EVNNPC hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 với nhiều hoạt động thiết thực

Theo đó, EVNNPC thực hiện các hoạt động phổ biến, tuyên truyền các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, tuyên truyền trực tuyến trên website, fanpage, tuyên truyền thông qua các ấn phẩm tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực trong tháng 3 năm 2020.

Trụ sở Sơn La trao băng rôn hưởng ứng Giờ Trái Đất.

100% các Công ty Điện lực thành viên EVNNPC đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ 7, ngày 28/3/2020.

Tiết kiệm năng lượng - hành động nhỏ, hiệu quả lớn!

Đối với cá nhân và hộ gia đình, những thông điệp được về giảm thiểu tác động của bản thân lên gia đình đã được EVNNPC lan truyền đến các khách hàng như: Chung tay tiết kiệm năng lượng bằng việc lựa chọn máy điều hòa sử dụng công nghệ tiết kiệm điện năng (công nghệ Inverter, chế độ Econo….); để điều hòa ở mức 26 độ C trong mùa hè; dùng quạt gió ở mức thấp để tiết kiệm điện.

Sơn La nở hoa.

Trong mua sắm, trách nhiệm của mỗi cá nhân và hộ gia đình nên mua thực phẩm được sản xuất tại địa phương, sử dụng những sản phẩm được sản xuất bền vững và chỉ mua những gì cần thiết; tắt/rút phích cắm các thiết bị điện khi không sử dụng.

Đối với doanh nghiệp, ngoài những giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trên các thiết bị điện, các đơn vị khuyến khích nhân viên giảm in ấn và photocopy, sử dụng văn phòng điện tử, rút phích cắm máy in, máy tính, lò vi sóng và máy pha cà phê vào cuối ngày hoặc khi không sử dụng trong một thời gian dài (việc này có thể tiết kiệm 5% hóa đơn điện do một số thiết bị điện vẫn tiêu hao lượng điện không hề nhỏ ngay cả khi đã tắt).

Lò CDQ làm nguội và thu nhiệt từ than cốc cấp nhiệt làm quay tuabin hơi - Công ty CP Năng lượng Hòa Phát

Ngoài ra, ngành điện miền Bắc luôn khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư vào lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Những hành động sử dụng thiết bị điện, tiêu dùng thông minh dù rất nhỏ những là những hành động thiết thực, ý nghĩa góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ tài nguyên năng lượng, phát triển bền vững. Các Công ty Điện lực thuộc EVNNPC đã gửi hơn 2 triệu tin nhắn (zalo, SMS), tư vấn trực tiếp đến 8568 lần đến các khách hàng tư vấn sử dụng điện và kêu gọi hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2020

Giải pháp tốt, việc làm hay, chung tay tiết kiệm tại các địa phương

Tại Hà Tĩnh, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp với Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.

Kỹ thuật viên Công ty Thép Hòa Phát vận hành tuabin hơi và máy phát điện

Song song, PC Hà Tĩnh xác định đây cũng là dịp thuận lợi để các đơn vị cơ sở triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng điện thông qua hình thức vận động CBCNV và khách hàng sử dụng điện hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm, tư vấn khách hàng sử dụng các thiết bị, sản phẩm có dán nhãn năng lượng vừa tiết kiệm chi phí vừa chung tay tiết kiệm nguồn điện quốc gia.

Tại Điện lực Hương Sơn - Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty Điện lực Sơn La, Đoàn thanh niên đã tổ chức vẽ khẩu hiệu kêu gọi hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, trang trí hoa văn, tranh màu tại chân các cột điện bên tông kèm những lời kêu gọi tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Với những khẩu hiệu ngắn gọn như: “Chung tay tiết kiệm điện”, “ Hãy tắt khi không sử dụng”,“ Hôm nay tôi sẽ sống Xanh hơn” hay “Tiết kiệm Điện – Bảo vệ Trái đất”… thông điệp đã thực sự lan tỏa tinh thần mạnh mẽ đến với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Nam - khách hàng sử dụng điện ở xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Qua những hoạt động tuyên truyền của Điện lực Thạch Hà như treo băng rôn, phát tờ rơi cũng như được các cán bộ Điện lực giải thích về tác dụng của việc tiết kiệm điện, chúng tôi đã hiểu rõ ý nghĩa của chiến dịch Giờ Trái đất. Gia đình ông nhận thấy việc tiết kiệm điện cần được duy trì thường xuyên, vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình vừa giúp ích cho đất nước. Ông tự nguyện cam kết sẽ vận động gia đình, người thân, bạn bè, làng xóm cùng tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất đồng thời kêu gọi mọi người thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả”.

Cột điện nở hoa.

Tại Công ty Điện lực Bắc Giang, chương trình tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải cũng được thực hiện hiệu quả từ những ngày đầu tháng 3/2020. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang có 165/221 doanh nghiệp sử dụng điện có lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên đã ký thỏa thuận với Công ty Điện lực Bắc Giang về thực hiện tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải.

Theo kế hoạch năm 2020, Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền vận động và làm việc với 56/221 Doanh nghiệp có lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên chưa ký thỏa thuận tham gia Chương trình tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh phụ tải điện đồng ý tham gia chương trình để chia sẻ và chung tay cùng ngành Điện khi lưới điện có sự cố hoặc quá tải cục bộ buộc phải tiết giảm công suất sử dụng để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện Quốc gia.

