Dỡ lệnh phong tỏa chợ đêm nơi hai mẹ con mắc COVID-19 từng đến

Theo đó, từ 0h hôm nay (25/8), UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam kết thúc phong tỏa tạm thời đối với tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa - nơi bệnh nhân 859 và con trai của bệnh nhân (BN841) sinh sống. Tổ này có 17 hộ dân với 54 nhân khẩu.

Chợ đêm Tam Kỳ được dỡ bỏ phong tỏa.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng quyết định kết thúc phong tỏa, cách ly chợ Vườn Lài (chợ đêm Tam Kỳ, khối phố 5, phường An Sơn) - nơi có 20 hộ dân sinh sống và 195 hộ kinh doanh, buôn bán. Đây là ngôi chợ hai mẹ con bệnh nhân 859 và 841 từng ghé đến.

Trước đó, từ 0h ngày 11/8, lực lượng chức năng Quảng Nam tổ chức khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời tổ 19 và chợ Vườn Lài. Thời gian thực hiện phong tỏa đối với 2 khu vực này là 14 ngày.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 25/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 3 huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên của tỉnh này đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Video: Phong tỏa khối An Hội, phường Minh An, TP Hội An