BIDV khuyến mại lớn nhất trong năm 'Cho cuộc sống xanh'

Theo đó, các khách hàng gửi tiền tiết kiệm, vay vốn cá nhân hay đăng ký và giao dịch ngân hàng điện tử trong thời gian diễn ra chương trình đều được nhận nhiều quà tặng hấp dẫn.

Đăng ký, sử dụng ngân hàng điện tử: Quà tặng hơn 7,2 tỷ đồng

Từ 05/05/2020 đến 01/10/2020, khi đăng ký online (qua website hoặc ứng dụng ngân hàng) thành công dịch vụ BIDV SmartBanking và phát sinh giao dịch chuyển tiền (khác chủ tài khoản) trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký thành công, khách hàng được tặng ngay 30.000 đồng vào tài khoản.

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng ngay 100% giá trị thẻ nạp điện thoại (tối đa 100.000 đồng/khách hàng) nếu đăng ký mới dịch vụ BIDV SmartBanking và phát sinh giao dịch nạp tiền điện thoại trên ứng dụng trong vòng 10 ngày kể từ khi đăng ký thành công. Chương trình áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên mỗi ngày thực hiện nạp tiền điện thoại trên BIDV SmartBanking trong khung giờ 10h-12h hàng ngày.

Tổng giá trị quà tặng lên tới trên 7,2 tỷ đồng.

Gửi tiền online: Tặng thêm 0,5% lãi suất, nhiều giải thưởng hấp dẫn

Từ nay đến hết 31/12/2020, khách hàng gửi tiền online qua các kênh BIDV SmartBanking, BIDV Online, Bankplus sẽ được công thêm đến 0,5%/năm so với lãi suất niêm yết (tùy theo kỳ hạn). Khách hàng gửi tiền Online trên BIDV Smartbanking và BIDV Online cũng không bị giới hạn hạn mức gửi/rút tiền gửi.

Đặc biệt, từ 19/05/2020 đến 19/08/2020, khách hàng gửi tiền Online kỳ hạn 6, 9, 12, 15, 24 tháng có cơ hội trúng thưởng 01 máy tính Macbook Pro 2019, 03 Iphone 11 Pro Max 64GB, 09 đồng hồ Apple Watch series 5, 50 tai nghe Apple Airpod 2. Tổng giá trị giải thưởng hơn 500 triệu đồng. Chương trình áp dụng với các kênh BIDV SmartBanking, BIDV Online, Bankplus.

Gửi tiết kiệm kèm bảo hiểm: Tặng đến 6,5 triệu đồng tiền mặt

Từ ngày 12/05/2020 đến tháng 31/12/2020, khách hàng cá nhân gửi tiền có kỳ hạn 6, 12 tháng, mức tiền gửi tối thiểu là 4 tỷ đồng và đăng ký sản phẩm Bảo hiểm BIC Tâm An sẽ có cơ hội được tặng quà bằng tiền mặt trị giá từ 3,5 - 6,5 triệu đồng trong gói ưu đãi “Tài Lộc An Vui”.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 2,6 tỷ đồng.

Vay vốn: Lãi suất siêu ưu đãi

Khách hàng vay sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được ưu đãi lãi suất vay chỉ từ 5,5%/năm và kỳ hạn vay tối đa 12 tháng, áp dụng từ nay đến hết 31/12/2020 hoặc đến khi hết quy mô 5.000 tỷ đồng.

Các khách hàng vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn (đến 12 tháng) thông thường khác được hưởng lãi suất chỉ từ 6%/năm trong gói vay “Kết nối - Vươn xa”, quy mô 50.000 tỷ đồng, triển khai từ nay đến hết 30/09/2020 (hoặc đến khi hết quy mô gói).

Khách hàng vay trung dài hạn (kỳ hạn từ 36 tháng) cho các nhu cầu nhà, mua ô-tô, sản xuất kinh doanh sẽ được ưu đãi lãi suất chỉ từ 7,3%/năm trong gói “Đồng hành - Vươn xa”, quy mô 20.000 tỷ đồng, triển khai từ nay đến hết 30/09/2020 (hoặc đến hết quy mô gói).

Với một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN và Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020, BIDV giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn VND đối với các khách hàng đáp ứng điều kiện cho vay theo đúng quy định.

Khách hàng vay vốn mua mới hoặc tái tục bảo hiểm người vay vốn đến 31/08/2020 được tặng ngay đến 500.000 đồng dưới hình thức thẻ điện thoại.

Đăng ký dùng gói sản phẩm: Nhận ngay quà tặng

Từ nay đến 31/12/2020, BIDV triển khai chương trình khuyến mại “Quà tặng khách mới – Giao dịch mọi nơi”. Theo đó, khi trở thành khách hàng mới của BIDV và đăng ký đồng thời các sản phẩm gồm Thẻ ghi nợ nội địa, BIDV SmartBanking hoặc BIDV Online và dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn di động (BSMS) khách hàng sẽ được nhận ngay 20.000 đồng vào tài khoản hoặc quà tặng có giá trị tương đương. Tổng giá trị quà tặng lên tới 2,6 tỷ đồng.

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình trên website BIDV.com.vn, liên hệ hệ thống chi nhánh BIDV gần nhất hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 9247 để được hỗ trợ.

Với những sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp, kịp thời, BIDV được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao, là Ngân hàng Bán lẻ Tiêu biểu Việt Nam 4 năm liên tiếp 2016-2019 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức Dữ liệu quốc tế (IDG) bình chọn; Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015-2019 do Tạp chí The Asian Banker bình chọn.