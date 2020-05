Tập đoàn MB vượt thách thức quý I

Quý I, lãi hợp nhất của MB đạt 2.196 tỷ đồng

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý I/2020. Theo đó, Ngân hàng đạt mức lợi nhuận hợp nhất 2.196 tỷ đồng, tương đương 91% so với cùng kỳ 2019 trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kết quả này được hiện thực hóa trên nền tảng MB thực thi chiến lược phát triển ngân hàng số từ nhiều năm trước và trở thành ngân hàng không giấy tờ đầu tiên của Việt Nam.

Quý I/2020, MB đã hoàn thành kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 và bán cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư nước ngoài, tạo được thặng dư vốn cổ phần gần 1.200 tỷ đồng. Việc này đã giúp MB nâng hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất tăng lên trên 11% (tỷ lệ an toàn vốn theo quy định hiện hành của NHNN là 8%) - đây là chỉ số an toàn vốn ở mức cao trên thị trường hiện nay.

Báo cáo tài chính hợp nhất của MB cho biết, tính đến hết 31/03/2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 407.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt gần 262.000 tỷ đồng, duy trì mức ổn định so với thời điểm cuối năm 2019. Chỉ tiêu huy động vốn riêng Ngân hàng đạt 269.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB được kiểm soát chỉ ở mức 1,62% và tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng là 1,46%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu riêng MB là 107%.

Kết quả này đặt trong bối cảnh nợ xấu của hệ thống ngân hàng chịu áp lực tăng do dịch bệnh và trước thực trạng có hơn 35.000 doanh nghiệp Việt Nam đóng cửa, giải thể, phá sản vì đại dịch COVID-19, cho thấy, những nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống Tập đoàn. Bên cạnh trụ cột là Ngân hàng mẹ MB, là sự góp sức và nỗ lực của các công ty thành viên.

MBAMC số hóa hoạt động kinh doanh, liên tục cải tiến

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Quân đội (MBAMC) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh dù môi trường rất thách thức do ảnh hưởng của đại dịch. MBAMC đã triển khai mạnh mẽ công tác quản lý tòa nhà, tiến hành các biện pháp khảo sát sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt, khử trùng 100% các tòa nhà đang quản lý. Công ty cũng duy trì tỷ lệ lấp đầy các tòa nhà bình quân đạt 90%-95%.

Nhận thấy số hóa là đòn bẩy không thể thiếu để Công ty vượt qua tình hình khó khăn hiện tại, MBAMC xây dựng chiến lược số hóa hoạt động kinh doanh, cải tiến liên tục các phần mềm hoạt động lõi như CMV, DC, áp dụng thêm các phần mềm quản lý tài sản bảo đảm, quản lý tòa nhà nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hoạt động tư vấn thẩm định tài sản được nâng cao chất lượng thông qua việc phát triển thêm điểm mạng lưới thẩm định tài sản, áp dụng chính sách “Kho giá”, rút ngắn thời gian ra báo cáo thẩm định. Bên cạnh đó, MBAMC nâng cao chất lượng hoạt động thu hồi nợ thông qua triển khai cơ chế phê duyệt nhanh, điều chỉnh chính sách bàn giao sớm khoản nợ, thường xuyên rà soát, trao đổi với các đơn vị kinh doanh MB nhằm cập nhật tình hình và đưa ra giải pháp thu hồi nợ hiệu quả.

MB Ageas Life giữ vững vị trí TOP 7 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đứng đầu thị trường về doanh thu khai thác mới

Sau gần 4 năm hoạt động, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) đã đạt được những bước tiến vững chắc trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. 3 tháng đầu năm 2020, MB Ageas Life giữ vị trí ổn định ở TOP 7 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đứng đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới. Trong đó, riêng về kênh Bancassurance (bảo hiểm liên kết ngân hàng), MB Ageas Life đứng ở TOP 4. Đây cũng là quãng thời gian Công ty phát hành bộ hợp đồng điện tử E-policy và E-app, góp sức giúp duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh đại dịch, đồng thời tham gia một số hoạt động hỗ trợ cộng đồng vượt qua đại dịch.

MB Ageas Life cho biết, Công ty sẽ tiếp tục triển khai tốt các hoạt động kinh doanh, hướng tới hoàn thành xuất sắc kế hoạch đặt ra trong năm 2020 và đảm bảo vị thế vững chắc Top 1 của MB Group trên thị trường Bancassurance về doanh thu khai thác mới.

