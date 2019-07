'Đoàn Dự' Trần Hạo Dân - tài tử vướng bê bối tình dục, thẩm mỹ hỏng

Trần Hạo Dân sinh năm 1969, tốt nghiệp đại học, anh làm việc tại một công ty tài chính. Nam diễn viên bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật sau khi được một quản lý chuyên săn lùng diễn viên mời gọi ngay trên đường phố. Có thể nói thời điểm đó nhan sắc thư sinh của Trần Hạo Dân rất sáng màn ảnh và được khán giả ưa chuộng.

Nam diễn viên cũng có khả năng đóng phim đa dạng. Anh nổi tiếng với vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ 1996, Tôn Ngộ Không trong Tây du ký II 1998, Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương (2001), Tế Điên trong Tân Tế Công (2011)... Ngoài ra, Trần Hạo Dân còn là một ca sĩ có tài.

Ngoại hình thư sinh thời thanh xuân của Trần Hạo Dân.

Trần Hạo Dân từng là nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu thích hàng đầu tại Hong Kong những năm 1990. Thế nhưng, hiện tại ở tuổi 50, Trần Hạo Dân trong mắt khán giả chỉ còn là một nghệ sĩ nhiều scandal, phát ngôn gây tranh cãi, chỉnh sửa mặt đến mức người hâm mộ không nhận ra.

Scandal say rượu sàm sỡ đồng nghiệp nữ kém 23 tuổi

Khởi nguồn khiến sự nghiệp của Trần Hạo Dân ngày càng xuống dốc là hành động cưỡng ép ôm hôn nữ diễn viên Trần Gia Hằng vào năm 2011.

Khi đó Trần Hạo Dân và Trần Gia Hằng cùng tham gia bộ phim Tiếu công chấn võ lâm. Trong một lần đoàn phim đi liên hoan, báo chí Hong Kong đã chụp được ảnh Trần Hạo Dân uống say, có hành vi ôm hôn đồng nghiệp nữ khiến cô khó chịu. Thậm chí, nam diễn viên còn "sờ soạng" nữ diễn viên trẻ, khi đó Gia Hằng mới có 19 tuổi.

Sau khi báo chí đưa tin, Trần Hạo Dân chối cãi cho biết có rất nhiều người ở đó, nam nghệ sĩ cũng tỉnh táo nên không có hành động quá đà. Trần Hạo Dân cũng gửi lời xin lỗi tới Trần Gia Hằng nhưng chỉ trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, lời khai của nam diễn viên Mã Đức Chung, người cũng dính líu vào vụ việc lại khác. Trên tờ ON, Mã Đức Chung cho biết lúc đó Trần Hạo Dân đã say đến mức không kiểm soát được hành vi của mình, còn anh chỉ là người an ủi nữ diễn viên trẻ nhưng bị hiểu nhầm.

Trần Hạo Dân lúc này bị công chúng chỉ trích thậm tệ vì đã sai còn nói dối. Đến mức nam diễn viên phải mở cuộc họp báo công khai xin lỗi Trần Gia Hằng. Tại đó, Trần Hạo Dân khóc lóc thảm thiết. Vợ của anh khi đó sắp sinh cũng tham gia họp báo và phải xin lỗi cùng chồng.

Nhưng scandal này ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của Trần Hạo Dân. Anh không chỉ mang tiếng trăng hoa, có ý định phản bội lúc vợ mang bầu mà còn có hành vi thiếu đứng đắn với đồng nghiệp chưa tròn 20 tuổi.

Bị ghét khi để vợ sinh mổ 4 lần trong 5 năm

Sau khi phạm sai lầm, Trần Hạo Dân trở thành người chồng chung thủy, yêu vợ thương con. Nam diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, anh vẫn bị chỉ trích vì để vợ liên tục sinh 4 đứa con trong 5 năm bằng phương pháp sinh mổ.

Trần Hạo Dân và người mẫu Tưởng Lệ Sa đăng ký kết hôn năm 2011. Chỉ 3 tháng sau, họ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ. Đến tháng 9/2013, họ chào đón con trai đầu tiên. Đứa con thứ 3 sinh vào tháng 12/2014 và con gái út chào đời vào tháng 3/2016.

gia đình đông con của 'Đoàn Dự" Trần Hạo Dân.

Sinh mổ được coi là phương pháp có hại cho sản phụ và được các bác sĩ khuyến cáo nên có thời gian nghỉ ngơi phục hồi từ 2-3 năm. Nhưng vợ chồng Trần Hạo Dân sinh con liên tiếp khiến công chúng chỉ trích nam diễn viên không để ý đến sức khỏe của vợ.

Đối mặt với những phản ứng tiêu cực của khán giả, Trần Hạo Dân chia sẻ: "Vì tôi lớn hơn vợ 16 tuổi. Tôi sợ lúc tôi ra đi không có gì để lại cho cô ấy thì còn có con cái làm bạn".

Thế nhưng, nam diễn viên càng giải thích thì càng bị ném đá. Trên Sina khán giả bình luận: "Nếu cứ sinh con như vậy thì cô ấy sẽ chết trước anh", "Điều đó cũng không thể biện minh cho việc anh coi thường sinh mạng của vợ".

Ngoài ra, nam diễn viên còn bị chê bai vì đăng ảnh chăm sóc vùng kín cho vợ khi cô mang bầu. Công chúng cho rằng những hình ảnh riêng tư như vậy không nên khoe trên mạng xã hội. Nhiều người trên Weibo khẳng định Trần Hạo Dân vì muốn gây sự chú ý nên cả những hành động quá lố cũng đăng tải, bất chấp dư luận.

Thẩm mỹ thái quá

Gần đây, Trần Hạo Dân gặp nhiều tranh cãi vì gương mặt khác lạ. Thực tế trước khi Trần Hạo Dân quyết định can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt, anh vẫn được đánh giá là trẻ hơn so với tuổi thực.

Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết mí mắt của anh đang sụp xuống khiến mắt trông nhỏ hơn. Ngoài ra, vợ anh cũng ủng hộ chồng căng da mặt để xóa nếp nhăn.

Trần Hạo Dân trước và sau khi đụng chạm dao kéo.

Vì thế, từ một diễn viên tự hào rằng mình không cần dựa vào ngoại hình để kiếm sống, Trần Hạo Dân cũng muốn can thiệp dao kéo để níu kéo tuổi thanh xuân.

Trang QQ trích lời nam diễn viên: "Làm nghệ sĩ không chỉ cần biết diễn xuất hay ca hát, mà còn yêu cầu phải có ngoại hình. Người người đều đi làm đẹp, tôi cũng không ngoại lệ".

Anh còn quay lại quá trình phẫu thuật để chia sẻ với người hâm mộ. Tuy nhiên, sau khi chỉnh sửa, gương mặt của Trần Hạo Dân thay đổi khác lạ. Phần cằm nhọn hơn, đôi mắt mở lớn thiếu tự nhiên, phần gò má cao khiến anh bị ví giống như "hề Sác Lô".

Trần Hạo Dân từng tâm sự hiện tại anh gặp nhiều áp lực trong sự nghiệp và phải kiếm tiền nuôi gia đình. Danh tiếng và nhan sắc của anh ngày càng xuống dốc cũng khiến nam diễn viên lo lắng.