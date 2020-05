BIC giảm phí 50% cho khách hàng tham gia bảo hiểm du lịch trong nước

Theo đó, khách hàng mua bảo hiểm khách du lịch trong nước trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được ưu đãi giảm ngay 50% phí bảo hiểm.

Chương trình khuyến mại của BIC nhằm hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Khi tham gia bảo hiểm khách du lịch trong nước của BIC, khách hàng sẽ được chi trả bảo hiểm khi không may gặp các rủi ro về sức khỏe, tính mạng thuộc phạm vi bảo hiểm. Việc trang bị bảo hiểm cho mỗi chuyến du lịch sẽ giúp khách hàng và gia đình có thể tận hưởng một kỳ nghỉ thực sự thoải mái, an tâm.

Để tham gia bảo hiểm khách du lịch trong nước, khách hàng có thể liên hệ các Đại lý, Phòng Kinh doanh, Công ty thành viên của BIC trên toàn quốc. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể mua trực tuyến 24/7 tại website www.baohiemtructuyen.com.vn và nhận giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử (với giá trị pháp lý tương đương với bản giấy) ngay sau khi hoàn tất việc thanh toán phí.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ các Đại lý, Phòng Kinh doanh, Công ty thành viên của BIC trên toàn quốc, truy cập www.bic.vn, www.baohiemtructuyen.com.vn hoặc gọi hotline 1900 9456.