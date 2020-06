Hạ nhiệt ngày hè cùng khuyến mại Chào Hè xanh cho chủ thẻ BIDV

Miễn phí mở thẻ Ghi nợ Quốc tế, cộng thêm chi tiêu hoàn tiền tới 2 triệu đồng

Cụ thể, khách hàng mở thẻ quốc tế BIDV Visa, BIDV MasteCard và chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền tới 2 triệu đồng/chủ thẻ tín dụng quốc tế và tới 300.000 đồng/chủ thẻ ghi nợ quốc tế.

Đặc biệt, ưu đãi này áp dụng song song với ưu đãi của thẻ tín dụng BIDV Platinum Cashback – thẻ chi tiêu hoàn tiền trọn đời với mức hoàn tối đa 6% cho chi tiêu online, 2% cho chi tiêu tại nước ngoài và 0.5% đối với các chi tiêu khác.

Cũng trong thời gian này, khách hàng có nhu cầu mở thẻ ghi nợ dưới hình thức thẻ cá nhân, thẻ liên kết sinh viên, thẻ trả lương sẽ nhận nhiều ưu đãi về miễn giảm phí phát hành. Với thẻ từ BIDV Harmony, khách hàng được miễn phí phát hành, miễn 03 tháng phí thường niên năm đầu. Với thẻ BIDV Etrans – thẻ chip ứng dụng công nghệ vượt trội dự kiến ra mắt trong tháng 8 tới, khách hàng được giảm 50% phí phát hành và miễn 03 tháng phí thường niên năm đầu.

Quà tặng hấp dẫn và tiện ích cho mùa hè lên tới 3 tỷ đồng

Ưu đãi nhân đôi cho các chủ thẻ phát hành mới, với mỗi khách hàng mở thẻ và chi tiêu hợp lệ đều được cấp mã số dự thưởng để tham gia Chương trình quay số trúng thưởng với Tổng giá trị quà tặng lên tới 3 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau: Giải nhất - Tủ lạnh Mitsubishi Electric 694L trị giá 100.000.000 đồng, 6 Giải nhì - Máy lọc không khí SharpFP-GM50E-B6 trị giá 6.150.000 đồng, 10 Giải ba - Máy ép trái cây Philips HR18362 trị giá 2.190.000 đồng và 50 Giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng được chuyển trực tiếp vào tài khoản khách hàng.

BIDV vinh dự là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015-2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn cùng với giải thưởng Thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp do tạp chí International Finance Magazine (IFM) trao tặng. Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình tại: https://www.bidv.com.vn/uudaithe/ hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ.