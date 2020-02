Bảo Tín Mạnh Hải giới thiệu bộ sản phẩm siêu ‘hot’ ngày vía thần tài 2020

Chào đón ngày vía Thần Tài năm 2020, Bảo Tín Mạnh Hải cho ra mắt khách hàng nhiều sản phẩm trang sức, quà tặng vàng vô cùng độc đáo. Không những thế khi mua các sản phẩm vào ngày vía thần tài tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng còn có cơ hội nhận lì xì lên đến 500.000 VNĐ và trúng “xế hộp” Hyundai Grand i10 siêu giá trị.

Khi mua sản phẩm vào ngày tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng có cơ hội nhận lì xì lên đến 500.000 VNĐ và trúng “xế hộp” Hyundai Grand i10 siêu giá trị.

Ngày vía thần tài, nên mua vàng ở đâu?

Trong ngày vía thần tài, điều đầu tiên bạn cần lưu ý chọn mua vàng ở đâu cho chất lượng và uy tín bởi sẽ thật không may nếu trong ngày đặc biệt này bạn mua phải những sản phẩm vàng không đảm bảo chất lượng. Chính vì lý do đó Bảo Tín Mạnh Hải với 27 năm “giữ tín nhiệm hơn giữ vàng” đã trở thành điểm đến số 1 của đông đảo khách hàng. Khi mua hàng tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng sẽ nhận được những sản phẩm vàng, trang sức chất lượng cao nhất, đáng tin cậy nhất với giấy đảm bảo vàng cho từng sản phẩm. Không những thế ngày Thần tài của bạn sẽ càng thêm may mắn khi bạn nhận được rất nhiều ưu đãi tại Bảo Tín Mạnh Hải với cơ hội nhận lì xì lên đến 500.000 VNĐ và cơ hội trở thành chủ nhân của “xế hộp” Hyundai i10 siêu giá trị.

Hãy cùng lưu lại ngay địa chỉ của Bảo Tín Mạnh Hải tại 16 Trần Duy Hưng, 39 Nguyễn Trãi, 8 Hoàng Cầu, 15 Quang Trung (Hà Đông) để có thể mua những sản phẩm chất lượng và nhận nhiều ưu đãi trong dịp vía Thần Tài năm nay.

Ngày vía Thần tài, mua gì cho may mắn?

Trong ngày Thần Tài 2020, Bảo Tín Mạnh Hải sẽ ra mắt quý khách hàng những sản phẩm đa dạng và độc đáo, vừa giúp khách hàng tích trữ giá trị, vừa có tính thẩm mỹ cao, vừa mang lại sự an lành, may mắn cho người sở hữu.

Tùy theo nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn các sản phẩm truyền thống như nhẫn tròn trơn ép vỉ Kim Gia Bảo, nhẫn kim tiền, tượng vàng Thần Tài hay các sản phẩm mới độc đáo như mặt ngọc bọc vàng, tượng vàng, đĩnh vàng, đồng xu vàng, lọ vàng ròng… với rất nhiều mẫu mã đa dạng. Đặc biệt trong năm mới Canh Tý, các sản phẩm mang biểu tượng chuột vàng Kim Tý được rất nhiều khách hàng yêu thích lựa chọn.

Sản phẩm mặt ngọc bọc vàng Kim Tý: Sản phẩm mang hình chú chuột vàng nhanh nhẹn đang cưỡi đồng tiền vàng xoay tròn, mang ý nghĩa lộc tuần hoàn, không bao giờ kết thúc. Bên cạnh các sản phẩm mặt ngọc bọc vàng Kim Tý, khách hàng còn có thể lựa chọn nhiều sản phẩm khác như mặt ngọc bọc vàng túi tiền, mặt ngọc bọc vàng thần tài.

Mặt ngọc bọc vàng Kim Tý, sản phẩm được yêu thích nhất ngày vía thần tài.

Sản phẩm tượng vàng Kim Tý: Hình ảnh Chuột trong văn hóa dân gian vẫn gắn liền với sự tinh anh, nhanh nhẹn, năm Tý cũng là sự khởi đầu cho chu kỳ 12 con giáp. Chính bởi vậy, trong năm 2020, việc bày tượng vàng Kim Tý trong nhà sẽ giúp gia chủ thêm nhiều tài lộc, may mắn, an khang, thịnh vượng.

Tượng vàng Ngọc mễ Kim Tý và tượng Kim Tý ôm chữ Phúc.

Tượng Thần tài vàng 24K 1 chỉ phát lộc, buôn may bán đắt, tiền tài như nước, phúc lành gõ cửa.

Sản phẩm đồng xu Kim Tý tài lộc: Sản phẩm đồng xu vàng Kim Tý Tài Lộc, mặt trước in hình chú chuột Kim Tý đứng trên núi tiền tượng trưng cho “Tài”, mặt sau in hình chữ “Lộc”, thể hiện ý nghĩa “Tài - Lộc” luôn song hành cùng người sở hữu.

Đồng xu Kim Tý tài lộc 24K 0,5 chỉ 999,9.

Từ ngày 7/1 - 31/3/2020, khi mua sản phẩm trang sức tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng sẽ có cơ hội nhận lì xì đến 500.000 VNĐ và sở hữu “xế hộp” khủng và hàng ngàn món quà hấp dẫn khác.

Chi tiết chương trình ưu đãi mời xem, tại đây

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho những khách hàng đến sớm! Kính mời khách hàng đến thăm quan, mua sắm, trải nghiệm và tận hưởng dịch vụ cùng những ưu đãi hấp dẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải!

HỆ THỐNG CỬA HÀNG CS1: 39 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội CS2: 15 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội CS3: 16 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội CS4: 8 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội Hotline: 024 2233 9999 Website: www.baotinmanhhai.vn Fanpage: https://www.facebook.com/baotinmanhhai.vn/

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.