Đại diện Công ty Điện lực Bắc Giang cho biết: Công ty TNHH JA Solar Việt Nam là khách hàng doanh nghiệp lớn trên địa bàn của Công ty chuyên sản xuất pin năng lượng mặt trời trên dây chuyền hiện đại, 100% vốn đầu tư nước ngoài, bình quân mỗi tháng đơn vị sử dụng khoảng 16 triệu kWh, tương đương 25 tỷ đồng.

Doanh nghiệp là một trong 165 doanh nghiệp đã ký thỏa thuận về điều chỉnh phụ tải năm 2019. Đại diện công ty, ông Nguyễn Huy Dục, chủ quản bộ phận Động lực công trình cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Giang, sau khi được ngành điện thông báo, Công ty đã thực hiện tiết giảm phụ tải điện một lần trong năm 2019.

Chương trình tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh phụ tải điện rất thiết thực đối với Công ty, việc tham gia điều chỉnh phụ tải đã giúp công ty kiểm soát được lượng điện năng, qua đó đề ra giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời thể hiện trách nhiệm, chung tay cùng ngành điện và cộng đồng xã hội, góp phần đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, ổn định.

Bà Nguyễn Thị Tha, Khu 4, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cũng cho biết: Sau khi được CBCNV Điện lực tư vấn các giải pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm, gia đình bà đã thống nhất một nguyên tắc sử dụng điện là “dùng thì mở, không dùng thì tắt”, đây là biện pháp sử dụng điện thông tin, góp phần tiết kiệm một phần lớn ngân sách của gia đình cho việc chi trả hóa đơn tiền điện.

Triển khai công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương, EVNNPC cũng nhận thấy rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp sản xuất lớn thực hiện triệt để các cách làm hay, các giải pháp hiệu quả để sử dụng điện hiệu quả.

Đơn cử Tập đoàn Hòa Phát có 2 công ty con là Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty CP Năng lượng Hoà Phát trụ sở đặt tại phường Hiệp Sơn – thị xã Kinh Môn (Hải Dương): Công ty CP Năng lượng Hoà Phát chuyên luyện than cốc để cung cấp cho Công ty CP thép Hoà Phát Hải Dương. Trong quá trình luyện cốc phát sinh ra lượng nhiệt rất lớn.

Do đó, ngay khi xây dựng nhà máy, Tập đoàn đã tính toán đến việc sử dụng nhiệt dư vào phát điện, phục vụ hoạt động của khu liên hợp, nhất là nhu cầu sử dụng điện rất lớn trong sản xuất thép. Nhiệt trong quá trình luyện cốc sẽ được thu gom đưa về nồi hơi, khi áp suất đạt đến giới hạn nhất định sẽ dẫn ra tuốc bin chạy máy phát điện.

Việc tận dụng nguồn nhiệt dư được Tập đoàn thực hiện từ năm 2009 với công suất điện sản xuất ra ban đầu đạt 15 MVA. Sau này, khi mở rộng sản xuất, Công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền, máy móc để thu hết nguồn nhiệt dư này. Đến nay, công suất phát điện của Công ty CP Năng lượng Hòa Phát đạt 85 MVA, cung cấp khoảng 55% nhu cầu sử dụng điện cho cả khu liên hợp.

Ông Đồng Xuân Văn, Trưởng Phòng Thiết bị điện (Công ty CP Thép Hoà Phát Hải Dương) cho biết: "Do trong cùng hệ thống nên chúng tôi mua điện của Công ty CP Năng lượng Hoà Phát với giá rẻ, giúp tiết kiệm tiền điện mỗi tháng hàng tỷ đồng. Tất cả nhiệt đều được thu gom hết, không phát tán ra bên ngoài nên còn có tác dụng bảo vệ môi trường".

Ngoài ra, Công ty Thép Hòa Phát cũng là một khách hàng tham gia tích cực chương trình điều chỉnh phụ tải DR của Công ty Điện lực Hải Dương, việc tận dụng nguồn nhiệt dư để phát điện không những đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp chung tay với ngành Điện trong những thời điểm khó khăn của nguồn cấp.

Một doanh nghiệp khác là Công ty May Tinh Lợi có hai trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Nam Sách và Khu Công nghiệp Lai Vu – tỉnh Hải Dương là đơn vị sản xuất may mặc lớn nhất tỉnh. Với đặc thù của sản xuất hàng may mặc nên nguyên liệu thừa trong quá trình sản xuất như vải vụn, chỉ, mếc… thừa đã được Công ty tận dụng triệt để.

Trong sản xuất công đoạn là (ủi) quần áo là công đoạn bắt buộc, Công ty Tinh Lợi đã sử dụng bàn là hơi thay vì bàn là điện, hơi nước được tạo ra từ việc đốt các nguyên liệu thừa trong sản xuất. Toàn bộ hệ thống các bàn là của Công ty đều được cấp nhiệt qua ống dẫn hơi nước với nhiệt độ hơi đạt đến hơn 100oC. Với việc sử dụng bàn là hơi thay vì bàn là điện thì việc tiết kiệm điện năng thu được đáng kể bởi bàn là điện là một thiết bị tiêu thụ điện năng lớn.

Trong suốt những năm qua, công tác tiết kiệm điện luôn được 27 Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai thường xuyên, liên tục. Ngoài việc nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm đến từng CBCNV, EVNNPC còn mở rộng tuyên truyền trên nhiều phương tiện thông tin truyền thông với đa dạng các kênh tới khách hàng sử dụng điện về các hình thức, phương pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, bởi lẽ tiết kiệm điện là tiết kiệm túi tiền cho chính bạn, doanh nghiệp của bạn và cho một môi trường bền vững cho thế hệ con cháu của chính bạn.