Dịp Tết Nguyên đán, nhiệt độ miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm

(VTC News) -

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 12/2022 - 1/2023 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN). Trong đó, tháng 1/2023 (tháng có ngày Tết Nguyên đán), nhiệt độ khu vực Bắc Bộ được dự báo cao hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 2/2023, khu Tây Bắc Bắc Bộ cao hơn khoảng 0,5 độ C, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN.

Dịp Tết Nguyên đán 2023, nhiệt độ miền Bắc được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023, trạng thái La Nina tiếp tục duy trì với xác suất trong khoảng 65-75%.

Từ nay đến tháng 2/2023, Biển Đông có thể đón 1-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng xảy ra bão và mưa lớn tại khu vực miền Trung trong cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12/2022.

Cơ quan khí tượng không ngoại trừ nguy cơ tháng 1/2023 vẫn xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông.

Từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023, Bắc Bộ phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 5-15 mm. Tháng 12/2022, Nam đồng bằng và một số tỉnh ven biển Đông Bắc Bộ tổng lượng ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Trong tháng 12/2022, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, tổng lượng mưa cao hơn khoảng 60-130 mm, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn khoảng 150-250 mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Sang đến 2 tháng đầu năm 2023, tổng lượng mưa tại Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 10- 40 mm so với TBNN.

Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 2/2023. Tổng lượng mưa trong tháng tháng 12/2022 phổ biến cao hơn từ 15-80 mm và từ tháng 1-2/2023 phổ biến cao hơn từ 5-20 mm so với TBNN cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo, nửa cuối tháng 11 đến tháng 12/2022, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có thể xuất hiện 1-2 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở Trung, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên ở mức báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Tháng 1 và tháng 2/2023, trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên xuất hiện 1-2 đợt lũ dao động, mực nước trên các sông thấp dần.