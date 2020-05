Đại sứ quán Israel thăm và làm việc với Tập đoàn Hoa Lâm

Tiếp đoàn của Đại sứ quán là bà Trần Thị Lâm - Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Lâm, ông Dương Ngọc Hòa - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietbank, ông Nguyễn Bình Phương - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Vietbank; Ban lãnh đạo Bệnh viện Gia An 115 gồm bà Dương Bảo Anh (Chủ tịch Điều hành), TS.BS. Trương Vĩnh Long (Giám đốc Bệnh viện) và BS.CKII. Nguyễn Ngọc Anh (Phó Giám đốc Bệnh viện).

Tại cuộc gặp, đại diện Tập đoàn Hoa Lâm đã giới thiệu về các hoạt động của Tập đoàn ở các lĩnh vực bất động sản, xây dựng, tài chính, ngân hàng, y tế..., triển vọng phát triển và những mục tiêu đặt ra trong tương lai.

Trong lĩnh vực bất động sản, sau 10 năm hình thành và phát triển, Hoa Lâm không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế với những dự án mang tầm quốc tế và là một trong những sàn giao dịch hàng đầu tại TP.HCM. Trong lĩnh vực y tế, Tập đoàn Hoa Lâm cũng ghi dấu ấn với Khu y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la cùng các bệnh viện thành viên được đông đảo người dân trên địa bàn TP.HCM và khu vực miền Tây Nam Bộ đánh giá cao.

Ông Yaniv Tessel, Tham tán Thương mại cũng chia sẻ những thành tựu mà Israel đã đạt được về công nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, y tế. Tại buổi gặp mặt, ông Yaniv bày tỏ mong muốn được là cầu nối hỗ trợ các doanh nghiệp Israel và Tập đoàn Hoa Lâm trong các lĩnh vực liên quan, mở rộng cơ hội hợp tác trong tương lai.

Ngài Tham tán thương mại Israel cũng cho biết, các doanh nghiệp Israel rất quan tâm đến mô hình phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực y tế như Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-la, đồng thời bày tỏ mong muốn được hợp tác, bởi lẽ Israel là một trong những quốc gia hàng đầu về công nghệ sinh học, năng lượng, điện tử bán dẫn, cơ khí chính xác...

Theo đó, hai bên đã tiến hành thảo luận một số nội dung như chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu và triển khai các dự án công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực y tế... Trước mắt là tập trung vào các lĩnh vực điều trị quan trọng của bệnh viện Gia An 115 là: Ung thư, tim mạch và đột quỵ. Trong đó, đặc biệt là chuyển giao công nghệ liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn đoán và điều trị bệnh; khám chữa bệnh từ xa.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ sự hài lòng với những kết quả đã thảo luận, từ đó làm điểm tựa mở đường cho những dự định hợp tác mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng trong tương lai không xa.

Bệnh viện Gia An 115 thuộc Tập đoàn Hoa Lâm - Khu y tế kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangri-la, là bệnh viện đa khoa nằm ở cửa ngõ miền Tây Nam Bộ. Với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia, bác sĩ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, đặc biệt có sự cấp cứu và sự tham gia của các chuyên gia về tim mạch và thần kinh đầu ngành đến từ Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Gia An 115 đã điều trị thành công rất nhiều ca bệnh phức tạp, trong đó có nhiều ca phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật thần kinh, cột sống, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và ngoại tổng quát.

Để đảm bảo an toàn cho người bệnh, nâng cao hiệu quả khám và điều trị, Bệnh viện Gia An 115 luôn chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt, để phòng chống dịch COVID-19, Bệnh viện Gia An 115 càng tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sàng lọc, cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

“Tôi thấy nhiều người phải ra nước ngoài chữa bệnh mà xót. Chi phí điều trị quá cao đã đành, nhưng bên cạnh đó là việc ăn ở, đi lại cho thân nhân đi theo cũng quá tốn kém, cộng thêm rào cản về ngôn ngữ; chưa kể cha mẹ mình già yếu, gặp lúc bệnh nguy kịch mà mình phải ra nước ngoài thì rất khó khăn.

Mặt khác, đối với người bệnh, ngoài điều trị bằng thuốc thì vấn đề tinh thần cũng vô cùng quan trọng. Khi được ở quê hương, được ở gần người thân, được họ kề bên chăm sóc mỗi ngày,… chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc điều trị khỏi bệnh.

Vậy thì tại sao mình không phát triển bệnh viện chất lượng cao với máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giỏi không thua bất cứ ai?! Từ đó, chúng tôi đã xây dựng dự án xây dựng Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm - Shangri-la, trong đó có bệnh viện Gia An 115”, bà Trần Thị Lâm chia sẻ.