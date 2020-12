Đoàn xe ô tô, mô tô ngang nhiên vào phố cổ Hội An: Sẽ xử phạt

Thông tin trên vừa được ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận với VTC News vào trưa nay (3/12).

Chiếc ô tô và 2 xe mô tô chạy vào phố dành cho người đi bộ. (Ảnh: Người dân chụp)

Theo ông Sơn, sau khi trích xuất camera và vào cuộc điều tra, Công an TP Hội An đã làm việc với những người điều khiển xe ô tô, mô tô phân khối lớn chạy vào phố cổ khiến dư luận phản ứng. "Những người vi phạm cư trú trong TP.HCM. Họ ra Hội An để tham dự giải việt dã mừng ngày phố cổ được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Do không biết tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai cấm xe nên họ đã lưu thông và ngang nhiên dừng trước di tích Chùa Cầu", ông Sơn nói và thông tin thêm, cơ quan chức năng sẽ xử phạt nhóm người này theo quy định.

Sáng 30/11, chiếc xe ô tô 4 chỗ mang BKS 51H 330.01 cùng 2 xe mô tô phân khối lớn di chuyển vào khu phố dành cho người đi bộ ở Hội An và dừng chân trước di tích Chùa Cầu.

Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người dân sinh sống trong khu phố cổ bày tỏ thái độ phản đối gay gắt.