Tâm sự phi công mùa dịch: 'Tôi quyết định làm điều bất ngờ cho Vietnam Airlines'

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến khó lường, Vietnam Airlines quyết định cho nhân viên tạm nghỉ luân phiên không lương. PV đã có buổi phỏng vấn phi công Stevenson Archille và nghe anh chia sẻ những suy nghĩ của mình trong thời điểm vô cùng khó khăn này.

- Xin chào Steven! Anh có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình được không?

Xin chào! Tên tôi là Stevenson Archille và tôi đến từ thành phố New York, Hoa Kỳ. Hiện tại tôi đang là Cơ trưởng tàu bay Airbus A321 tại Vietnam Airlines. Tôi đã gia nhập Vietnam Airlines từ năm 2016.

Cơ trưởng Stevenson Archille bên bố mẹ (Ảnh: NVCC).

- Tại sao anh lại chọn đất nước Việt Nam và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam làm điểm đến của mình?

Lý do Stevenson chọn bay cho Vietnam Airlines vì đây là hãng hàng không lớn tại Việt Nam với những loại máy bay hiện đại nhất thế giới hiện giờ (Ảnh: NVCC).

Tôi đã chọn Việt Nam và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam vì 2 lý do.

Thứ nhất là vì tôi là một người rất yêu mến văn hóa và con người của Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung từ khi tôi còn là một cậu bé. Khi lớn lên tại New York tôi đã có nhiều người bạn là người Việt Nam.

Thứ hai là Vietnam Airlines là hãng hàng không lớn tại Việt Nam với những loại máy bay hiện đại nhất thế giới hiện giờ. Vietnam Airlines sở hữu tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner. Ước mơ của tôi từ rất lâu nay là một ngày nào đó sẽ được điều khiển một chiếc tàu bay thân rộng của Boeing. Tôi rất hy vọng tại Vietnam Airlines, giấc mơ “Dreamliner” của tôi sẽ một ngày nào đó trở thành hiện thực.

- Anh có thể kể về kỉ niệm đáng nhớ nhất của anh khi làm việc tại Vietnam Airlines không?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi làm việc tại Vietnam Airlines của tôi là vào tháng 11/2018, trong khi cơn bão Usagi đang hoành hành. Ngày hôm đó, tổ bay gồm tôi và cơ phó – FO Sơn đã phải tiếp cận tới 2 lần để hạ cánh tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khi cơn bão đang ập vào . Do điều kiện thời tiết khi ấy là mưa lớn, gió giật mạnh, khi chỉ còn cách mặt đất 300m (1.000ft), chúng tôi đã phải cất cánh lên lại để tiếp cận một lần nữa.

Lần tiếp cận thứ hai, chúng tôi vẫn không thành công do điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi. (Khi ấy, tổ bay chúng tôi đã lập tức quyết định bay sang sân bay dự bị theo kế hoạch là sân bay Quốc tế Phnom Penh, Cambodia). Nhưng ngày của chúng tôi không dừng lại ở đó! Sau khi đáp tại sân bay Quốc tế Phnom Penh, chúng tôi đã được công ty yêu cầu quay lại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong quãng thời gian gắn bó với Vietnam Airlines, anh đã có nhiều kỷ niệm vô cùng đáng nhớ (Ảnh: NVCC).

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với FO, tiếp viên trưởng của chuyến bay và đại diện của hãng tại sân bay; và trình bày với toàn bộ các hành khách trên chuyến bay, chúng tôi đã cất cánh để về lại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Nhưng thật không may, khi chúng tôi tiếp cận tại sân bay Tân Sơn Nhất, thời tiết đột nhiên trở nên xấu đi rất nhiều, nên chúng tôi một lần nữa lại quyết định đi về Phnom Penh để ở lại qua đêm, chờ điều kiện thời tiết tại TP.HCM cải thiện.

Trong buổi tối hôm đó, phi hành đoàn của chúng tôi đã gặp một phi hành đoàn Vietnam Airlines khác tại khách sạn. Cả hai tổ chúng tôi đều phải chuyển hướng hạ cánh sang Phnom Penh vì điều kiện thời tiết xấu tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng nhau đi quanh thành phố và tận hưởng những món ăn đường phố tuyệt vời, cùng bên nhau cười vui vẻ sau một ngày đầy kịch tính.

Hôm sau, chúng tôi đã chào tạm biệt Phnom Penh. Khi đáp tại Thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ 180 hành khách đã vỗ tay nhiệt liệt. Toàn bộ phi hành đoàn (đặc biệt là tổ tiếp viên) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ khi đã phục vụ toàn bộ những hành khách trên chuyến bay một cách vô cùng chuyên nghiệp. Chúng tôi đã sống đúng với “tinh thần Vietnam Airlines!”

- Gần đây, chúng tôi có nhận được thông tin anh chủ động yêu cầu bay không lương cho Vietnam Airlines. Anh có thể vui lòng kể cho chúng tôi nghe lý do đằng sau quyết định này của anh là gì không?

Dịch bệnh do virus Corona gây ra đã làm ảnh hưởng vô cùng lớn tới rất nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới nói chung và gia đình Vietnam Airlines nói riêng (Ảnh: NVCC).

Dịch bệnh do virus Corona gây ra đã làm ảnh hưởng vô cùng lớn tới rất nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới nói chung và gia đình Vietnam Airlines nói riêng.

Chúng ta đều hy vọng vào một ngày mà cuộc sống có thể trở lại bình thường như trước kia. Khi Vietnam Airlines gửi thông báo tới các phi công nước ngoài về việc nghỉ không lương trong một thời gian tới để đương đầu với virus Corona, tôi đã ra quyết định như vậy với hãng hàng không mà tôi vô cùng gắn bó này.

