Dạ dày Mộc Hoa Plus - thảo dược giúp hàng ngàn người thoát khỏi những cơn đau

Động lực nghiên cứu đến từ việc chứng kiến nỗi đau của người thân

Trào ngược, viêm loét dạ dày là căn bệnh đã trở nên quá phổ biến trong xã hội hiện nay. Nhưng có lẽ phải là người bác sĩ, những người mỗi ngày tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân mang trong mình căn bệnh đói cũng đau, no cũng đau mới hiểu được sự khổ sở của họ.

Là một vị bác sĩ có nhiều năm công tác trong ngành y, Ths.Bs Trần Thị Thu Hà luôn thấu hiểu và đồng cảm với các bệnh nhân và đau đáu trong lòng việc tìm ra bài thảo dược giúp hàng ngàn người bệnh thoát khỏi những cơn đau dạ dày hành hạ.

Ths.Bs Trần Thị Thu Hà đã kế thừa những tinh hoa của y học dân tộc và y học hiện đại để cho ra đời sản phẩm Dạ dày Mộc Hoa Plus

Trong ký ức của chị, hình ảnh người chị họ mắc chứng bệnh viêm loét dạ dày – tá tràng, phải chạy chữa ròng rã suốt 10 năm nhưng vẫn không thuyên giảm đã ám ảnh vị bác sĩ. Người chị dáng gầy gò, ốm yếu, chỉ có 36kg vì bệnh dạ dày mãn tính, một số người thân ăn không ngon, ngủ không yên vì bệnh dạ dày đã thôi thúc bác sĩ Trần Thị Thu Hà miệt mài nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Dạ dày Mộc Hoa mà nay là Dạ dày Mộc Hoa Plus.

Theo như BS Trần Thị Thu Hà chia sẻ: “Đau dạ dày là căn bệnh không quá nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khó điều trị dứt điểm. Hiện nay rất nhiều người có thiên hướng tìm đến các bài thuốc Đông y, thảo dược để trị bệnh thay vì sử dụng kháng sinh liều cao lâu dài”.

Trải qua nhiều năm miệt mài nghiên cứu “gạn đục khơi trong” từ các vị thuốc quý giá và rất nhiều y văn cổ đại của các danh y thời xưa, Bác sĩ Hà đã chắt lọc những giá trị tinh hoa và kế thừa nguyên lý điều trị bệnh được đúc kết từ y học cổ. Kết quả sau cho ra đời sản phẩm Dạ dày Mộc Hoa Plus với sự kết hợp hài hòa các giá trị học truyền thống và những tiến bộ của y học hiện đại để mang đến giải pháp hữu hiệu hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày. Sản phẩm đã được Cục An toàn Thực phẩm và Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận, cấp phép lưu hành.

Dạ dày Mộc Hoa Plus với công thức thành phần ưu việt

Dựa trên lý luận biện chứng của Y học cổ truyền kết hợp với sự tiên tiến của Y học hiện đại, Ths.Bs Trần Thị Thu Hà đã nghiên cứu sâu hơn về dược tính của các 9 loại thảo dược quý, cách phối chế các vị có trong Dạ dày Mộc Hoa Plus. 9 loại thảo dược tạo nên cơ chế tác động để hỗ trợ điều trị từ nguyên nhân sâu xa gây ra bệnh dạ dày dần dần ổn định đường tiêu hóa, giúp bệnh nhân lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.

Đó là sự kết tinh của các thảo dược: trương truật – bạch thược giúp kiện tỳ, táo thấp, hư phong, chống đầy bụng, khó tiêu; Mộc hương giúp thông kinh, hoạt huyết, trung hòa acid trong dạ dày; tam thất – mẫu lệ giúp tiêu viêm, giảm ợ hơi ợ chua; hoàng liên có công dụng kháng khuẩn, từng bước ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP gây hại; chỉ xác giúp giảm đầy bụng, khó tiêu; Sài hồ - cam thảo hỗ trợ an thần, kháng viêm, giảm đau hiệu quả.

Dạ dày Mộc Hoa Plus chứa các thảo dược quý trong dân gian

Không giống như nhiều sản phẩm dạ dày khác trên thị trường, Dạ dày Mộc Hoa Plus tác động hỗ trợ điều trị trên cả 3 cơ chế:

- Giảm triệu chứng: Bệnh nhân sử dụng những gói cốm dạ dày Mộc Hoa Plus đầu tiên sẽ cảm nhận được rõ rệt những triệu chứng ợ hơi, ợ chua, nóng rát thuyên giảm.

- Kháng viêm: Vi khuẩn HP gây ra các ổ viêm loét trong dạ dày được dần ức chế và các màng viêm được đào thải ra ngoài qua đường tiêu hóa

- Làm lành và hồi phục dạ dày: Các hoạt chất Magnolol và Flavonoid trong dược liệu thẩm thấu vào thành dạ dày từ đó xoa dịu, làm lành các vết loét, tăng cường tiết dịch nhầy bảo vệ tốt cho niêm mạc của dạ dày, phục hồi tái tạo niêm mạc từ đó dạ dày Mộc Hoa Plus trở thành lá chắn vàng bảo vệ sức khỏe dạ dày của bạn.

Các thảo dược bào chế ra dạ dày Mộc Hoa Plus được trồng tại vùng nguyên liệu sạch, kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt công nghệ sản xuất của sản phẩm theo tiêu chuẩn nhà máy GMP hiện đại bậc nhất. Đó cũng chính là lý do khẳng định đây là bài thảo dược lành tính, an toàn và các hoạt chất được giữ trọn vẹn thẩm thấu vào dạ dày hiệu quả, hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của căn bệnh dai dẳng này.

Dạ dày Mộc Hoa Plus là công trình tâm huyết trong cuộc đời nghiên cứu của Ths.Bs Trần Thị Thu Hà. Là sản phẩm hội tụ tinh hoa y học dân tộc và công nghệ phát triển của y học hiện đại. Bằng tình yêu nghề, nỗi trăn trở nhiều năm, những giá trị y học kết tinh trong Dạ dày Mộc Hoa Plus đã mang lại niềm an vui cho hàng ngàn bệnh nhân dạ dày trên khắp mọi miền đất nước. Đó cũng chính là “quả ngọt” lớn nhất mà vị bác sĩ tận tâm với nghề mong đợi.

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.