MIC đẩy mạnh kênh Bancas và bảo hiểm số, khẳng định vị thế TOP đầu

Trong giai đoạn đầu năm 2020, trước những khó khăn của nền kinh tế MIC đã kịp thời nắm bắt và đưa ra những chiến lược thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong đó tập trung phát triển sản phẩm và mở rộng kênh phân phối. Các sản phẩm thiết kế linh hoạt kết hợp chính sách chăm sóc chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

Về kênh phân phối MIC tập trung đẩy mạnh kênh Bancas và bảo hiểm số. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua, kết quả kinh doanh Quý I/2020 đạt doanh thu bảo hiểm gốc là 762 tỷ đồng tăng trưởng 67% so cùng kỳ 2019 cao hơn mức tăng trưởng thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Với mục tiêu phát triển bền vững, MIC kiểm soát tốt các chi phí hoạt động và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 từ 8% đến 10%.

MBS tập trung phát triển sản phẩm và các dự án số

Quý I/2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tình hình cạnh tranh gay gắt trong ngành chứng khoán, nhưng CTCP Chứng khoán MB (MBS) vẫn nỗ lực phát triển thị phần cơ sở tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, kết thúc quý I, MBS cũng đứng đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM tại HNX. Đây cũng là giai đoạn MBS triển khai các dự án số gồm gồm: Bảng giá thông minh Plus24, dự án tư vấn online, dự án xây dựng trải nghiệm khách hàng, email marketing…, nhằm cung cấp thêm tiện ích cho nhà đầu tư tham gia giao dịch.

Năm 2020 là năm MBS tròn 20 năm thành lập. Đây là năm MBS hoạt động với phương châm “củng cố nền tảng, chuyển dịch số, tăng trưởng toàn diện, hiệu quả và bền vững” MBS sẽ tiếp tục tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi, tăng cường cải tiến hệ thống công nghệ nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ và tiện ích cho khách hàng, củng cố và quy trì quản trị rủi ro chặt chẽ, tiếp tục khẳng định bề dầy uy tín, thương hiệu MBS với khách hàng.

Mcredit ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giữ vững vị trí TOP đầu

Sau 3 năm hoạt động, Công ty Tài chính tiêu dùng MB (Mcredit) đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, tăng trưởng quy mô. Năm 2019, Công ty đạt doanh thu gấp 2,2 lần so với 2018, nằm trong TOP 4 công ty lớn nhất về quy mô cho vay với dư nợ quản lý gần 9.000 tỷ đồng, mạng lưới kinh doanh bao phủ 55 tỉnh thành khắp cả nước, với đa dạng các sản phẩm và kênh bán hàng mới.

Kết thúc quý I/2020 thị phần cho vay khách hàng của Mcredit duy trì TOP 4 toàn thị trường với doanh thu đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ 2019. Năm 2020, bên cạnh các mục tiêu kinh doanh hết sức thách thức, Mcredit tập trung cải tiến về quản trị và vận hành nhằm tối ưu quy trình, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng thời, ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực của hệ thống công nghệ thông tin từng bước triển khai kinh doanh số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giữ vững vị trí TOP 4 công ty tài chính tiêu dùng hàng đầu thị trường về quy mô và hiệu quả hoạt động.

Được biết năm 2019, tổng lợi nhuận các công ty thành viên đạt 1.114 tỷ đồng, chiếm 11% lợi nhuận Tập đoàn MB. Đây cũng là năm lợi nhuận trước thuế Tập đoàn lần đầu tiên vượt mốc 10.000 tỷ đồng, đạt 10.036 tỷ - tăng trưởng 29% so với 2018, hoàn thành 105% kế hoạch năm. Đứng TOP đầu ngành ngân hàng về các chỉ số hiệu quả như ROE hợp nhất 21,8%, CAR hợp nhất ~10,12%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,16%.

Trong bối cảnh đại dịch còn nhiều thách thức, MB quyết định lùi thời hạn Đại hội đồng cổ đông 2020 đến chậm nhất cuối tháng 6/2020 để thực hiện cuộc gặp mặt cổ đông, thống nhất kế hoạch kinh doanh cả năm và chiến lược phát triển mới.