trung tâm cách ly tập trung trực thuộc Bộ Quốc Phòng.

Trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh, Vietnam Airlines đã đẩy mạnh lĩnh vực vận chuyển hàng hóa trên cả đường bay nội địa, quốc tế, trong đó có nhiều loại hàng hóa cấp thiết phục vụ ngành y tế, phục vụ công tác phòng, chống dịch hay hàng hoá viện trợ của Chính phủ, nhân dân Việt Nam cho các nước.

Thời gian qua, Vietnam Airlines đã vận chuyển miễn cước hơn 3 tấn đồ bảo hộ và khẩu trang y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy từ TP.HCM ra Hà Nội; vận chuyển 10 máy thở do quỹ Temasek viện trợ từ Singapore về Việt Nam; vận chuyển các trang thiết bị y tế gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch COVID-19 do Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ và nhân dân Lào; vận chuyển trang thiết bị y tế do Chính phủ, nhân dân Việt Nam viện trợ các nước châu Âu…

Việc tập trung vận chuyển hàng hoá không chỉ giúp phục vụ hoạt động sản xuất của nền kinh tế, góp phần đảm bảo thông thương mà còn đóng góp một phần doanh thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines để vượt qua giai đoạn khó khăn. Trong thời gian tới, Hãng sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay vận chuyển hàng có ý nghĩa thiết thực để chung tay cùng cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19.