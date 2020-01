VietinBank - Ngân hàng Tài trợ Thương mại tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp

Đây là lần thứ 3 liên tiếp VietinBank là ngân hàng Việt Nam duy nhất vinh dự được nhận giải thưởng này.

Bà Bùi Thị Hương - Phó Giám đốc Trung tâm TTTM VietinBank tham dự và nhận giải thưởng

Buổi lễ trao giải thưởng của Tạp chí Global Finance được tổ chức long trọng trong khuôn khổ “Diễn đàn liên ngân hàng Châu Âu” (Europe Bank to Bank Forum) do Hiệp hội Ngân hàng về TTTM (The Bankers Association for Finance and Trade - BAFT) tổ chức từ ngày 12 - 16/1/2020 tại Frankfurt.

Sự kiện này quy tụ hơn 300 ngân hàng tiêu biểu, hơn 130 công ty và nhà cung cấp dịch vụ tài chính đến từ 95 quốc gia trên thế giới. Sự kiện mở ra nhiều cơ hội để kết nối với các đối tác trong khu vực và toàn cầu.

VietinBank luôn là ngân hàng tiên phong triển khai nhiều cải tiến ứng dụng sản phẩm và công nghệ mới, mang lại nhiều giải pháp tối ưu cho khách hàng như: Hệ thống Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF), chuyển tiền ngoại tệ đến tự động. Hệ thống này giúp rút ngắn thời gian ghi có cho khách hàng, từ đó tăng khả năng cạnh tranh và uy tín của VietinBank trong thanh toán quốc tế (TTQT).

Trong năm 2019, VietinBank hoàn thiện hệ thống Internet Banking cho nghiệp vụ TTTM VietinBank Trade Portal (VTP) đầu tiên tại Việt Nam; cải tiến sản phẩm Thư tín dụng trả chậm thanh toán trả ngay (UPAS LC) theo hướng linh hoạt hơn đối với khách hàng; triển khai ứng dụng Blockchain mạng lưới trao đổi thông tin liên ngân hàng (Interbank Information Network - IIN) cùng với hơn hơn 250 ngân hàng đại lý…

Hoạt động TTQT và TTTM của VietinBank ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: Doanh số triển khai sản phẩm TTQT và TTTM mới như UPAS LC, tài trợ nhà phân phối (Distributor financing)… tăng hơn gấp 2 lần so với năm 2018; phí dịch vụ tăng hơn 41% so với năm 2018.

Giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ TTTM tốt nhất Việt Nam năm 2020 - Best Trade Finance Provider in Vietnam for 2020” lần thứ 3 liên tiếp do Global Finance trao tặng cho VietinBank là sự công nhận có giá trị lớn của giới tài chính quốc tế đối với những thành tích nổi trội về quy mô khách hàng, doanh số giao dịch, sản phẩm, dịch vụ đa dạng hướng tới khách hàng. Giải thưởng này một lần nữa khẳng định sự phát triển bền vững và chất lượng vận hành xuất sắc của VietinBank trong hoạt động TTQT và TTTM.

Global Finance là Tạp chí tài chính hàng đầu thế giới được thành lập tại Mỹ với bề dày 30 năm hoạt động, có số lượng phát hành hơn 50 nghìn ấn bản. Độc giả của Global Finance là các chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, chuyên gia kinh tế, tài chính cấp cao trên 191 quốc gia. Giải thưởng của Global Finance trao tặng do các chuyên gia hàng đầu trong giới ngân hàng và các định chế tài chính xem xét bình chọn qua một quá trình đánh giá nghiêm ngặt và minh bạch, được cộng đồng tài chính toàn cầu đánh giá rất cao.

Trong thời gian qua, ngoài giải thưởng nói trên, VietinBank đã liên tục vinh dự nhận được nhiều giải thưởng lớn: 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019) đạt Giải thưởng “Ngân hàng TTTM tốt nhất Việt Nam” của Tạp chí The Asian Bankers; Giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương năm 2017” của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và các giải thưởng khác về chất lượng xử lý, vận hành TTQT và TTTM do các tổ chức và ngân hàng quốc tế trao tặng.