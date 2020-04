PVN triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II/2020 để ứng phó hệ quả dịch Covid-19

Ngày 8/4/2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 3 và quý I/2020, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2020; cùng dự có các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng các Ban chuyên môn Tập đoàn, Tổng giám đốc/Giám đốc các đơn vị thành viên, Chi nhánh của Tập đoàn. Buổi giao ban được trực tuyến tại 10 điểm cầu trong cả nước.

Hội nghị đã nghe các báo cáo cụ thể về tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị trong tháng 3 và quý I/2020, việc thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả giải quyết kiến nghị của đơn vị trong kỳ họp trước. Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo tóm tắt về việc triển khai các giải pháp ứng phó với tác động kép từ giá dầu giảm sâu và dịch bệnh COVID-19 tại từng đơn vị, định hướng triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tháng tiếp theo.

Ban Tổng giám đốc PVN tại buổi giao ban.

Trong bối cảnh ngành Dầu khí phải chịu tác động kép từ giá dầu giảm sâu (kỷ lục trong gần 20 năm trở lại đây), cùng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, PVN và các đơn vị đã tập trung triển khai gói giải pháp chung của Tập đoàn và gói giải pháp riêng cho từng lĩnh vực/từng khối đơn vị.

Theo đó, toàn Tập đoàn đã quán triệt tinh thần bảo vệ an toàn, sức khỏe của người lao động; từ đó tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, tăng cường quản trị, tối ưu nguồn lực; triển khai áp dụng các công cụ, giải pháp nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất lao động; rà soát, cắt giảm chi phí nhằm mục tiêu tiết giảm đồng bộ với giảm doanh thu, kể cả giảm thu nhập cá nhân từ lãnh đạo đến người lao động.

Các đơn vị trong Tập đoàn tích cực phối hợp với nhau để chia sẻ thông tin, nguồn lực, thị trường... nhằm tối ưu hiệu quả trong cả chuỗi giá trị, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước có ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản phẩm của đơn vị mình cung cấp.

Các đại biểu dự giao ban ở Hà Nội

Đặc biệt, PVN và các đơn vị thành viên đã chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường về cung cầu, biến động giá của dầu thô, sản phẩm dầu khí, từ đó xây dựng phương án, kịch bản tham mưu với cấp thẩm quyền và điều hành cụ thể tại từng thời điểm để tận dụng cơ hội, nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều hành, giảm thiệt hại do tác động của thị trường.

Với những giải pháp quyết liệt, cụ thể và được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, kết thúc quý I/2020, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch khai thác và sản xuất đề ra trong tháng 3 và quý I/2020. Hoạt động sản xuất tại các công trình dầu khí, nhà máy, dự án được đảm bảo an toàn, ổn định, không có trường hợp nào bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn do giá dầu sụt giảm nghiêm trọng cùng sự ảnh hưởng của COVID-19, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn tất yếu không đạt như kế hoạch.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Tập đoàn và Tổng giám đốc các đơn vị đã cùng trao đổi, đề xuất các phương án giải quyết, tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao những tháng tiếp theo trong năm. Đặc biệt, tập trung vào các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí, xây dựng các phương án tối ưu các nguồn lực nhằm đảm bảo duy trì hoạt động trong bối cảnh giá dầu giảm sâu như hiện nay.

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi giao ban

Sau khi nghe các báo cáo, trao đổi, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đánh giá cao các kết quả mà Tập đoàn và các đơn vị đã đạt được trong tháng 3 và quý I/2020; đồng thời ghi nhận nỗ lực của tập thể người lao động PVN trong bối cảnh cả Tập đoàn đang ở giai đoạn khó khăn nhất lịch sử.

Trong thời gian tới, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ cụ thể trong tháng 4 và quý II/2020 với phương châm “Quản trị biến động, tối ưu giá trị, đẩy mạnh tiêu thụ, nỗ lực vượt khó, nắm bắt cơ hội, an toàn về đích”.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh tháng 4 tới là tháng có nhiều biến động do hệ quả của đại dịch COVID-19, sự suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu của thị trường giảm sẽ kéo theo biến động giá cả nên PVN cần tập trung quản trị biến động, đề ra các giải pháp cụ thể trong thời điểm này. Đồng thời, tiếp tục tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực (cắt giảm chỗ chưa cần thiết, ngược lại tăng chi cho nhiệm vụ cấp bách), để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh được hiệu quả.

Đối với các đơn vị sản xuất, trong bối cảnh nhu cầu thị trường đang thấp, hàng hóa tồn kho lớn nên các đơn vị phải tạo liên kết, thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm nhanh để vượt khó.

Bên cạnh đó, bối cảnh hiện tại cũng nảy sinh các cơ hội, nên cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tiếp tục rà soát, thay đổi, sáng tạo, thường xuyên cập nhật thông tin để có giải pháp quản trị, điều hành kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị cần tiếp tục tăng cường phối hợp, chia sẻ khó khăn với nhau, tăng cường dự báo, nhận diện diễn biến thị trường, để từ đó giảm thiểu các tác động xấu. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến khó lường, PVN cùng các đơn vị cần tập trung phòng vệ, chống lây lan dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động, phấn đấu về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ một cách an toàn.