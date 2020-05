Tặng phí chuyển tiền cho khách hàng đăng ký mới BIDV iBank       

Theo đó, BIDV dành tặng 500 triệu đồng để tặng toàn bộ phí chuyển tiền trong và ngoài trên BIDV iBank cho các khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký mới dịch vụ và phát sinh giao dịch thu phí (phí ngoài), giá trị ưu đãi tối đa lên tới 10 triệu đồng/ khách hàng. Phí giao dịch sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng khi kết thúc chương trình. Chương trình có thể kết thúc trước hạn nếu hết ngân sách triển khai, theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV iBank hỗ trợ tối đa khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa giao dịch như chuyển tiền trong BIDV, chuyển tiền nhanh 24/7, thanh toán bảng kê, tài trợ thương mại… Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuận tiện khi giao dịch qua máy tính và thiết bị di động có kết nối internet.

Bên cạnh tiện ích và ưu đãi phí trên BIDV iBank, BIDV đã và đang chung tay, đồng hành, phát triển cùng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với nhiều ưu đãi và tiện ích như Đăng ký vay trực tuyến, vay vốn lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,0%, miễn phí nộp thuế tới Kho bạc có tài khoản tại BIDV,...

Để có thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 19009247 hoặc liên hệ chi nhánh BIDV gần nhất.

Được sự tin tưởng của khách hàng, BIDV vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng SME tiêu biểu tại Việt Nam 2019”; giải thưởng “Giải pháp Sản phẩm dịch vụ KHDN sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2019” do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng năm thứ 2 liên tiếp; giải “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” do tạp chí ASEA trao tặng; giải thưởng “Giao dịch Tài trợ thương mại cho DNNVV tốt nhất” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) trao tặng; giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2019 trong lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam trao tặng.