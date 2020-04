VietinBank giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ chương trình tín dụng 60.000 tỷ đồng

VietinBank tiếp tục giảm 2%/năm lãi suất cho vay

Hiện thực hóa Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-NHNN của Thống đốc NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do dịch Covid-19, từ 01/4/2020 VietinBank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng lãi suất trong nhóm thấp nhất thị trường có quy mô lên đến 60 nghìn tỷ đồng với lãi suất cho vay giảm đến 2%/năm so với các chương trình tín dụng đã từng triển khai trước đây (trước thời điểm có dịch).

Cụ thể, VietinBank đặc biệt ưu đãi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, VietinBank tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng không giới hạn quy mô như: Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp, Ưu đãi lãi suất cho vay cố định, Vay ưu đãi lãi tri ân dành cho khách hàng bán lẻ,... với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1,2%-3%/năm so với thông thường.

Việc tiếp tục duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất không giới hạn quy mô và triển khai mới chương trình tín dụng với lãi suất thấp nhất từ trước tới nay là hành động thiết thực của VietinBank nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đồng hành, chia sẻ và khắp phục khó khăn, hỗ trợ thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Với tinh thần chủ động, tích cực, VietinBank đã thực hiện đồng thời nhiều nhóm giải pháp tín dụng, lãi suất và phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn trong sản xuất, duy trì hoạt động kinh doanh.

Báo cáo tại cuộc họp của NHNN chiều 31/3/2020, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết: Tính từ đầu năm 2020, VietinBank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng khác nhau, thực hiện cho vay mới, hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất thấp cho khách hàng.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, VietinBank đã giảm từ 0,5% đến 1,5% lãi suất tùy theo khách hàng và tùy từng mục đích vay vốn cho gần 3.000 khách hàng với số tiền giải ngân khoảng 60.000 tỷ đồng.

Thời gian vừa qua, VietinBank đã cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ khoảng 350 khách hàng với dư nợ khoảng 18.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2% dư nợ của VietinBank. Bên cạnh việc cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ, VietinBank cũng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng của khách hàng, đồng hành, hỗ trợ khách hàng các giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, khắc phục tình trạng gián đoạn chuỗi liên kết trong nước và quốc tế.

“Bên cạnh cơ cấu nợ, miễn giảm hỗ trợ lãi suất thì việc giảm phí cho các doanh nghiệp cũng được VietinBank thực hiện với khách hàng. Mức phí giảm khoảng 20 - 50%. Cá biệt có một số loại phí, đặc biệt là các phí về tài trợ thương mại có thể giảm tới 100% so với trước đây để hỗ trợ cho các doanh nghiệp” - ông Lê Đức Thọ cho biết thêm.

Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục để phục vụ khách hàng

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, VietinBank đã thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Theo đó, VietinBank đã truyền thông mạnh mẽ và yêu cầu các cán bộ trong toàn hệ thống nghiêm túc tuân thủ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 02/CT-NHNN, Công điện 03/CĐ-NHNN của NHNN nhằm đảm bảo, bảo vệ sức khỏe tối đa cho cán bộ và khách hàng. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các phương án ứng phó phòng chống dịch bệnh, khắc phục, hỗ trợ khắc phục khó khăn cùng với nền kinh tế và xã hội.

VietinBank đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục để phục vụ nhu cầu cần thiết của khách hàng; đảm bảo duy trì an toàn hệ thống CNTT và an toàn, an ninh trụ sở cơ quan tại các địa điểm giao dịch của ngân hàng. Bên cạnh nhiệm vụ phòng chống dịch, VietinBank tiếp tục tăng cường, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, các doanh nghiệp và người dân…

Với tinh thần đồng hành cùng toàn Đảng, toàn dân “chống dịch như chống giặc”, nhằm chung tay với Chính phủ và các Ban, Bộ, ngành đối phó với đại dịch toàn cầu Covid-19, hưởng ứng Lễ phát động toàn dân ủng hộ, phòng chống chống dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, VietinBank đã trao số tiền ủng hộ 10 tỷ đồng tại buổi lễ.

Tiếp đó, ngày 31/3/2020 VietinBank đã trao tặng 5 máy thở đặc biệt với tổng trị giá 3 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai với mong muốn góp phần nhỏ của mình giúp Bệnh viện Bạch Mai có thêm điều kiện cơ sở vật chất chăm lo sức khỏe cho bà con nhân dân và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng, chống dịch,

Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ khẳng định: Với vai trò là NHTM lớn, trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, VietinBank đã và đang nỗ lực toàn tâm, toàn sức, chủ động tổ chức thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm cao, có kết quả những chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ngành Ngân hàng, các cấp, ngành, địa phương; triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để đẩy lùi dịch bệnh và bảo đảm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ kinh doanh, an sinh xã hội.

Trước đó, VietinBank đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trong hệ thông về việc xây dựng các phương án, kịch bản nhằm ứng phó với mọi diễn biến của dịch Covid-19. Ông Lê Đức Thọ cho biết: Việc triển khai các hoạt động phục vụ khách hàng trong thời điểm thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được VietinBank chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kịch bản cụ thể, đảm bảo hoạt động của ngân hàng an toàn thông suốt, phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng.

VietinBank đã thúc đẩy phát triển mạnh các kênh giao dịch trực tuyến bên cạnh các kênh giao dịch tại quầy, cũng như bố trí lực lượng cán bộ một cách phù hợp ở mức cần thiết nhất để phục vụ các nhu cầu thiết yếu và thực tế của nền kinh tế, của xã hội trong điều kiện phòng chống dịch bệnh.