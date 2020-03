Món quà 'được lòng' phái nữ

Có nhiều cách để phụ nữ làm đẹp, từ chỉn chu ăn mặc, đi đứng, cử chỉ, cho đến gu thời trang, trang điểm, chăm sóc sức khoẻ... Thế nên chị em tốn không ít thời gian, công sức để lựa chọn váy áo với đủ thứ phụ kiện, nào kính, mũ, giày, túi, đến đủ các loại nước hoa, mỹ phẩm… Dù bận rộn công việc, gia đình, chị em cũng phải dành thời gian chăm sóc tóc, đi spa, tập yoga, gym...

Vì lẽ đó, đến ngày của chị em phụ nữ - dịp 8/3 - những sản phẩm, dịch vụ làm đẹp lại thêm hút khách. Nhiều hãng thời trang giảm giá, nhiều dịch vụ làm đẹp khuyến mại lớn. Ấn tượng hơn, ngay cả dịch vụ viễn thông cũng có cách để chiều lòng sở thích này của chị em.

Mừng 8/3, nhà mạng MobiFone tung ra chương trình ưu đãi dành cho nữ hội viên Kết nối dài lâu mang tên “Rạng ngời cùng MobiFone”.

Từ 28/2 đến 10/3/2020, Nữ hội viên Kết nối dài lâu hạng Kim cương, Vàng và Titan được ưu ái trải nghiệm các dịch vụ hấp dẫn từ đối tác của nhà mạng. Các nữ hội viên thuộc đối tượng chương trình sẽ được cung cấp các mã giao dịch điện tử (e-code) trị giá 300.000 đồng/e-code để hưởng ưu đãi tại hệ thống mỹ phẩm và spa Menard và hệ thống thời trang Fomart.

Hội viên Kim cương được hưởng 6 e-code, hội viên hạng Vàng được hưởng 5 e-code, hội viên Titan được hưởng 4 e-code. E-code sẽ được trực tiếp trừ vào hóa đơn thanh toán của Hội viên, mỗi hóa đơn được sử dụng tối đa 2 e-code

Ngoài ra các đối tác của MobiFone cũng dành những ưu đãi hấp dẫn để tặng Hội viên MobiFone. Menard tặng mỗi Hội viên 01 e-voucher trị giá 500.000 đồng để sử dụng dịch vụ Menard (Hội viên cần tải App Menard để lấy e-voucher).

Format dành tặng các ưu đãi giảm giá khủng như giảm 30% cho giầy Format by Kobe made in Japan, nước hoa Format made in France (nguyên giá), giảm 50% cho các sản phẩm như trang phục/phụ kiện/khăn cao cấp/quần tất cao cấp nguyên giá hoặc đã giảm 30%, giảm thêm 20% cho các sản phẩm đã giảm 50% - 60%.

Bí quyết “lấy lòng” phái đẹp của nhà mạng

Người dùng di động Việt Nam vốn ấn tượng với MobiFone ở cách nhà mạng chăm chút cho khách hàng thân thiết bằng những món quà đặc biệt. Trở thành hội viên Kết nối dài lâu, chủ thuê bao lâu năm của MobiFone được vào phòng chờ hạng thương gia, đặt sân golf phục vụ riêng, hay đặt phòng khách sạn/resort/du thuyền với giá cực ưu đãi…

Riêng với phái đẹp, chị em chẳng thể nào quên những món quà bất ngờ dịp sinh nhật, hay những dịp lễ quan trọng như 8/3, 20/10 từ MobiFone. Từ những bó hoa rực rỡ sắc màu, phiếu ưu đãi mua sản phẩm thời trang cao cấp của các thương hiệu lớn, đến những cặp vé xem phim hay ưu đãi giảm giá tại các nhà hàng, cà phê cao cấp… để tô thêm nét thi vị cho cuộc sống nhiều màu sắc.

Tặng quà, ưu đãi các dịp lễ trong năm là những hoạt động được MobiFone triển khai thường xuyên, cũng là những chương trình chăm sóc khách hàng để lại dấu ấn đậm nét cho thuê bao của nhà mạng này. Không chỉ được chăm sóc tỉ mỉ, tận tình, khách hàng MobiFone còn cảm nhận được giá trị và được “nâng tầm” khi luôn được hưởng các dịch vụ, tiện ích “có một không hai”.

Định vị là nhà mạng có chất lượng dịch vụ cao, các khách hàng của MobiFone, khi trải nghiệm 1 dịch vụ mà được vạn tiện ích luôn thấy mình được chiều chuộng, chăm sóc, đây cũng là lý do họ nhiệt thành gắn kết dài lâu.

Để hưởng ưu đãi, Hội viên thực hiện các bước:

· Bước 1: Từ điện thoại di động, Hội viên nhắn tin theo cú pháp LK_mã đối tác_Địa chỉ email Hội viên (bắt buộc) gửi đến 9237 (“_” là một khoảng trống) để lấy e-code hưởng ưu đãi hoặc sử dụng tiện tích lấy e-code trên ứng dụng My MobiFone.

Mã đối tác:

Menard: MENARD

FORMAT: FORMAT

Hệ thống của MobiFone sẽ gửi e-code đến điện thoại di động của Hội viên.

· Bước 2: Hội viên xuất trình e-code và thẻ Hội viên Kết nối dài lâu và ký vào biên lai mua hàng hóa, dịch vụ để hưởng ưu đãi tại đối tác.