Do không rõ quy định, nhiều người ở TP.HCM không mua được thuốc Molnupiravir

(VTC News) -

Có con gái là sinh viên năm nhất mắc COVID-19 đang điều trị tại nhà, chị Nguyễn Thu Minh (42 tuổi, quận 4, TP.HCM) ra hiệu thuốc mua thuốc kháng virus Molnupiravir và bị từ chối do không nắm rõ quy định mua loại thuốc này.

“Con tôi F0 test nhanh lên 2 vạch (dương tính), khi ra tiệm thuốc mua nhưng họ không bán. Nhân viên tiệm thuốc nói phải có đơn thuốc do bác sĩ kê, mà tôi đâu có giấy gì đâu nên không mua được”, chị Minh nói.

Thuốc kháng virus Molnupiravir.

Tương tự chị Minh, anh Nguyễn Văn Thực (41 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) test nhanh tại nhà dương tính với SARS-CoV-2. Khi biết thông tin nhà thuốc FPT Long Châu được bán thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19, anh đã nhờ người thân ra mua thuốc này, nhưng kết quả là nhà thuốc không bán.

“Lúc trước là không bán trên thị trường, giờ nhà thuốc có bán, tôi nhờ người nhà đi mua mà người ta không bán, tôi mới ngã ngửa mình không biết quy định để mua thuốc. Nhà thuốc yêu cầu phải có chứng nhận F0 của y tế địa phương hoặc là có toa thuốc do bác sĩ kê, mà tôi đâu có vì chưa khai báo y tế”, anh Thực nói.

Hiện nay, tại TP.HCM, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu được bán thuốc điều trị COVID-19. Những ngày qua, nhu cầu mua thuốc của người dân tăng cao do F0 tăng. Theo ghi nhận của VTC News, tại một nhà thuốc Long Châu (đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM), người mua xếp hàng từ trong ra ngoài nhà thuốc. Tại đây, khi được hỏi, nhiều người không nắm rõ quy định mua thuốc điều trị COVID-19 (thuốc kháng virus Molnupiravir).

"Tôi đi mua thuốc hạ sốt và vitamin C để dự phòng bệnh COVID-19, còn tôi cũng không nắm rõ quy định mua thuốc điều trị COVID-19 như thế nào", một người mua thuốc cho biết.

Người xếp hàng mua thuốc tại nhà thuốc Long Châu trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM.

Quản lý tại nhà thuốc FPT Long Châu địa chỉ trên cho biết, các nhà thuốc thuộc hệ thống đã bán thuốc kháng virus cho người dân. Tuy nhiên, nhiều người dân chưa biết rõ quy định để mua thuốc, dược sĩ phải tư vấn người dân tuân thủ quy định khi mua thuốc kháng virus.

“Hiện điều kiện để một người được mua thuốc Molnupiravir là có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định Molnupiravir hoặc giấy xác nhận F0 (giấy xác nhận test nhanh, test PCR của các cơ sở y tế). Nếu người dân không có hai giấy trên phải tự quay video quá trình xét nghiệm tại nhà dương tính gửi cho dược sĩ nhà thuốc để làm căn cứ mua hàng”, quản lý tại nhà thuốc cho biết.

Thực tế nhiều F0 khó tiếp cận với thuốc kháng virus Molnupiravir do tự test nhanh, tự điều trị tại nhà, không khai báo y tế địa phương nên không có giấy xác nhận F0 của cơ quan chức năng cũng như không có đơn thuốc do bác sĩ chỉ định. Do đó, hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu chấp nhận thêm phương án người dân quay video tự test nhanh tại nhà dương tính làm điều kiện bán thuốc.

Như vậy, để có thể tiếp cận thuốc kháng virus Molnupiravir, người dân cần lưu ý 3 điều kiện: Đơn thuốc có Molnupiravir do bác sĩ chỉ định hay giấy chứng nhận là F0 đang điều trị của cơ quan y tế địa phương, hoặc quay video quá trình tự test nhanh tại nhà có kết quả dương tính gửi cho dược sĩ nhà thuốc làm căn cứ.

Nhiều người mua thuốc điều trị COVID-19 nhưng không nắm rõ quy định được mua thuốc. (Ảnh minh họa)

Để có thể tiếp cận thuốc Molnupiravir cũng như được điều trị tốt, Ban chỉ đạo phòng chống, dịch COVID-19 TP.HCM khuyến cáo người dân test nhanh dương tính nên khai báo với trạm y tế địa phương để được nhân viên y tế theo dõi, quản lý, chăm sóc.

Trước đó, hôm 17/2, Cục Quản lý Dược đã cấp giấy phép lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị COVID-19 cho 3 loại thuốc chứa Molnupiravir sản xuất trong nước.

Thuốc có tác dụng giảm tải lượng virus trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ trở nặng và tử vong. Một hộp Molnupiravir có 20 viên loại 400mg hoặc 40 viên loại 200mg, đủ một liệu trình điều trị trong 5 ngày cho một người.

Thuốc không được sử dụng quá 5 ngày liên tiếp, không sử dụng để dự phòng trước hoặc sau khi mắc COVID-19 hoặc điều trị khởi đầu cho bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Trẻ em, bệnh nhân dị ứng với Molnupiravir hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc; phụ nữ có thai và đang cho con bú không sử dụng thuốc này.