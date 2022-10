Đoàn Thiên Ân: 'Phần trình diễn của tôi không tệ đến mức bị loại khỏi top 10'

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2022 diễn ra tại Indonesia với chiến thắng thuộc về người đẹp Brazil. Dừng chân tiếc nuối ở top 20 Miss Grand International 2022, đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân đã có những chia sẻ đầu tiên về cảm xúc sau đêm chung kết.

Chia sẻ với người hâm mộ, người đẹp cho biết cô buồn vì cảm thấy bản thân phụ lòng mong đợi của mọi người đã ngày đêm dõi theo, ủng hộ. "Nói không khóc thì không được vì bản thân Ân không nghĩ mình sẽ out khỏi top 10. Có thể là tôi có ít thời gian chuẩn bị nhưng tôi nghĩ với năng lực của mình thì vẫn đủ khả năng để vào top 10. Tôi thấy phần trình diễn của mình không tệ đến mức bị loại khỏi top 10, nên thấy hơi thất vọng. Tôi là người cầu toàn nên mỗi phần thi đều hỏi mọi người rằng có được không.

Tôi chưa bao giờ chấm điểm 10 cho bản thân cả, có thể mọi người thấy tốt rồi nhưng tôi vẫn thấy chưa, thấy cần phải cố gắng hơn nữa. Cho nên việc bị loại khỏi top 10 nằm ngoài ý muốn của tôi. Trên sân khấu, khi MC công bố top 10, tôi vẫn tự tin tên Việt Nam được xướng lên. Tuy nhiên, mọi thứ đã không xảy ra", Thiên Ân chia sẻ.

Dừng chân ở top 20, Thiên Ân vẫn nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, Thiên Ân còn nhận xét chiến thắng của người đẹp Brazil hoàn toàn xứng đáng. Đương kim Hoa hậu Hoà bình năm nay rất xinh đẹp và tài giỏi. Dù hiện tại rất buồn nhưng Thiên Ân khẳng định cô sẽ cố gắng hơn nữa, không nghĩ về kết quả tại Miss Grand International nhiều. Thiên Ân tiếc nuối khi những người bạn đến từ Philippines, Mexico... cũng không thể đạt thứ hạng cao.

"Tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn này nhanh chóng, không nghĩ về nó nhiều nữa bởi chặng đường của bản thân sẽ không dừng lại ở đây. Tôi sẽ mãi khắc ghi tình cảm của mọi người trong tim", Thiên Ân nói.

Thiên Ân vào thẳng top 20 nhờ sự bình chọn của khán giả.

Trong đêm chung kết, người đẹp 22 tuổi giành giải Trang phục dân tộc ấn tượng cùng các đại diện Anh, Peru, Thái Lan. Sau đó, cô nhận giải Country's power of the year, đặt chân vào thẳng top 20. Xuyên suốt 20 ngày tham gia Hoa hậu Hòa bình, cô được đánh giá là thí sinh mạnh, phong thái chuẩn quốc tế, phong thái tự tin cùng trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt. Tuy nhiên may mắn vẫn chưa mỉm cười với Thiên Ân.

Trước đó bên trong hậu trường, Đoàn Thiên Ân đã bật khóc, ôm Thùy Tiên ngay sau khi dừng chân ở top 20. Khi được đàn chị an ủi, Thiên Ân bật khóc nức nở và nói: “Em không tin nổi mình trượt top 10”.

Đoàn Thiên Ân bật khóc, ôm Thùy Tiên sau khi phải dừng chân ở top 20.

Trong thời gian tham gia cuộc thi, Thiên Ân bị ốm và sụt 5kg. "Các thí sinh hầu như ai cũng bị bệnh cả. Đến hôm nay tôi cũng gần như tắt tiếng rồi. Nhưng các khán giả hãy yên tâm vì tôi vẫn sẽ hô vang hai tiếng Việt Nam một cách đầy tự hào. Mục tiêu của tôi là chiếc vương miện. Tôi tin rằng khi đặt mục tiêu cao, bản thân sẽ được thúc đẩy để ngày càng hoàn thiện", cô cho biết.

Thiên Ân sinh năm 2000, là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Cô từng nặng 75 kg và quyết tâm giảm 15 kg sau khi bị miệt thị ngoại hình trước khi đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Dừng chân ở top 20, Thiên Ân sẽ nhanh chóng trở về quê hương vào chiều 26/10.