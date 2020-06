Bí quyết tự tay làm Kim Chi chuẩn vị Hàn dễ dàng

“Thịt nướng Hàn Quốc” hay “lẩu Bulgogi” chắc hẳn không còn là món ăn xa lạ đối với hầu hết người Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ. Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, có lẽ Kim Chi chính là món mà bất kỳ ai cũng nghĩ đến đầu tiên. Chỉ là món dưa muối đơn giản nhưng lại trở thành món ăn huyền thoại với tên gọi quốc dân của một vùng đất xứ sở, cũng đủ cho ta thấy rằng Kim Chi có một quyền năng vô cùng đặc biệt trong các bữa cơm của người Hàn nói riêng và các nước trên thế giới nói chung.

Sức mê hoặc của Kim Chi

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, năm 2015, đất nước này đã chi 104,3 triệu USD để nhập khẩu 212.938 tấn Kim Chi vì điều kiện khí hậu không thuận lợi khiến Hàn Quốc không đủ nguyên liệu để sản xuất Kim Chi tiêu thụ trong nước.

Có thể thấy, nhu cầu sử dụng Kim Chi tại Hàn Quốc rất cao. Câu hỏi được đặt ra từ rất nhiều người rằng “Món dưa muối này ngon như thế nào? Và mang đến những lợi ích gì cho sức khoẻ mà người dân Hàn Quốc lại tiêu thụ nhiều đến vậy?”

Hiện nay, tại Hàn Quốc có tới hơn 200 loại Kim Chi khác nhau nhưng hầu như chỉ làm từ một công thức ướp muối truyền thống. Để làm nên món Kim Chi Hàn Quốc đúng chuẩn, cần phải chuẩn bị khá nhiều nguyên liệu. Ngoài Cải Thảo hoặc các loại rau củ quả khác làm nguyên liệu chính, còn cần phải có thêm cà rốt, củ cải trắng, hành lá và hẹ. Về gia vị, người làm Kim Chi cần chuẩn bị khá nhiều loại: tỏi, gừng, hành tây, nước mắm, táo hoặc lê, tôm muối, bột ớt Hàn Quốc, bột nếp, đường nâu.

Để làm được Kim Chi thành công - chuẩn vị Hàn, người làm Kim Chi phải thực hiện qua nhiều công đoạn và cần có sự tỉ mỉ, chỉnh chu trong từng bước. Chính vì thế, không phải ai cũng có thể dễ dàng tự tay làm ra đĩa Kim Chi ngon hấp dẫn.

Hành trình nghiên cứu công thức Kim Chi dành cho người Việt

Hiểu được nỗi âu lo đó của người tiêu dùng với mong muốn tự tay thực hiện thành công món Kim Chi truyền thống chuẩn vị Hàn Quốc, cũng như nhu cầu sử dụng Kim Chi của người Việt Nam hiện nay, nhãn hàng Barona của Nam Phương Food đã bắt tay vào nghiên cứu dòng sản phẩm “Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc” nhằm giúp việc làm kim chi dễ dàng, tiện lợi và chuẩn vị hơn.

Sau hơn 2 năm nghiên cứu với nhiều lần đi - về giữa Việt Nam và Hàn Quốc, từ mục đích tìm hiểu nguyên liệu để sản xuất ra loại xốt gia vị ướp muối Kim Chi ngon chuẩn Hàn, các chuyên viên nghiên cứu R&D của Barona đã phải thử qua rất nhiều loại Kim Chi khác nhau tại vùng đất xứ sở này.

Tuy nhiên, khẩu vị của người dân ở mỗi quốc gia đều khác nhau - điều này thực tế được thấy rõ trên vị Kim Chi của người Hàn và của người Việt có sự chênh lệch ở độ chua. Người Việt thích ăn Kim Chi có độ chua-thanh vừa phải thì Kim Chi của người Hàn lại có vị chua khá cao.

