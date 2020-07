The Terra - An Hưng chinh phục khách hàng với căn hộ 'hàng hiếm' Dual Key

Thuận lợi quản lý khi cho thuê

Căn hộ Dual Key là mô hình căn hộ thông minh được ưa chuộng với thiết kế có chung một mặt sàn, bên trong được chia thành 2 căn hộ với 2 lối vào khác nhau, đảm bảo sự biệt lập cho từng không gian. Nhờ vậy, chủ nhân có thể tuỳ biến sáng tạo căn hộ cho phù hợp với nhu cầu và sở thích của các thành viên trong gia đình.

Đây là loại hình căn hộ đáp ứng được được cả nhu cầu sống thoải mái và đầu tư sinh lời cho mọi gia đình. Thay vì một căn duy nhất giờ đây khách hàng sở hữu căn Dual Key sẽ có trong tay một cặp căn hộ gồm căn Studio 1 phòng ngủ và căn hộ 3 phòng ngủ với hai chìa khóa riêng biệt.

Căn hộ Dual Key đa công năng tại The Terra - An Hưng

Sản phẩm Dual Key - căn hộ hai chìa khóa trở nên linh hoạt khi gia chủ vừa có thể ở, vừa cho thuê. Khách hàng có thể sinh sống trong 1 căn và sử dụng căn còn lại để khai thác kinh doanh hoặc đầu tư khai thác kinh doanh cả 2 căn hộ giúp nâng cao hiệu suất sử dụng mà vẫn đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cũng như thuận tiện, an toàn trong công tác quản lý tài sản.

Dự án sở hữu vị trí đẹp ngay tại mặt đường Tố Hữu, dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm của thủ đô khi nằm cạnh tuyến xe buýt nhanh BRT, ga tàu điện La Khê, bến xe Yên Nghĩa…

Không gian sống an lành tại The Terra - An Hưng

Hiện ở khu vực phía Tây thủ đô, có rất nhiều chuyên gia cả trong nước và nước ngoài đang làm việc tại Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp phía Tây khiến nhu cầu thuê căn hộ trở nên sôi động. Do vậy, chủ nhân các căn Dual Key tại đây có cơ sở để yên tâm vào khả năng “đẻ trứng vàng” của tài sản.

Hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân cũng khiến căn hộ có sức hút trong việc tìm kiếm khách thuê chất lượng cao, đảm bảo giá thuê tốt. Các tiện ích quy mô có thể kể đến như đại siêu thị lớn nhất miền Bắc Aeon Mall Hà Đông, Vincom Mega Mall Smart City, khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn cùng hệ thống trường học các cấp như Trường Tiểu học La Khê, trường Quốc tế Nhật Bản, trường chuyên Nguyễn Huệ, trường Đại học Hà Nội, bệnh viện 103…

Giải pháp cho gia đình đa thế hệ

Văn hoá “tam đại đồng đường" từ xa xưa đã trở thành nếp sống đẹp trong các gia đình Việt. Thế nhưng với mỗi thế hệ khi cùng chung sống không tránh khỏi sự khác biệt về tuổi tác, hệ tư tưởng. Nếu như ông bà, bố mẹ thường thích không gian yên tĩnh, không ồn ào thì lớp trẻ lại mong muốn có cuộc sống sôi động, hiện đại, thường xuyên giao lưu, gặp gỡ bạn bè.

Vì thế lựa chọn một không gian sống vừa đảm bảo sự riêng tư cho từng thế hệ, vừa có không gian gắn kết chung cho cả gia đình sum vầy là điều không đơn giản.

Ở The Terra - An Hưng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã khéo léo phát triển các căn hộ Dual Key để vừa đảm bảo không gian chung cho tất cả các thành viên trong gia đình sum vầy, vừa có sự riêng tư nhất định cho mỗi thế hệ mà những căn hộ truyền thống chưa giải quyết được. Bên cạnh đó, dự án cũng được đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập và thư giãn của mọi thành viên trong gia đình.

Bể bơi rộng 422m2 bên trong nội khu dự án The Terra - An Hưng

Trong khuôn viên dự án, cư dân được hưởng trọn hơn 30 tiện ích nội khu cao cấp như: khu công viên để ông bà dạo bộ, khu vui chơi trẻ em kết nối liên hoàn giữa 3 toà chung cư, hệ thống phòng gym, phòng karaoke, phòng khiêu vũ để bố mẹ thư giãn. Đặc biệt, tại The Terra - An Hưng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest còn xây dựng bể bơi bốn mùa rộng tới 422m2, chiều dài bể hơn 50m. Tại Hà Nội, rất hiếm có bể bơi có chiều dài đạt tiêu chuẩn bể bơi thi đấu Olympic như tại The Terra – An Hưng.

Chú trọng đến tiêu chí sống xanh, The Terra - An Hưng mang đến không gian sống thư thái nhờ hệ thống công viên, cây xanh được bố trí xen kẽ trong nội khu tạo thành một khu vườn sinh động, nhiều màu sắc. Đối diện dự án là công viên Thiên văn và hồ điều hoà rộng 12ha đem đến luồng không khí trong lành cho cả khu vực.

Từng mét vuông của căn hộ tại The Terra - An Hưng được tận dụng triệt để, tối ưu hóa công năng và đảm bảo yếu tố phong thủy. Tất cả các căn hộ được thiết kế khéo léo để chủ nhân dễ dàng bố trí nội thất và tùy chỉnh không gian sống đáp ứng nhu cầu của gia đình trong từng thời điểm.

Nhằm giảm áp lực tài chính cho khách hàng khi mua căn hộ Dual Key, tại The Terra - An Hưng chủ đầu tư áp dụng phương thức thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ (đã bao gồm VAT, không bao gồm KPBT) đã có thể ký hợp đồng mua bán. Đối với những gia đình có nguồn tài chính hạn hẹp, khách hàng sẽ được hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 65% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 0% cho đến khi nhận bàn giao. Dự án đang được thi công đảm bảo tiến độ bàn giao tới khách hàng từ quý IV/2021.

Độc đáo nhờ thiết kế hai không gian riêng trên cùng một mặt sàn, mỗi căn hộ Dual Key có giá trị tương đương hai căn hộ liền kề, thỏa mãn đa dạng nhu cầu của nhiều nhóm khách: Nhà đầu tư, gia đình đa thế hệ hay các cặp vợ chồng trẻ với tầm nhìn dài hạn.

