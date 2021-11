Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

(VTC News) -

Chiều 30/11, Đoàn kiểm tra số 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 138 Trương Thị Mai chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Chỉ thị 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 01) đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, khá toàn diện và đồng bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại buổi làm việc.

“Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cầu thị, lắng nghe, Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát quy chế hoạt động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 2 kỳ họp, xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

“Điều này cho thấy sự chủ động, khẩn trương của Quốc hội để đáp ứng ngay các nhiệm vụ cần thiết, cấp thiết, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Đoàn kiểm tra thấy rằng, những kết quả đạt được mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và cuộc sống của nhân dân, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, bà Mai nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với chức năng và thực tiễn hoạt động của Quốc hội.

Từ tháng 6/2021, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp hết sức rõ nét, với 107 đề án triển khai thực hiện chương trình hành động.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, Đảng đoàn Quốc hội đã dành tới 57 đề án cho công tác lập pháp thuộc 10 lĩnh vực hoạt động của Quốc hội. Trong đó có 5/57 nội dung đề án về công tác lập pháp, 8/12 nội dung đề án về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, 17/23 nội dung về đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội… phải thực hiện ngay trong năm 2021. Các báo cáo do Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị luôn được Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chuẩn bị các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây là nỗ lực rất lớn của Đảng đoàn Quốc hội.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội phù hợp với Hiến pháp, pháp luật.

Cùng với đó, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, tạo sự thống nhất trong hành động, đồng thuận cao trong nhân dân.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình, đánh giá cao dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 138; đồng thời khẳng định, công tác kiểm tra của Đảng đem lại tác dụng rất tích cực, qua đó nâng cao ý thức về xây dựng Đảng của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức Đảng trực thuộc, giúp Đảng đoàn Quốc hội nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong gương mẫu của mình, ngày càng tăng cường tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết sách của Quốc hội liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đều có vai trò của Đảng đoàn Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.