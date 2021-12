Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà hỗ trợ gia đình có người bị nạn do mưa lũ

Tổ đại biểu số 1 do ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đại biểu: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội; Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH-CN đã đến thăm, tặng quà cho các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa và TX Đông Hòa.

Ông Phạm Đại Dương (thứ ba từ phải qua) cùng các đại biểu trao quà cho lãnh đạo huyện Sông Hinh.

Với tinh thần chia sẻ những khó khăn, mất mát với địa phương, người dân vùng lũ, các ĐBQH tỉnh đã vận động các mạnh thường quân hỗ trợ Phú Yên 300 triệu đồng. Trong đó, 9 huyện, thị xã, thành phố, mỗi địa phương được hỗ trợ 30 triệu đồng. Số tiền còn lại đoàn thăm, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích do mưa lũ, mỗi trường hợp được hỗ trợ 5 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu các địa phương thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 205/CV-TU ngày 30/11, trong đó lưu ý tập trung cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, chăm lo tốt công tác an sinh; đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Công an, quân sự, biên phòng vừa hỗ trợ các địa phương trong việc cứu hộ cứu nạn, vừa tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, không mất cảnh giác, lơ là với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khi đó, Tổ đại biểu số 2 do ông Lê Văn Thìn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng đại biểu Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đã mang các suất quà nói trên trực tiếp thăm hỏi, trao tặng cho các huyện Tuy An, Đồng Xuân, TX Sông Cầu; và các gia đình có người không may tử vong, mất tích do mưa lũ.