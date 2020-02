Hỗ trợ phòng chống dịch Corona, MobiFone miễn phí nhiều giải pháp công nghệ mới

Miễn phí nhiều giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch Corona

Ngày 5/2, MobiFone chính thức cung cấp thông tin về dịch viêm đường hô hấp do nCoV lên chatbot MobiFone tại App My MobiFone, App Zalo, MobiFone Portal nhằm hỗ trợ khách hàng.cập nhật thông tin chính xác, mới nhất về dịch bệnh và biện pháp phòng dịch.

MobiFone miễn phí hàng loạt giải pháp công nghệ hỗ trợ đẩy lùi dịch cúm Corona.

Bên cạnh đó, MobiFone cho biết sẽ hỗ trợ cung cấp miễn phí hệ thống Hội nghị truyền hình (MegaMeeting) cho các trường Tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc cho đến hết thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona. MegaMeeting là giải pháp Hội nghị truyền hình trực tuyến trênnền tảng điện toán đám mây, được thiết kế cho các cá nhân, trường học hoặc các bệnh viện, tập đoàn lớn đểtiến hành các cuộc họp, hội nghị trực tuyến tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn cầu, phục vụ một số mục đích cụ thể như: Hội họp truyền hình, đào tạo trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa...

Mỗi trường học sẽ đăng ký số lượng Phòng học trực tuyến dựa trên số lượng Lớp học cần tổ chức, kèm theo danh sách tài khoản điểm cầu tương ứng cho các Phòng học trực tuyến này. MobiFone sẽ cấp phát tài khoản Chủ tọa cho các Giáo viên và tài khoản truy cập Phòng học trực tuyến cho các Phụ huynh/ học sinh.

Các trường học sẽ chủ động thông báo thời gian mở Phòng học trực tuyến để các Phụ huynh/ học sinh truy cập tham gia học, nội dung học sẽ tương tự lớp học thông thường nhưng thông qua online trên hệ thống MegaMeeting. MobiFone luôn sẵn sàng cung cấp tài liệu và hướng dẫn giáo viên, phụ huynh/ học sinh cài đặt và sử dụng hệ thống, hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Miễn phí cước di động cho thuê bao khi truy cập vào trang thông tin điện tử, đường dây nóng của Bộ Y tế

Cũng từ ngày 5/2/2020, MobiFone miễn phí hoàn toàn cước data cho thuê bao di động MobiFone khi truy cập vào trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (có địa chỉ tại website www.moh.gov.vn) để tạo điều kiện cho khách hàng và người dân tìm hiểu thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, từ 5/2/2020 mọi thuê bao đang hoạt động một chiều, hai chiều trên mạng MobiFone, thậm chí cả những thuê bao hết tiền trong tài khoản, thuê bao hết dung lượng data vẫn cập nhật được thông tin về dịch bệnh hoàn toàn miễn phí.

Trước đó, ngày 1/2/2020, MobiFone miễn phí hoàn toàn cước gọi từ thuê bao di động MobiFone đến đường dây nóng 19009095/19003228 phòng chống bệnh dịch do Virus nCoV của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, MobiFone tích cực phối hợp với Cục Viễn thông, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Y tế thực hiện gửi tin nhắn thông báo tới thuê bao của MobiFone về các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Virus nCoV gây ra, tuyên truyền khích lệ người dân thực hiện thực hiện đúng quy định của ngành y tế, khuyến cáo người dân không phát tán thông tin thất thiệt, không trục lợi từ bệnh, đồng thời cổ vũ những việc làm tốt, lên án hành vi tiêu cực trong thời gian dịch bệnh diễn ra.

Quán triệt và triển khai Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 và các kế hoạch phòng, chống dịch của các cơ quan có thẩm quyền, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng đã gấp rút thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV do ông Tô Mạnh Cường, Tổng giám đốc, Phó bí thư thường trực là trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp, tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc Tổng công ty tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch.

Tại các văn phòng, cửa hàng giao dịch của MobiFone cũng được trang bị phẩu trang, nước sát khuẩn tại các văn phòng, cửa hàng giao dịch, công tác tuyên truyền, giám sát dịch bệnh được tiến hành thường xuyên, tích cực.

Đại diện MobiFone cho biết: “Cùng với các ban ngành và các địa phương khác, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đang ra sức nỗ lực góp phần tăng cường và đảm bảo thông tin, yếu tố mang tính then chốt trong phòng chống nCoV, dịch bệnh đã được WHO công bố là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu từ ngày 31/1/2020 và Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam ngày 1/2/2020 vừa qua. Trong thời gian tới, dịch bệnh nCoV vẫn có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ luôn sát cánh cùng nhân dân và ngành y tế Việt Nam trong việc phòng chống và đẩy lùi bệnh dịch do nCoV gây ra”.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.