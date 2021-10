Diva Mỹ Linh tiết lộ: 'Con gái từng không tin tưởng tôi dạy hát'

(VTC News) -

Mỹ Linh được mệnh danh là một trong bốn diva nhạc Việt. Người hâm mộ còn tặng chị biệt danh "Nữ hoàng nhạc RnB của Việt Nam". Chị là một trong những ca sĩ Việt có đĩa bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 2 triệu bản thu âm trên toàn quốc.

Nữ ca sĩ Mỹ Linh.

Tuy nhiên, sự nghiệp lừng lẫy lại không phải là điều khiến Mỹ Linh hạnh phúc nhất. Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, giọng ca Tóc ngắn tâm sự: "Các con tôi rất hòa thuận. Ba chị em cách nhau đều 4 tuổi và đứa lớn bảo đứa nhỏ. Các con có sự tôn trọng với anh chị một cách đặc biệt, lo lắng và thương yêu nhau. Đây chính là món quà lớn nhất với vợ chồng tôi và là điều khiến tôi mãn nguyện".

Ba người con của Mỹ Linh đều giỏi giang. Con gái lớn Anna Trương đang làm việc cho một phòng thu lớn ở Los Angeles, Mỹ. Cậu con trai thứ 2 Trương Anh Duy đang học ngành Y bên Úc, còn Mỹ Anh nối nghiệp mẹ, trở thành ca sĩ.

Cũng trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, Mỹ Linh tâm sự rất nhiều về con gái út: "Giai đoạn đầu, Mỹ Anh không tin tưởng tôi dạy hát. Con thường lảng tránh mỗi lần tôi bảo luyện thanh, nhưng bắt đầu từ khi tham gia The Heroes, Mỹ Anh gửi cho tôi một lịch luyện thanh từ thứ 2 đến Chủ nhật, không có ngày nghỉ và tôi không có quyền lựa chọn".

Mỹ Linh cũng tâm sự thêm: "Lúc đầu Mỹ Anh không ghi nhận lắm những gì bố mẹ làm vì nghĩ những điều đó không thuộc thời đại của mình. Hơn nữa, Mỹ Anh cũng nghe nhạc nước ngoài nhiều. Nhưng trong sinh nhật 50 tuổi của bố, Mỹ Anh viết rằng một năm qua được làm việc rất nhiều với bố và càng ngày càng trân trọng những nỗ lực của bố trong việc tập đàn, làm âm nhạc và cả sự kỹ tính, khó tính để có sản phẩm. Câu cuối Mỹ Anh đã nói 'Con mong ước một ngày con sẽ được trở thành như bố'. Đó cũng là câu quan trọng nhất khiến anh Quân xúc động".

Diva Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh song ca trên sân khấu.

Mỹ Linh cho rằng, thành công lớn nhất của con gái là vượt qua được cái bóng của gia đình. "Nghệ sĩ trẻ xuất thân từ gia đình thành công thì sự so sánh là không tránh khỏi được. Mỹ Anh may mắn chưa bao giờ bị so sánh vì con quá khác biệt. Điều đó không phải do chúng tôi tạo nên mà do chính bản thân Mỹ Anh tạo ra, qua quá trình hấp thu với thế hệ đồng lứa. Chúng tôi chỉ góp phần một chút là không tìm cách ép con giống bố mẹ, không áp đặt suy nghĩ của mình lên con, vì thế Mỹ Anh được tự do và thỏa sức".

Mỹ Anh - con gái út của ca sĩ Mỹ Linh từng nhận được học bổng của một trường nhạc danh tiếng ở Mỹ, nơi chị gái Anna Trương từng theo học. Tuy nhiên, cô quyết định ở lại Việt Nam, vừa học tập vừa phát triển bản thân trong vai trò ca sĩ. Mỹ Anh đã ra mắt một số sản phẩm âm nhạc riêng, trong đó cô tự viết lời, tự hòa âm phối khí và lên kế hoạch quay MV. Các sản phẩm của Mỹ Anh đều nhận được phản hồi rất tích cực từ phía khán giả.