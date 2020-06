PV Power đạt hơn 3000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2019

Theo PV Power, năm 2019 là một năm nhiều biến động, khó khăn của ngành năng lượng Việt Nam nói chung và ngành điện Việt Nam nói riêng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên PV Power đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm được giao.

Sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm đạt 22,54 tỷ kWh, đạt 104% kế hoạch (KH), vượt 4% so với KH cả năm và vượt 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Doanh thu toàn Tổng công ty cả năm đạt 35.948 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch năm và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2018; Doanh thu Công ty mẹ đạt 25.371 tỷ đồng đạt 110% KH năm 2019 và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty cả năm đạt 3.165 tỷ đồng đạt 127% KH; LNTT Công ty mẹ cả năm đạt 2.197 tỷ đồng đạt 105% KH.

Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty cả năm đạt 1.506 tỷ đồng, bằng 115% KH; Nộp NSNN Công ty mẹ đạt 948 tỷ đồng, bằng 124% KH.

Vận hành an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tại các Nhà máy điện.

Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu POW sang sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) và PV Power lọt Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2019 do Tạp chí Forbes bình chọn.

Thực hiện an toàn, chất lượng, đạt và hoàn thành trước tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) định kỳ các nhà máy điện, cụ thể: trung tu NMTĐ Hủa Na vượt tiến độ kế hoạch 04 ngày; Trung tu tổ máy số 2 nhà máy điện (NMĐ) Vũng Áng 1 hoàn thành đúng tiến độ; Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 1 vượt tiến độ từ 11 giờ đến 2 ngày; Tiểu tu NMĐ Nhơn Trạch 2 vượt tiến độ hơn 2 ngày; Tiểu tu NMĐ Cà Mau 1&2 hoàn thành đúng tiến độ.

PV Power cũng tích cực đề xuất Chính phủ, các Bộ Ngành trong việc thay đổi cơ chế, chính sách đối với việc cung cấp than cho các Nhà máy điện và ngày 02/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 29/CT-TTg về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất điện, theo đó đã tạo chủ động cho các đơn vị sản xuất điện trong việc cung cấp than để vận hành nhà máy, tạo tiền đề cho việc khắc phục tình trạng thiếu than của NMNĐ Vũng Áng 1 do chỉ được sử dụng than trong nước như trước đây.

Năm 2019, PV Power đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư các dự án điện mới, nghiên cứu mở rộng nguồn nhiên liệu mới, các loại hình năng lượng sạch như điện mặt trời (mái nhà, lòng hồ), điện sử dụng khí LNG… ngoài các loại hình truyền thống là nhiệt điện than, nhiệt điện khí, thuỷ điện. Việc này có ý nghĩa quan trọng khi mà các nguồn nhiên liệu như than, khí gas đang dần suy giảm; đồng thời là những bước đi quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Tổng công ty, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh được đa dạng, không chỉ phụ thuộc vào việc vận hành các nhà máy hiện hữu.

Quan tâm đến đời sống, chế độ phúc lợi đối với người lao động. Thực hiện công tác tái cơ cấu của Tổng công ty, sắp xếp lại chức năng nhiệm vụ giữa các Ban, đơn vị, bước đầu đã tạo được việc làm cho CBCNV tại PV Power Fuel, hy vọng sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty trong việc tìm kiếm việc làm cho người lao động của các đơn vị sẽ là động lực cho CBCNV toàn Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đơn vị cũng thực hiện tốt việc quản trị tài chính, cân đối nguồn tiền để trả các khoản nợ, qua đó đã làm lợi cho Tổng công ty nhiều tỷ đồng; đồng thời tạo được niềm tin, mối quan hệ tốt với các ngân hàng trong và ngoài nước, là cơ sở tốt cho việc thu xếp các nguồn vốn ngắn hạn và lâu dài phục vụ cho hoạt động của Tổng công ty.

Về công tác thoái vốn, năm 2019, PV Power đã thực hiện thoái toàn bộ số cố phần sở hữu tại Công ty CP Điện lực Dầu khí Bắc Kạn theo hình thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán với giá 10.900 đồng/cp. Giá trị thu hồi đạt 88,63 tỷ đồng. Hiện tại, PV Power đang thực hiện PV Power đã có văn bản gửi Công ty cổ phần EVN Quốc tế và các cổ đông lớn của công ty đề xuất việc chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại đơn vị. Tuy nhiên, hiện đã có cổ đông Tập đoàn Cao su Việt Nam có văn bản trả lời về việc không mua lại cổ phần của PV Power tại đơn vị.