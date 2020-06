Nhà máy Tetra Pak Bình Dương được trao Chứng chỉ LEED Vàng – Phiên bản 4

Chia sẻ về chứng chỉ danh giá này, ông Magnus Jonsson, Giám đốc nhà máy Tetra Pak Bình Dương khẳng định: “Phát triển bền vững luôn là nền tảng cho mọi chiến lược kinh doanh, và cũng là văn hóa của chúng tôi. Tetra Pak Bình Dương là nhà máy sản xuất bao bì đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng nhận LEED Vàng - Phiên bản 4, phiên bản mới nhất với những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Sự kiện này một lần nữa khẳng định cam kết bền vững của chúng tôi, đúng như lời hứa thương hiệu của Tetra Pak: Bảo vệ những điều tốt đẹp".

Theo đó, tòa nhà sản xuất, văn phòng, tòa nhà hỗ trợ và nhà kho của nhà máy đều đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của chứng chỉ LEED. Nhờ áp dụng các tiêu chuẩn mới nhất của LEED – phiên bản 4, nhà máy sản xuất giấy Tetra Pak Bình Dương đã đạt được những giá trị bền vững nổi bật, bao gồm: Phủ xanh 34,6ha diện tích của nhà máy với 31 loại cây khác nhau, giúp tăng lượng oxy tại nhà máy lên tới 4 lần, tạo môi trường làm việc lành mạnh cho nhân viên và tăng năng suất lao động; Tiết kiệm 17.6 triệu lít nước/năm; Tái sử dụng và tái chế 65% chất thải; Giảm phát thải 4.000 tấn CO2 ra môi trường mỗi năm, tương đương với 200 chuyến bay vòng quanh thế giới.

Hơn 70% sản phẩm trong nhà máy đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về phát thải hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, và đạt được tiêu chuẩn chất lượng không khí nghiêm ngặt đối với 37 hợp chất. Riêng nồng độ formaldehyd thấp hơn tới 66% so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương đạt chuẩn LEED Vàng phiên bản mới nhất, cho phép giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều này giúp cho người tiêu dùng Việt Nam khi sử dụng sản phẩm hộp giấy của Tetra Pak chính là sự lựa chọn bền vững, góp phần bảo vệ môi trường.

Được xây dựng vào cuối năm 2017 và chính thức vận hành từ tháng 7/2019, nhà máy trị giá 120 triệu euro, có diện tích 100.000 mét vuông của Tetra Pak đặt tại khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A (Bình Dương) có công suất có thể đạt 20 tỉ hộp giấy mỗi năm. Với đội ngũ hơn 200 nhân viên bản địa tay nghề cao, Tetra Pak Bình Dương sản xuất các hộp giấy tiệt trùng cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN, Australia và New Zealand.

Song song áp dụng tiêu chuẩn LEED, nhà máy sản xuất giấy Tetra Pak Bình Dương còn triển khai nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác về an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường, như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 4500,…nhằm hướng tới những tiêu chuẩn cao nhất về môi trường. Hiện, gần 100% hộp giấy đựng đồ uống của công ty đều được sản xuất từ nguồn rừng tái sinh, có kiểm soát và được dán nhãn chứng nhận của Hội đồng Bảo vệ Rừng Thế giới (FSC).

Bền vững là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động kinh doanh của Tetra Pak tại Việt Nam. Là công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp thực phẩm, Tetra Pak tự đặt ra cho mình trách nhiệm thúc đẩy toàn ngành hướng tới sự phát triển bền vững.

Mười hai năm qua đã chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ của Tetra Pak với các đối tác để phát triển nhiều sáng kiến nhằm thu gom và tái chế hộp giấy đã qua sử dụng tại Việt Nam. Tiêu biểu phải kể đến kế hoạch mở rộng chương trình phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa tới hơn 1.200 trường mẫu giáo, tiểu học tại Hà Nội và TP.HCM. Chiến dịch này hướng tới mục tiêu hình thành thói quen phân loại hộp giấy đã qua sử dụng cho học sinh nói riêng và người dân nói chung.

Bên cạnh đó, Tetra Pak còn phối hợp với nhiều tổ chức nhằm thiết lập và mở rộng các điểm thu gom công động để người tiêu dùng có thể mang vỏ hộp sữa đến thu gom, mang đi tái chế. Tính đến nay, Tetra Pak đã phát triển được mạng lưới gần 30 điểm thu gom vỏ hộp sữa tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh.

Vào tháng 11/2019, Tetra Pak đã phối hợp với hệ thống bán lẻ LOTTE Mart và NHC ra mắt dự án Ngôi nhà vỏ hộp giấy tại LOTTE Mart Nam Sài Gòn. Những ngôi nhà này được làm bằng vật liệu tái chế là vỏ hộp giấy, và được sử dụng như một điểm thu gom để người tiêu dùng mang những vỏ hộp giấy đã qua sử dụng đến, để công ty mang đi tái chế.

Với tham vọng hiện thực hóa mục tiêu tất cả các nguyên liệu đóng gói mà Tetra Pak đưa vào thị trường sẽ được thu gom để tái chế vào năm 2030, Công ty đã liên kết với các doanh nghiệp thực phẩm, đồ uống và đóng gói hàng đầu khác để thành lập Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO), nhằm thúc đẩy quá trình thu gom và tái chế bao bì.

Sau những nỗ lực không ngừng thúc đẩy bền vững tại Việt Nam, Tetra Pak đã được vinh danh Top 10 doanh nghiệp bền vững ngành sản xuất trong năm 2019. Đây là danh hiệu uy tín thuộc Chương trình đánh giá các doanh nghiệp bền vững nhất tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên từ năm 2016.

Thông tin về chứng chỉ LEED

Hệ thống chứng chỉ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) là một trong những hệ thống đánh giá về kiến trúc xanh hàng đầu trên thế giới, được sử dụng rộng rãi tại 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. LEED do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council) phát triển và quản lý. Phiên bản 4 là phiên bản mới nhất của hệ thống LEED, nhằm nâng cao tiêu chuẩn xây dựng những công trình xanh với mục tiêu giải quyết hiệu quả tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, thiết kế địa điểm bền vững , vật liệu, chiếu sáng ban ngày và giảm chất thải.

Thông tin về Tetra Pak

Tetra Pak là công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm. Tetra Pak hợp tác chặt chẽ với khách hàng và nhà cung cấp để mang đến những sản phẩm an toàn, sáng tạo và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của hàng trăm triệu người tại hơn 160 quốc gia. Với đội ngũ hơn 24.000 nhân viên trên toàn thế giới, chúng tôi hướng đến là doanh nghiệp hàng đầu có tinh thần trách nhiệm và kinh doanh bền vững. Với khẩu hiệu “Bảo vệ Chất lượng Tốt”, Tetra Pak cam kết làm cho thực phẩm an toàn, sẵn có mọi lúc mọi nơi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập www.tetrapak.com.