Chính vì thế, để cho ra đời sản phẩm Xốt Muối Kim Chi phù hợp khẩu vị người Việt, chuyên viên nghiên cứu R&D của Barona đã phải bắt đầu lại quá trình nghiên cứu xốt muối kim chi Hàn Quốc, sau nhiều lần thử mẫu sản phẩm với người tiêu dùng, cuối cùng Barona cũng đã thành công với loại Xốt muối kim chi chuẩn vị Hàn dành cho người Việt.

Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona, là sản phẩm không chỉ được chờ đợi sau hơn 2 năm của đội ngũ nhân viên Barona mà còn là sản phẩm được mong chờ rất nhiều từ khách hàng yêu văn hoá Hàn Quốc và muốn tự tay làm nên Kim Chi chuẩn vị. Với sản phẩm Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona, bạn không còn phải chuẩn bị quá nhiều loại gia vị với các bước thực hiện phức tạp như cách làm truyền thống nữa. Thay vào đó, bạn chỉ cần chuẩn bị các loại rau củ (cải thảo, cà rốt, củ cải trắng, hành/hẹ) theo đúng hướng dẫn và thực hiện với 4 bước hoàn toàn đơn giản, sau một ngày ngâm Kim Chi vào hũ là bạn đã có ngay món Kim Chi ngon chuẩn vị.

Không chỉ tiết kiệm về thời gian, công đoạn thực hiện, Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc Barona còn giúp bạn tiết kiệm chi phí đến hơn 30% so với chi phí mua Kim Chi làm sẵn. Vừa tiết kiệm, vừa an toàn, tiện lợi lại còn có thể tự tin khoe với mọi người món Kim Chi Made By Me, quả thực là những lý do quá tuyệt vời mà bạn khó mà từ chối sản phẩm Xốt muối kim chi Hàn Quốc Barona phải không nào?

Những lợi ích sức khoẻ từ Kim Chi

Ngoài việc đem lại cảm giác ngon miệng khi ăn kèm cùng những món khác, kim chi còn mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khoẻ mà chúng ta chưa hề nghĩ đến. Theo các bác sĩ và những chuyên gia nghiên cứu đứng đầu tại Hàn Quốc, kim chi là món ăn giàu vitamin và chứa rất nhiều lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hoá, giúp chống các bệnh về đường ruột, đặc biệt kim chi còn có thể phòng bệnh ung thư đại tràng.

Ngoài ra, ăn kim chi còn giúp giảm căng thẳng thần kinh, giảm chứng trầm cảm. Kim Chi chứa nhiều vitamin và khoáng chất, sắt, canxi, selen giúp cơ thể khoẻ mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ máu lưu thông và cơ bắp phát triển, làm chậm quá trình lão hoá của cơ thể. Không chỉ thế, trong kim chi có tỏi - loại thực phẩm chứa nhiều allicin và selen giúp ngăn cholesterol cao trong cơ thể và ngăn chặn việc hình thành của chất béo trong thành động mạch.

Ngoài ra, kim chi không chỉ đơn thuần ăn như món dưa muối ăn kèm mà còn có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau rất hấp dẫn, các bạn có thể xem ngay clip thực hiện bữa sáng dinh dưỡng cùng kimchi tại đây:

Từ những chia sẻ trên, không khó để ta hiểu rằng vì sao Kim Chi lại trở thành món dưa muối quốc dân không chỉ riêng của Hàn Quốc. Chính vì thế, đừng bỏ qua những giá trị dinh dưỡng tốt đẹp này bằng việc dùng Kim Chi trong những bữa ăn hằng ngày.

Theo quá trình hội nhập, ngày nay Kim Chi được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng và tự tay chế biến món dưa muối này. Để có một mẻ Kim Chi thành phẩm chuẩn vị, an toàn, tiết kiệm mà không phải qua quá trình chuẩn bị gia vị cầu kỳ bạn đừng quên chọn Xốt Muối Kim Chi Hàn Quốc của Barona.