Từ đầu năm 2019, tôi đã mở một nhà hàng theo phong cách hàng không tại TPHCM; nên cho dù được nghỉ tôi vẫn sẽ ở lại Việt Nam để chăm sóc cho nhà hàng của mình khi mọi dịch vụ được hoạt động trở lại.

Có tình yêu vô cùng lớn với bầu trời, từ đầu năm 2019, anh đã mở một nhà hàng theo phong cách hàng không tại TP.HCM (Ảnh: NVCC).

Và tôi tự nhủ rằng tại sao lại không bay? Tôi hiểu rằng quyết định cho nhân viên tạm nghỉ luân phiên không lương là một quyết định khó khăn của Vietnam Airlines, nhưng là một quyết định ngắn hạn cần thiết vì lợi ích lâu dài. Tôi đã suy nghĩ và nhận ra rằng đối với tôi, bay không lương vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc phải ở trên mặt đất và vẫn không có lương.

Từ năm 7 tuổi, nghề phi công đã luôn là ước mơ của bản thân tôi; nên tôi đã viết email cho Vietnam Airlines và đề nghị được bay một vài chuyến mỗi tháng trong thời gian nghỉ không lương này, và vì tôi thực sự yêu nghề bay và nhớ bầu trời. Đại dịch do virus Corona gây ra đã ập đến một cách vô cùng bất ngờ, nên tôi đã quyết định làm một điều cũng vô cùng bất ngờ để giúp Vietnam Airlines đi qua những tháng ngày khó khăn này: Đó là bay không lương!

"Từ năm 7 tuổi, nghề phi công đã luôn là ước mơ của bản thân tôi; nên tôi đã viết email cho Vietnam Airlines và yêu cầu được bay một vài chuyến mỗi tháng trong thời gian nghỉ không lương này, và vì tôi thực sự yêu nghề bay và nhớ bầu trời"(Ảnh: NVCC)

- Người thân của anh phản ứng ra sao trước quyết định này?

Tôi đã thông báo với gia đình tại New York và bạn gái tôi hiện đang sống cùng tôi tại TP.HCM, họ đều rất ủng hộ tôi trước quyết định này.

Gia đình (ảnh bên trên) và bạn gái anh (ảnh bên dưới) rất ủng hộ quyết định của Steven để hỗ trợ Vietnam Airlines- nơi anh đã có rất nhiều tình cảm (Ảnh: NVCC).

- Anh nghĩ như thế nào về tinh thần Vietnam Airlines trong những ngày này?

Tôi cảm thấy Tinh thần Vietnam Airlines những ngày này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Người Việt Nam đã phải trải qua vô cùng nhiều gian khổ trong lịch sử của họ và cuối cùng thì họ vẫn luôn chiến thắng. Gia đình Vietnam Airlines đang hết mình làm việc cùng nhau để chiến thắng đại dịch.

Những chuyến bay đặc biệt của Vietnam Airlines để đưa đón người Việt Nam từ các quốc gia (tâm dịch) trở về là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần ấy. Trong trang bị bảo hộ toàn thân, các phi công và tiếp viên đang sẵn sàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm để có thể đưa đón đồng bào, những người anh, người chị, người em của mình về nhà.

Tôi cảm thấy tinh thần Vietnam Airlines những ngày này đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết (Ảnh: NVCC).

Một trong những thứ tôi yêu thích nhất ở Việt Nam đó là cách mọi người gọi nhau không đơn giản chỉ là You, Me, Him, Her như trong tiếng Anh. Tất cả mọi người ở đây đều là gia đình của nhau; là Anh, là Chị hoặc Ông Bà, Cô Chú. Chúng ta đều là một đại gia đình tại Việt Nam và tại Vietnam Airlines và tôi cảm thấy được đón chào và vô cùng tự hào khi được là một phần nhỏ trong đại gia đình ấy. Chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng và sẽ chiến thắng đại dịch này….Cố lên!

- Với diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh hiện tại, anh nghĩ hiện tại điều gì là cần thiết cho Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác?

Vietnam Airlines đang làm rất tốt phần của họ, và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng nó với Tinh thần Vietnam Airlines! (Ảnh: NVCC).

Chính phủ Việt Nam và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đang xử lý với thảm họa bệnh dịch lớn chưa từng có này với những kế hoạch tỉ mỉ, sự cấp bách và nghiêm túc được đẩy lên mức tối đa trong mọi tình thế nguy hiểm.

Những bước đi chiến thuật mà Vietnam Airlines đã tiến hành, ví dụ như việc giãn cách các chỗ ngồi cho hành khách trên các chuyến bay trong những điều kiện cho phép và vệ sinh toàn bộ tàu bay sau khi hạ cánh tại Hà Nội, TP.HCM, ... là minh chứng thiết thực nhất cho việc công ty của chúng ta đang làm mọi thứ có thể trong khả năng để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các hành khách và phi hành đoàn. Tôi nghĩ rằng, những thay đổi được tạo ra trong tình thế này ví dụ như yêu cầu tất cả phi hành đoàn và hành khách đeo khẩu trang, và sử dụng khăn ướt dùng 1 lần thay vì khăn vải….sẽ rất hiệu quả trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tôi cũng nghĩ rằng mọi hãng hàng không trên thế giới nên yêu cầu tất cả các hành khách và phi hành đoàn phải đo thân nhiệt trước và sau mỗi chuyến bay. Để chiến thắng virus này chúng ta cần sự phối hợp của mọi chính phủ, mọi hãng hàng không và toàn bộ những con người đang sinh sống trên Trái Đất này. Vietnam Airlines đang làm rất tốt phần của họ, và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng nó với Tinh thần Vietnam Airlines!