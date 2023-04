Đỗ Mỹ Dung cùng 6 ban nhạc mang Rock tới Nha Trang

(VTC News) -

RockVibe được tổ chức tại Đại Học Nha Trang - Nằm trong chuỗi Indie Rock Festival dành cho đối tượng yêu thích nhạc Rock được tổ chức hướng tới các bạn sinh viên, giới trẻ toàn quốc. Trước đó chương trình được mở màn vào tối 10/3 tại Hải Phòng.

Điểm nhấn của chương trình RockVibe là âm nhạc chứa đựng nhiều tinh thần dân tộc, những chiêm nghiệm về cuộc sống đầy “chất đời” được kết hợp với Rock của các ban nhạc Rock đến từ Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng và tiếp theo là Nha Trang.

Tại chương trình này, các ban nhạc sinh viên địa phương sẽ được trải nghiệm và cọ sát cùng các ban nhạc Rock đến từ các khu vực khác như: Đông Đô - AEM Project (Hà Nội); 90s (Sài Gòn); BB Band (Nha Trang), WorSke Band (Nha Trang), Sleeping Cats và các ca sĩ khách mời như Đỗ Mỹ Dung, Phương Đài, Vy Phạm.

Chương trình dự kiến sẽ có khoản 1.000 người tham dự, bao gồm sinh viên và khán giả đến từ các trường trên địa bàn Nha Trang và các tỉnh lân cận. Sân khấu và hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư công phu nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm sống động về âm nhạc.

Ca sĩ Đỗ Mỹ Dung cùng các ban nhạc mang Rock tới với các khán giả trẻ, sinh viên tại Nha Trang.

Nghệ sĩ Nguyễn Đức Lộc (Trưởng nhóm nhạc Đông Đô) - Giám đốc sản xuất của chương trình cho hay, RockVibe là chương trình với hoạt động biểu diễn giao thoa giữa các ban nhạc chuyên nghiệp, indie và cả những ban nhạc sinh viên. Chương trình giúp truyền lửa và cảm hứng đến giới trẻ, gây dựng tình yêu âm nhạc một cách tự nhiên, mạnh mẽ âm thầm và đầy nhiệt huyết… vốn là tính chất đặc trưng của nhạc Rock.

Nói về lý do bắt tay tạo dựng các chương trình Rock xuyên Việt, nghệ sĩ Đức Lộc cho biết: “Cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là đến một thời điểm nào đó trong đời, chúng tôi cảm thấy mình có thể dễ dàng cởi mở hơn trước. Có thể trước đây chúng tôi chỉ muốn tận hưởng hành trình âm nhạc này với nhau thôi, được “sống”, được chơi, được sẻ chia những điều tích cực … vậy là đủ rồi. Nhưng bây giờ thì khác, chúng tôi đã cùng nghĩ là có thể chia sẻ và lan toả những điều tốt đẹp mà chúng tôi có ở một quy mô rộng hơn, vượt qua ranh giới an toàn để tới được với nhiều người hơn".

Được tổ chức bởi VBros kết hợp với các đơn vị tại địa phương, RockVibe mong muốn thông qua nhạc Rock tới các trường đại học, tạo lập sân chơi dành cho các nghệ sĩ trẻ, sinh viên yêu âm nhạc và năng khiếu, nhằm phát triển một cộng đồng yêu thích, cảm thụ âm nhạc, phát triển nghệ thuật một cách tiến bộ.

Linh Lan