Mobifone tăng cường mạng lưới phục vụ nhu cầu khách hàng dịp Tết Canh Tý 2020

Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới để tăng cường vùng phủ sóng, dung lượng mạng, sẵn sàng cung cấp đến khách hàng những công nghệ, dịch vụ mới. Trong năm 2019, MobiFone phát sóng 30.000 trạm 4G và nâng cao vùng phủ sóng 4G lên đến 95% vùng lãnh thổ toàn quốc. MobiFone đã hoàn thành thực hiện thử nghiệm công nghệ 5G tại 3 thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và đạt tốc độ Data lên tới hơn 2 Gbps và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện mạng lưới để phát sóng chính thức mạng 5G.

MobiFone cũng đã tiến hành thử nghiệm công nghệ IoT và lên kế hoạch cung cấp các dịch vụ mới trên nền công nghệ IoT từ Quý I/2020 như giải pháp thành phố thông minh, điều khiển tự động trong các nhà máy-khu công nghiệp, giải pháp nông nghiệp thông minh.…

Trong năm 2019, MobiFone cũng đã triển khai hệ thống truyền dẫn Metro tại 24 tỉnh với gần 30.000 km cáp. Mở thêm cổng Internet quốc tế tại Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu kết nối ra quốc tế, nâng cấp dung lượng mạng lưới truyền dẫn đáp ứng lưu lượng Internet lên 800 Gbps (tăng 200% so với năm 2018) đảm bảo không xảy ra tình trạng nghẽn Data trên mạng lưới trong thời gian cao điểm.

Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ của MobiFone khi di chuyển từ các khu vực đô thị, thành phố về quê ăn Tết, năm 2019, MobiFone đã tăng cường vùng phủ sóng 4G đến các vùng nông thôn và miền núi.

Tại khu vực trọng điểm, có tổ chức bắn pháo hoa vào thời điểm giao thừa và các khu vực lễ hội, khu du lịch như tuyến phố đi bộ tại thủ đô Hà Nội, TP.HCM, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, các khu du lịch tâm linh Chùa Hương (Hà Nội), Yên Tử (Quảng Ninh)…

MobiFone đã khảo sát, hoàn thành các công tác triển khai đo kiểm, đánh giá chất lượng vùng phủ sóng, lắp đặt bổ sung các trạm phát lưu động, tăng cường vùng phủ sóng, mở rộng tài nguyên cho các trạm 4G để đảm bảo nhu cầu sử dụng của khách hàng.

MobiFone đã lên kế hoạch chi tiết, triển khai các phương án, bố trí nhân lực trực ứng cứu thông tin 24/7 nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng lưới. Những ngày nghỉ Tết, MobiFone bố trí đầy đủ nhân viên trực xử lý và hỗ trợ khách hàng. Tổng đài 1090 của MobiFone luôn sẵn sàng kịp thời giải đáp mọi thắc mắc và hỗ trợ khách hàng khi cần.

Đón năm mới 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý, từ ngày 10/1/2019 đến ngày 8/2/2020, Tổng công ty Viễn thông MobiFone triển khai chương trình ưu đãi mang tên “Vui Xuân đón Lộc cùng MobiFone” với tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong thời gian trên, tất cả các thuê bao trả trước, trả sau đang hoạt động trên mạng MobiFone đăng ký thành công gói cước D5/ D15/ D30 sẽ nhận được một mã số may mắn để quay thưởng và có cơ hội nhận về các giải thưởng giá trị sau: 200 giải Vàng là 200 điện thoại iPhone X 64GB; 200 giải Nhất: MobiFone tặng 50.000 đồng vào tài khoản chính với thuê bao trả trước, trừ cước 50.000 cho thuê bao trả sau; 2.000 giải Khuyến khích: MobiFone sẽ hoàn trả cước gói D5/D15/D30 (cộng vào tài khoản chính tương ứng 5.000 đồng, 15.000 đồng, 30.000 đồng cho thuê bao trả trước và trừ vào cước thanh toán cho thuê bao trả sau).

Cùng với các chiến dịch bán hàng hấp dẫn như thay Sim 4G miễn phí, ưu đãi gói cước D5 hay tặng quà khách hàng tải App My MobiFone, tặng data khi khách hàng check in tại các điểm bán hàng… MobiFone hy vọng chương trình “Vui Xuân đón Lộc” sẽ mang đến những niềm vui thay cho lời tri ân và lời chúc một năm mới an khang, thịnh vượng đến tất cả mọi khách hàng của MobiFone trên toàn quốc.